Słowo abp. Adriana Galbasa w związku z ustaleniami prokuratury

Na wiadomość o morderstwie, najprawdopodobniej popełnionym przez księdza archidiecezji warszawskiej, zareagował w sposób bardzo osobisty i stanowczy abp Galbas. W swoim oświadczeniu zwrócił się bezpośrednio do wiernych jako zwierzchnik, ale przede wszystkim jako wstrząśnięty członek wspólnoty.

Podkreślił, że nie ma żadnych słów pocieszenia ani logicznego wytłumaczenia dla tak brutalnej zbrodni. Zdarzenie, które bada prokuratura, nazwał "brutalnym morderstwem" dokonanym przez "jednego z moich księży" na człowieku "ubogim i bezdomnym". Wezwał też wszystkich księży w archidiecezji do natychmiastowej pokuty i modlitwy ekspiacyjnej. Podkreślił, że jest to wspólny grzech, który obciąża całą wspólnotę: "Krew zamordowanego brata woła do Boga. My błagajmy Boga o przebaczenie - i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam" - napisał.

Arcybiskup poprosił o modlitwę za ofiarę morderstwa p. Anatola i jego bliskich. Abp Galbas stwierdził: "Jako biskup Kościoła w Warszawie czuję się moralnie odpowiedzialny za wszystko, co się w tym Kościele dzieje - zarówno dobrego, jak i złego. Także za tę okropną zbrodnię". Zapewnił również o pełnej i transparentnej współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni oraz o podjęciu wszelkich koniecznych kroków w ramach prawa kanonicznego.

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

Siostry i Bracia,

nie mam dziś dla Was słów pocieszenia, a tym bardziej wyjaśnienia czy wytłumaczenia. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka – ubogiego i bezdomnego. Nie mam odpowiedzi na żadne pytanie zaczynające się od słowa: dlaczego?”.

Wszystkich księży Archidiecezji Warszawskiej proszę, aby już dziś podjęli osobistą pokutę i modlitwę ekspiacyjną. W najbliższą niedzielę uczyńmy to wspólnie – po każdej Mszy Świętej w całej Archidiecezji. Krew zamordowanego brata woła do Boga. My błagajmy Boga o przebaczenie – i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam.

Módlmy się także za śp. pana Anatola i za jego najbliższych.

Archidiecezja Warszawska będzie w pełni współpracowała z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni. Zostaną również podjęte wszystkie konieczne procedury kanoniczne.

Jako biskup Kościoła w Warszawie czuję się moralnie odpowiedzialny za wszystko, co się w tym Kościele dzieje – zarówno dobrego, jak i złego. Także za tę okropną zbrodnię. Przepraszam Was.

† Adrian Galbas

Arcybiskup Metropolita Warszawski