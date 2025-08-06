Przed wymarszem słowo do pątników podczas Eucharystii w kościele św. Anny skierował abp Adrian Galbas. Mówił, że pielgrzymka to czas rekolekcji, żeby zobaczyć, co w życiu człowieka jest poukładane, mimo że młody człowiek żyje teraz w świecie, który jest bardzo rozrywający.

- Pielgrzymka nie jest wakacyjną przygodą. Nie jest tylko życiowym challengem, który pomoże zbadać, jaka jest nasza wydolność fizyczna, psychiczna i duchowa. Ale przede wszystkim od początku maja to być rekolekcje, to znaczy pozbieranie się na nowo - sugerował metropolita warszawski.

Zapraszał pielgrzymów do wsłuchiwania się w słowa Boga, które może ich nie tylko prowadzić w czasie drogi, ale ukazywać prawdę każdego dnia. - Zachęcam was, żeby w tych rekolekcjach pojawiło się więcej słowa Bożego. Na co dzień być może nie mamy zbyt wielu okazji, żeby się przy nim zatrzymać, głębiej je przewertować. Tu jest dziewięć dni. Słowo Boże jest jak lustro, pokaże mnie samego, bez makijażu, bez upiększeń, masek. To jest droga do spotkania - mówił abp Adrian Galbas.

Przywołując przykład Piotra apostoła, zwrócił uwagę, że w każdym człowieku ściera się wiara z niewiarą. Nawiązując do hasła pielgrzymki „Napełnieni Duchem Świętym”, abp Galbas zachęcił pątników, aby powrócili pamięcią do sakramentu bierzmowania oraz do odnowienia relacji z Matką Bożą.

Pątnicy wyruszyli z pl. Zamkowego. Dołączyło do nich 375 żołnierzy i pracowników wojska w ramach 32. Pieszej Pielgrzymki Wojskowej, w której idą też obywatele Litwy, Słowacji Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Mszę św. w katedrze polowej WP sprawował dla nich bp Wiesław Lechowicz.

Życzył pielgrzymom, aby w czasie drogi lepiej poznali siebie, konfrontowali się z własnymi grzechami i ograniczeniami, co doprowadzi do osobistego nawrócenia i pokuty. - Być pielgrzymem to znaczy nie uciekać od siebie, wręcz przeciwnie, przyglądać się sobie, odkrywać prawdę o sobie. Również prawdę, która może rodzić niepokój. Ale nie taki niepokój, który oznacza strach i lęk, tylko niepokój, który prowadzi do nawrócenia. Pielgrzymka to czas odkrywania prawdy o sobie, odkrywania prawdy o drugim człowieku i odkrywania przede wszystkim prawdy o Jezusie, a pielgrzymowanie jest nie tyle ruchem nóg, ile ruchem serca - mówił w homilii.

Pątnicy przejdą ok. 290 km w 14 grupach nazwanych kolorami. Każda niesie znaczek grupowy: literę „M” symbolizującą Matkę Bożą na kolorowym tle, a na górze krzyż. Pątnicy odmawiają każdego dnia modlitwę do Ducha Świętego, którą codziennie odmawiał św. Jan Paweł II.

Organizatorzy oceniają, że choć na szlak wyszło ponad 2 tys. osób, to na Jasną Górę dotrze 3 tys. ludzi. Wraz z grupą wojskową i Pielgrzymką Rowerową pokłonią się Maryi 14 sierpnia.

Pątnikom WAPM towarzyszą pielgrzymi duchowi, który mają swój program. Od 5 do 14 sierpnia w kościele akademickim o godz. 15 jest dla nich odprawiana Msza Święta oraz prowadzona modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia w łączności z pielgrzymami.