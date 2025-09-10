Specjalny pokaz dzieł malarki powstał w związku z ogłoszeniem przez Sejm roku 2025 Rokiem Olgi Boznańskiej, co nawiązuje do 160. rocznicy jej urodzin i 85-leciem śmierci artystki. Obejmuje on prace na co dzień niedostępne dla zwiedzających, które uzupełniają portrety wykonane przez jej przyjaciół: Wandę Chełmońską, która była jej uczennicą, Łucję Bałzukiewicz i Xawerego Dunikowskiego. Ekspozycja zawiera też trzy autoportrety O. Boznańskiej oraz jeden portret, prawdopodobnie autorstwa Anieli Pająkówny, który uchodził do niedawna za autoportret.

- Obrazy na pokazie są wydobyte z naszego magazynu, ale w kunszcie nie ustępują tym, które są wystawiane – mówiła na pokazie prasowym dr hab. Agnieszka Lajus, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Udostępnione prace artystki obejmują dzieła od czasu pobytu Olgi Boznańskiej w Monachium, gdzie wyjechała w 1885 roku, aż po twórczość paryską. Są ustawione chronologicznie i blisko siebie – tak jak zazwyczaj są przechowywane w magazynach.

- To są dzieła wyjątkowe. Jest tu wiele prac, które Państwo od razu skojarzą z Olga Boznańska, ale też dzieła, które nie miały okazji być prezentowane na żadnej wystawie. Większość to portrety osób powszechnienie znanych, które odwiedzały artystkę w pracowni, po prostu przyjaciół: Kamińskiego, Radwana, Dunikowskiego – opowiadała Renata Higersberger, kustosz, kurator Zbiorów Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Twórczość Olgi Boznańskiej określa się niekiedy jako malowanie duszy.

- Artystka nie była osobą praktykującą wiarę w Boga, natomiast wielokrotnie w listach odwoływała się do Matki Boskiej, jako Tej, która ma ją wspierać. Z pewnością aspekt duchowości był dla niej ważny. Mówiono o niej, że nie maluje ust, tylko uśmiech; nie maluje oczu, tylko spojrzenie; nie maluje ludzi, ale ich duszę – wyjaśniła kurator.

Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej jest częścią stałej Galerii Sztuki XIX Wieku. Potrwa do 5 lipca. We wtorki nową ekspozycję można oglądać bezpłatnie.

W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowano m.in. koncert Agi Zaryan i warsztaty portretowe ulubioną techniką O. Boznańskiej, czyli pastel na tekturze.

Muzeum Narodowe na co dzień pokazuje dziewięć prac Olgi Boznańskiej na wystawie stałej.