Piszę do was z daleka. Koncert na urodziny bł. Jerzego Popiełuszki

14 września przypada 78. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w kościele pw. Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, w którym kapłan posługiwał w ostatnich latach życia, odbędzie się kameralny koncert. W jego trakcie aktor Adam Woronowicz przeczyta wybrane listy, kartki pocztowe oraz fragmenty dzienników i wywiadów księdza Jerzego Popiełuszki.

- Sięgając do osobistych listów, kartek pocztowych, notatek, sięgamy trochę innej strony księdza Jerzego. Nie tylko tego z tych oficjalnych wypowiedzi, z jego homilii, z jego kazań, ale także do tego, jakim był człowiekiem, jako ksiądz, jako mężczyzna, jako chrześcijanin, jako katolik. To jest o tyle ważne, że świętość nie jest oderwana od rzeczywistości. Świętość nie jest tylko w Kościele, ale jest codziennością, więc jest budowaniem też codziennych relacji ze swoimi bliskimi, z rodziną, z tymi wszystkimi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. To jest taka dobra okazja, żeby poznać tę mniej znaną część księdza Jerzego i tego, co pisał do swoich bliskich - zaprasza ks. Karol Oparcik, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki.

Błogosławiony i męczennik znany z pomnikowych homilii wygłaszanych podczas Mszy za Ojczyznę był również autorem korespondencji prywatnej czy dzienników. W tego typu wypowiedziach często emanował humorem, nieskrępowanym entuzjazmem i wielką miłością do życia. Dokumenty te wskazują również na napięcia i osobiste dramaty, które przeżywał. Wiele z tych wzruszających wypowiedzi jest mało znanych lub pozostawało do tej pory w ukryciu.

Urodziny księdza Popiełuszki, patrona żoliborskiego sanktuarium, są dobrym czasem dla przypomnienia jego postaci w odsłonie prywatnej i kameralnej, którą zapewni kunszt aktora Adama Woronowicza. Aktor w 2009 r. wcielił się w główną rolę kapelana Solidarności w filmie: Popiełuszko. „Wolność jest w nas”.

Na fortepianie będzie improwizował Marek Stefankiewicz, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, autor muzyki filmowej.