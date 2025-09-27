Kuria archidiecezji warszawskiej ma nową strukturę

Warszawski

W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się kongregacja, w której wzięli udział księża dziekani, wicedziekani oraz ojcowie duchowni. Głównym tematem spotkania było omówienie nowych struktur kurii oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem archidiecezji warszawskiej. Szczegóły reformy struktur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej zaprezentował bp Jarecki, który od lipca pełni funkcję moderatora kurii. Podkreślił on, że celem zmian jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji i lepsze wypełnianie misji kurii, którą jest służba duszpasterstwu diecezji.

- Każda reforma służy temu, żeby dana instytucja czy dana organizacja lepiej wypełniała swoją misję, a misją Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i każdej kurii jest służba duszpasterstwu danej diecezji - zaznaczył bp Jarecki.

Dodał, że wprowadzone zmiany mają wesprzeć realizację zasady pomocniczości w duszpasterstwie i administracji, tak aby zarządzanie i duszpasterstwo mogły być realizowane na kilku poziomach.

Reforma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wiąże się m.in. z powołaniem dwóch nowych wydziałów - dyrektorem Wydziału Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów zostanie ks. dr Bartłomiej Pergoł, obecny wicekanclerz i asystent kościelny warszawskiej redakcji "Gościa Niedzielnego", a Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego, który powstanie w miejsce Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, pokieruje ks. Marcin Klotz.

Pozostałe kluczowe elementy struktury kurii obejmują:

  • Sekretariat metropolity warszawskiego oraz biskupów pomocniczych.
  • Kancelaria Kurii z kanclerzem ks. Januszem Bodzonem, odpowiadająca za bieżące funkcjonowanie urzędu.
  • Wydział Administracji i Spraw Personalnych, któremu przewodniczy abp Adrian Galbas. Wydział ten zajmuje się m.in. podziałem diecezji na rejony duszpasterskie i pracą dziekanów, a w jego ramach będą działać referaty ds. formacji kapłańskiej, szafarzy nadzwyczajnych, ochrony danych oraz zespoły ds. prewencji i ochrony dzieci i młodzieży.
  • Wydział Duszpasterstwa Ogólnego - podlegają pod niego referaty duszpasterstw obcojęzycznych, rodzin, dzieci i młodzieży, formacji liturgicznej, akademickiej, charytatywny oraz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

Niezmiennie działają też Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej, Wydział Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Wydział Ekonomiczny.

