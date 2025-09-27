Ewangelizacja na Bemowie

Jest to propozycja na rok jubileuszowy i dziesięciolecie parafii przy ul. Obrońców Tobruku 48.

– Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w tym Bożym i duchowym przedsięwzięciu. W naszej parafii, gdzie mieszka wielu niewierzących i nieochrzczonych, chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich, a zwłaszcza tych niewierzących – wyjaśnia ks. Sławomir Abramowski, proboszcz parafii św. Jana Pawła II, lekarz i misjonarz.

Ewangelizacja rozpocznie się 28 września Mszą św. o godz. 13, której będzie przewodniczyć bp Piotr Jarecki. Nastąpi też posłanie ewangelizatorów, katechistów i wszystkich, którzy będą chcieli się w jakikolwiek sposób włączyć w akcję. Ewangelizacja potrwa do odpustu 19 października, kiedy to o godz. 10 Mszę Świętą odprawi abp. Adrian Galbas.

Przez pierwsze dwa tygodnie ewangelizacja odbędzie się na skwerach i ulicach parafii, natomiast w drugim i trzecim tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w kościele będzie można wziąć udział w wieczorze uwielbienia i adoracji oraz wysłuchać świadectw. Na każdym spotkaniu przewidziano możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz modlitwy o uzdrowienie.

W dniach 5–11 oraz 12–18 października w poniedziałki, środy i piątki spotkania w parafii odbędą się według planu:

godz. 18.30 – Msza św. bez homilii,

godz. 19.00 – uwielbienie (śpiewy prowadzone przez zespoły),

godz. 19.30 – świadectwa,

godz. 20.15 – uwielbienie, ewentualnie świadectwa.

Parafia buduje kościół, a właściwie cały kompleks - Centrum Rodziny Jana Pawła II. Tak ma ono wyglądać. Parafia św. Jana Pawła II na Bemowie

Parafia św. Jana Pawła II buduje kościół, przy którym powstaje Centrum Rodziny Jana Pawła II. Jego hasłem przewodnim są słowa: „Żywy człowiek. Żywy Bóg. Żywy Kościół”. Zaprojektowano go jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek o powierzchni 3 tys. m kw. Jego sercem będzie kościół z trzema kaplicami bocznymi, w tym spowiedzi i oddzielna dla matek z dziećmi. Część środkową utworzą sale wielofunkcyjne z zapleczem kuchennym, a ostatnią - pomieszczenia administracyjno-kancelaryjne.

Kościół zaprojektowano na planie ośmiokąta, nawiązując w ten sposób do starożytnych chrześcijańskich budowli sakralnych, zwłaszcza baptysteriów. Jego wystrój stanowi próbę odzwierciedlenia Boskiego porządku i doświadczenia Go w „nowej estetyce”, którą proponuje architekt włoski Mattia del Prete według koncepcji współzałożyciela drogi neokatechumenalnej Kiko Argüello.

Cześć środkowa Centrum Rodziny JP2, czyli katechumenium, jest budowane z przeznaczeniem na miejsce spotkań i formacji wspólnot, poradnie dla małżeństw, rodzin, dzieci i młodzieży, sale szkoleniowe i teatralną, świetlicę dla dzieci, szkołę podstawowa czy miejsce konferencyjne.

Za projekt budowli odpowiada pracownia Jacka Lipskiego.

Parafia zbiera środki na budowę kościoła. Można go wesprzeć przez ofiarę, modlitwę, podarowanie materiałów budowlanych czy wolontariat. Możliwości są opisane na stronie centrumrodzinyjp2.pl.