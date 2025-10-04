Maryja na lotnisku

Uroczystość odbyła się 3 października w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego, czyli jednostce szczebla taktycznego lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych, której głównymi zadaniami jest realizacja transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej RP i zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych i instytucji MON.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w hangarze obok samolotu rządowego Boeing 737-800 BBJ2 „Ignacy Jan Paderewski”.

W homilii bp Lechowicz, nawiązując do ceremonii odsłonięcia kapliczki, podkreślił szczególną więź Maryi z polskimi żołnierzami. – Przy najbliższej okazji zwróćcie uwagę na główne drzwi katedry polowej, na których umieszczone są liczne wizerunki Maryi: Matki Bożej Ostrobramskiej, Kozielskiej czy Hetmanki Żołnierza Polskiego. To pokazuje, jak na przestrzeni dziejów Maryja odgrywała wielką rolę w historii naszego oręża – mówił ordynariusz wojskowy.

Przypomniał również historię kultu Matki Bożej Loretańskiej i legendę o Świętym Domku, przeniesionym – według tradycji – przez aniołów z Nazaretu do Dalmacji, a następnie do Loreto. – Ta tradycja sprawiła, że papież Benedykt XV ogłosił Matkę Bożą Loretańską patronką podróżujących w powietrzu. Było to w 1920 roku, który tak mocno kojarzy się nam ze zwycięstwem Wojska Polskiego i szczególną rolą Maryi w dziejach naszej Ojczyzny – wskazał bp Lechowicz.

Po Eucharystii nastąpiło poświęcenie kapliczki. Stanęła ona w pobliżu terminala lotniczego, z którego w świat wylatują oficjalne delegacje państwowe i najważniejsi przedstawiciele Polski.

Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego gen. bryg. Paweł Bigos podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną Eucharystię i modlitwę. Dziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie kapliczki, m.in. Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury i autorowi projektu, mgr. inż. arch. Dariuszowi Kraszewskiemu.

- Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy. Z dumą i wzruszeniem obchodzimy trzynaste Święto naszej Bazy – miejsca, które jest nie tylko naszą służbą i pracą, ale także odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. To tutaj realizujemy kluczowe zadania transportowe dla najwyższych władz państwowych oraz misje o charakterze międzynarodowym, niosąc pomoc i wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne – mówił.

W uroczystościach, czyli 13. Święcie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego udział wzięli m.in. min. Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 1 zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Sławomir Owczarek, przedstawiciele wojska, jednostek współpracujących, a także powstańcy warszawscy.