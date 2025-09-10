Niepokalana 2025

XXXIX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów zaprezentuje filmy, reportaże, teledyski, podcasty czy programy i widowiska telewizyjne, które niosą światło Ewangelii. W tym roku będzie gościł twórców z czternastu państw świata, w tym m.in. z: USA, Gwatemali, Hiszpanii, Australii, Indii, Palestyny, Węgier i Ukrainy. Prócz projekcji zaplanowano spotkania z autorami, wystawy towarzyszące, a także konferencję naukową o. dr. Łukasza Buksy OFM z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Część z nich będzie transmitowana na YT KSF im. św. Maksymiliana M. Kolbego. Wydarzenie rozpocznie 19 września o 8.30 Eucharystia w kościele MB Częstochowskiej w Józefowie, a zakończy gala wręczenia nagród 21 września w sali widowiskowej Scena Ołtarzew.

Szczegółowy program:

19 września – Józefów:

8.30 – Msza Święta

9.00 – Oficjalne rozpoczęcie połączone z występem artystyczny (Sala Audiowizualna Domu św. Józefa)

10. 00 – 18.00 - Projekcje filmów, spotkania z twórcami, transmisja na YouTube

20 września – Józefów:

9. 00–18. 00 – Projekcje filmów, spotkania z twórcami, transmisja na YouTube

(Sala Audiowizualna Domu św. Józefa)

21 września – Ożarów Mazowiecki:

12.00 – Msza św. (kościół NMP Królowej Apostołów, Ołtarzew)

13.00 – Finał festiwalu, prezentacja patronów i organizatorów (Scena Ołtarzew)

13.30 – Gala wręczenia nagród (część I) – fotografia, multimedia, radio

14.00 – Konferencja naukowa: „Kadry autentyczności...” – o. Łukasz Buksa OFM

15.15 – Gala wręczenia nagród (część II) – filmy, Grand Prix

16.15 - Projekcja laureata Grand Prix

17.45 – Zakończenie

Festiwal „Niepokalana” zrodził się w 1986 roku w Niepokalanowie. Od początku organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. M.M. Kolbego, pierwsze katolickie stowarzyszenie wiernych zarejestrowane w Polsce po przemianach ustrojowych, posiadające aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. Ma na celu promocję wartościowych treści, ale także budowanie przestrzeni dialogu i wspólnoty wokół sztuki filmowej i mediów.

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym m. in. prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, przewodniczącego KEP abp. Tadeusza Wojdy SAC oraz abp. Adriana Galbasa SAC.

Opiekę medialną nad wydarzeniem sprawuje „Gość Niedzielny”.