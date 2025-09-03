Jak owocnie przeżyć spowiedź?

Jest to propozycja na trwający rok jubileuszowy, który jest czasem pojednania, przebaczenia oraz darowania długów, także tych duchowych. W Warszawie i okolicy posługuje pięciu misjonarzy miłosierdzia, którzy decyzją Ojca Świętego mogą rozgrzeszać ze spraw zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka na rok jubileuszowy posługują oni, aby „przywracać nadzieję i przebaczenie za każdym razem, gdy grzesznik zwraca się do nich z otwartym sercem i skruszoną duszą”.

- Ojciec Święty widzi szeroko naszą misję. Jest to ewangelizacja przez nawracanie, które dokonuje się przez Boże Miłosierdzie. W praktyce to głoszenie słowa Bożego, prowadzenie rekolekcji, misji świętych, katechez oraz spowiadanie. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania możemy ściągnąć kary zaciągnięte za tzw. grzechy rzadkie czy zastrzeżone, które normalnie są odpuszczane po pisemnej zgodzie Penitencjarii Apostolskiej - mówi oblat Maryi Niepokalanej o. Robert Wawrzeniecki, który co miesiąc spowiada w parafii św. Włodzimierza na Bródnie i poprowadzi tam katechezy o spowiedzi.

Tematy spotkań w I czwartki miesiąca:

4.09.2025 - Wprowadzenie: Czym jest, a czym nie jest spowiedź?

2.10.2025 - O co chodzi w warunkach dobrej spowiedzi świętej?, cz. I: Rachunek sumienia i żal za grzechy.

6.11.2025 - O co chodzi w warunkach dobrej spowiedzi świętej?, cz. II: Mocne postanowienie poprawy i szczera spowiedź.

4.12.2025 - Problem zadośćuczynienia Bogu i ludziom. Jak patrzeć na to w świetle wynagrodzenia Sercu Jezusa i Sercu Maryi w pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca?

Posługa misjonarzy miłosierdzia została opisana w bulli apostolskiej Misericordiae vultus w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia w 2016 roku. Papież wskazał wtedy, że misjonarze „będą znakiem matczynej troski Kościoła o lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary”. W związku z trwającym właśnie w Kościele rokiem jubileuszowym Ojciec Święty przypomniał o tej posłudze, także w kontekście uzyskania odpustu jubileuszowego, który musi być poprzedzony sakramentem spowiedzi i pojednania. W bulli Spes non confundit na 2025 apelował: „nie rezygnujmy zatem ze spowiedzi, ale odkryjmy na nowo piękno sakramentu uzdrowienia i radości, piękno przebaczenia grzechów”.

W Warszawie posługuje pięciu misjonarzy miłosierdzia. O. Robert Wawrzeniecki pełni dyżury spowiednicze w pierwsze czwartki miesiąca w godz. 17-19 w parafii św. Włodzimierza na Bródnie oraz w wybrane dni u wizytek na Krakowskim Przedmieściu i w Świątyni Opatrzności Bożej. Możliwe jest też umówienie mailem: robert.wawrzeniecki@oblaci.pl.

Na spowiedź do o. Pawła Drobota CSsR na Nowym Mieście najlepiej zapisać się przez stronę internetową benon.redemptor.pl.

Ks. Robert Więlądek przyjmuje penitentów po skierowaniu przez innych kapłanów, po wcześniejszym umówieniu się.

O. Rafał Sztejka SJ spowiada w niedziele w sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Można się też umówić pod nr 22 542–87-01 lub przez mail: rafal.sztejka@gmail.com.

Dodatkowo w Józefowie jako misjonarz miłosierdzia posługuje franciszkanin o. Arnold Liebig OFM.

Misjonarze miłosierdzia, którzy już w 2015 roku otrzymali władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, mogą rozgrzeszać z:

- profanacji Najświętszego Sakramentu poprzez zabranie lub przechowywanie postaci konsekrowanych w celach świętokradczych,

- przemocy fizyczna wobec Ojca Świętego,

- rozgrzeszenie wspólnika grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu,

- bezpośredniej zdrady tajemnicy spowiedzi przez spowiednika,

- nagrywania i/lub rozpowszechniania za pośrednictwem środków komunikacji treści sakramentu spowiedzi, tak rzeczywistego jak i pozorowanego.