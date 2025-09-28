Odbędzie się ono 3 i 5 października w Warszawie, Krakowie i Kończyskach k. Zakliczyna. Inicjatywa wyszła z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, gdzie dokonało się cudowne uzdrowienie parafianina Marka, młodego mężczyzny, męża i ojca dwójki małych dzieci. Choć nie jest to jeszcze diecezjalne sanktuarium Serca Jezusowego, już teraz dzieją się w nim cuda.

- Staramy się, by kult Serca Jezusa był żywy, obecny w codzienności i by wychodził poza parafię. W pierwsze piątki miesiąca przybywają do nas wierni z diecezji, z Warszawy, ale też z innych miast - ze Szczecina czy Kalisza. W zależności od miesiąca, kilkanaście lub kilkadziesiąt osób przyjmuje tarcze Najświętszego Serca Pana Jezusa - mówi ks. Krzysztof Cyliński, proboszcz.

Tarcze są sakramantalium, rodzajem medalika i zewnętrznym wyrazem czci Serca Jezusowego. Mają inskrypcję: "Stój, Serce Jezusa jest ze mną". - Tarcza ma chronić od niebezpieczeństw, zarazy, wojen i przed szatanem. Człowiek odczuwa słabości i potrzebuje pomocy z góry, by nie zmarnować swojego życia. Jeśli człowiek pobożnie nosi tarczę, wpatruje się w Serce Jezusa, zapewne dostrzega miłość, która tam jest. Tarcza przypomina nam, że Jezus umarł z miłości do ludzi. A kiedy widzę kogoś, kto mnie tak bardzo kocha, to mam więcej siły, by odpowiedzieć na tę miłość - dodaje ks. Cyliński.

Przy bocznych ołtarzach świątyni wystawione są relikwie, m.in. podarowane przez warszawskie wizytki - św. Małgorzaty Marii Alacoque, znanej przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Gabriela Rosiek spisała swoje świadectwo w książce. Można je też przeczytać na stronie parafii https://parafiastaramilosna.pl/cud-uzdrowienia-marka/. G. Rosiek pisze w nim, jak wielka walka toczyła się o duszę jej męża Marka. Archiwum Gabrieli Rosiek

16 czerwca 2023 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, małżeństwo Gabriela i Marek Rośkowie z dziećmi, po cudownym wyzdrowieniu głowy rodziny, na znak całkowitej przynależności do Boskiego Serca przyjęli tarcze NSPJ. Małżeństwo zapoczątkowało ponad rok temu praktykę przyjmowania tarcz w parafii w pierwsze piątki miesiąca podczas Eucharystii o godz. 18.

Tarcza jest zewnętrznym wyrazem zawierzenia Sercu Pana Jezusa i bierze swój początek z objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, które miały miejsce ponad trzy wieki temu. Archiwum Gabrieli Rosiek

Wielkie Zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odbędzie się w następującym porządku:

3 października

- parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej o godz. 18,

- bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 18. Poprowadzi je o. Mariusz Balcerak SJ,

- kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa przy klasztorze sióstr bernardynek w Kończyskach o godz. 15.

5 października

- parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej o godz.: 8, 9.30, 11, 12.30 i 18,

- bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie o godz. 9 i 15.30,

- kościół w Kończyskach o godz. 8 i 17.

- Jeżeli pragniecie pokoju w sercu, pokoju w rodzinie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, oddajcie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Otwórzcie się i przyjmijcie Miłość, która pragnie waszej miłości - zachęcają bernardynki.

W Warszawie zawierzenie poprowadzi o. Krystian Stycharski. - Ten kapłan od wielu lat jest naszym przyjacielem rodziny, który w czasie choroby męża nas nie zostawił, tylko wspierał modlitwą. To on prowadził i rozeznawał wiele spraw w naszym życiu duchowym, m.in. nasze świadectwo, serce z blachy miedzianej i inne. Kapłan, który przyciąga ludzi niezależnie od wieku, bo z sercem na dłoni podchodzi do każdego. To dzięki niemu nasze początki nawracania były niesamowite, bo pokazał nam Kościół, jakiego nie znaliśmy, nauczył kochać Maryję i trwać z Nią przy Jezusie - tłumaczy G. Rosiek, propagatorka kultu Najświętszego Serca Jezusowego.

Inicjatywie, której błogosławieństwa udzielił bp Romuald Kamiński, patronuje "Gość Niedzielny".