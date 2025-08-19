W dniach 20-22 sierpnia w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Maraton Modlitewny w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz tych, którzy już podjęli tę drogę. Pomysłodawcą jest abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, zapalony biegacz.

- Zapraszam was do maratonu, gdzie nie potrzeba wielkiej kondycji fizycznej, natomiast potrzebna jest wiara. 42 godziny i 20 minut modlitwy o powołania i za powołanych. Teraz będziemy modlić się za powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, za wszystkich kleryków i księży, szczególnie tych, którzy przeżywają jakieś trudności - zachęca abp Adrian Galbas.

Biegacze pełni wiary, na start!

Archidiecezja Warszawska

Idea maratonu jest prosta, ale głęboka: zapewnić nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu przez ponad 42 godziny. Podobnie jak w tradycyjnym maratonie, chodzi o wytrwałość i wspólny wysiłek, ale nie dla fizycznego rekordu. Celem jest otoczenie modlitwą tych, którzy rozważają swoje powołanie, oraz wsparcie tych, którzy już podjęli tę służbę w Kościele.

Modlitwa w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 rozpocznie się 20 sierpnia o godzinie 13 Mszą Świętą. Eucharystii będzie przewodniczył ks. Krzysztof Szwarc, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Zakończenie maratonu nastąpi w piątek 22 sierpnia o 8.00, podczas Mszy Świętej, którą odprawi arcybiskup Adrian Galbas.

Organizatorzy zachęcają, by każdy, kto chce włączyć się w to dzieło, zgłosił swój udział. W ten sposób modlitwa może być rozłożona w czasie, a Najświętszy Sakrament będzie nieustannie adorowany. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Maraton Modlitewny nie jest jednak zarezerwowany tylko dla osób, które mogą dotrzeć do kościoła seminaryjnego. Organizatorzy podkreślają, że każdy wierny, który z różnych powodów nie może wziąć udziału na miejscu, może włączyć się w tę inicjatywę poprzez modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w swojej parafii lub w miejscu, w którym się znajduje. W ten sposób siła modlitewnej wspólnoty obejmie całą archidiecezję.