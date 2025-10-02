31 kleryków na pierwszym roku w Warszawie

Pięciu mężczyzn zostało przyjętych do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, piętnastu do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” i jedenastu do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W tym roku na wszystkich rocznikach formuje się 57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie i 43 - Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Do grupy seminarzystów WMSD dołączy dodatkowo jeden kandydat z diecezji łowickiej i jeden z Ordynariatu Polowego.

Klerycy prascy rozpoczęli rok od 5-dniowych rekolekcji we wrześniu, które poprowadził ks. Tomasz Nowaczek MIC. Klerycy warszawskiego seminarium na dobry początek pielgrzymowali 30 września do sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych, gdzie Mszy Świętej przewodniczył abp Adrian Galbas.

W homilii przypomniał, że kapłaństwo wymaga samoświadomości i wewnętrznej odpowiedzialności. – Chciałbym, żebyście przed oczyma mieli jasny cel, dla którego jesteście. Bardzo ważne jest, żebyśmy ciągle wiedzieli to, co jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego, że są właściwie trzy zadania, jakie Kościół stawia księdzu. Po pierwsze, żeby jasno ukazywał Chrystusa. Po drugie, żeby poprzez swoją posługę budował Kościół i po trzecie, żeby służył kapłaństwu powszechnemu, czyli tym, którzy nie mają takiego przywileju, powołania i łaski, by stać za ołtarzem, by sprawować sakramenty. To trzeba wiedzieć, do tego trzeba się przygotowywać i tego trzeba chcieć – powiedział abp Adrian Galbas.

Klerycy pierwszego roku seminarium na Tarchominie po oficjalnym powitaniu udali się wraz z ks. prefektem Krystianem Czerskim oraz ojcem duchownym ks. Grzegorzem Mądrym na rekolekcje do sanktuarium w Loretto, aby w ciszy i modlitwie rozpocząć swoją formacyjną drogę.

Rok propedeutyczny o charakterze zamkniętym klerycy WMSD odbędą w Podkowie Leśnej. Od drugiego roku będą się formować przy Krakowskim Przedmieściu, zdobywając wiedzę teologiczną i doświadczenie pastoralne.

Kandydaci z Łowicza studiują w Warszawie od 2023 roku, po decyzji bp. Andrzeja Dziuby o przeniesieniu tamtejszego seminarium z powodu małej liczby powołań do Warszawy.

Ordynariat Polowy nie ma własnego seminarium i dlatego kandydaci trafiają do seminarium warszawskiego. Po kilku latach posługi w Archidiecezji Warszawskiej mogą zostać skierowani do ordynariatu i rozpocząć stałą służbę jako kapelani wojskowi.

W Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” na warszawskich Młocinach obecnie formację odbywa 37 Polaków i 15 obcokrajowców dziewięciu narodowości.