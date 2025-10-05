Uroczystą Mszę Świętą z okazji jubileuszu 500-lecia parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stanisławowie celebrował biskup Romuald Kamiński. Wśród licznie zgromadzonych znaleźli się kapłani, którzy w przeszłości pracowali w parafii, księża pochodzący z niej oraz kapelan Prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz.

Bp Kamiński w Stanisławowie: Przekażcie te wartości następnym pokoleniom

Gość Warszawski

W homilii biskup Kamiński podziękował wspólnocie za świadectwo wiary przekazywane przez pokolenia, które umożliwiło obchody tak wielkiego jubileuszu. Wezwał wiernych, aby byli otwarci na słowo Boże i czerpali z niego mądrość do życia. Nawiązując do Ewangelii, w której apostołowie prosili o przymnożenie wiary, podkreślił, że prośba ta powinna być jedną z najczęściej zanoszonych do Boga. Wyjaśnił, że prawdziwa wiara oznacza całkowite zaufanie Bożej woli, co wyraża się w słowach modlitwy "bądź wola Twoja". Biskup zaznaczył, że zadaniem obecnego pokolenia jest przekazanie wartości wiary, miłości i jedności następcom, aby oni również mogli w przyszłości świętować kolejne jubileusze w silnej wspólnocie.

500 lat parafii św. Stanisława. Homilia bp. R. Kamińskiego

Gość Warszawski

- Jeśli będziemy budować społeczność i swoje dzieje na fundamencie wiary, miłości i nadziei, to będziemy zbierać piękne owoce. Gdybyśmy byli w stanie prześledzić bardziej szczegółowo te 500 lat, drodzy moi, znaleźlibyśmy przepiękne wzorce, które ukształtowały się i zrodziły na tej ziemi, we wspólnocie tej parafii. I to jest coś, o czym dzisiaj powinniśmy mówić. Nie tylko po to, by wspominać, ale przede wszystkim po to, by przypomnieć sobie o tym, co jest w życiu najważniejsze. Ta wspólnota, ta świątynia, jest cząstką Kościoła Świętego - cząstką tej wspólnoty, którą obdarzył nas Pan Jezus. Ten Kościół i ta wspólnota jest ubogacona świętością tych wszystkich, którzy stali się przyjaciółmi Chrystusa - podkreślił bp Romuald Kamiński.

Bp Romuald Kamiński o jubileuszu 500-lecia parafii w Stanisławowie

Gość Warszawski

Przypomniał również historyczny kontekst powstania parafii, kiedy to na prośbę wielkich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza biskup płocki Rafał Leszczyński erygował ją 6 października 1525 roku, by umocnić lokalną społeczność.

- Trochę wcześniej powstała taka wspólnota w Klembowie, w Radzyminie, w Tarchominie. Wszystko działo się mniej więcej w ten sam sposób: władcy bardzo dbali o to, żeby na wszelkie struktury, które rodziły się w terenie, jakby nałożyć z góry tę wspólnotę, która jest mocna nie wojskiem, nie rozporządzeniami, nie majętnością, nie pieniądzem, ale jest mocna wiarą i miłością.

Na zakończenie bp Romuald Kamiński zaapelował o szczególną troskę nad wspólnotami małżeńskimi i rodzinnymi, nazywając je fundamentem, na którym budowane są wszystkie inne struktury.

- Wspólnota małżeńska i rodzinna jest najważniejsza i jeśli chcecie, aby ten jubileusz wydał właściwe owoce, to nad tymi wspólnotami starajcie się rozciągnąć jak największą troskę. Nie zbuduje się żadnej struktury lepszej i mocniejszej niż dobrze uformowana i zadbana wspólnota małżeńska i rodzinna - mówił ordynariusz warszawsko-praski, prosząc każdego o jedno westchnienie dziennie do Boga, by rodziny i małżeństwa były dla wszystkich największym skarbem.

Szczególnym momentem liturgii był akt ponownego zawierzenia parafii Matce Bożej. W modlitwie oddano Jej w niewolę miłości rodziny, małżeństwa, młodzież, dzieci, osoby samotne i kapłanów. Symbolem tej władzy stało się berło, które zostało odnalezione podczas renowacji i na stałe zostało umieszczone przy figurze.

Kapelan Prezydenta RP ksiądz Jarosław Wąsowicz odczytał list od głowy państwa Karola Nawrockiego. Prezydent w swoim liście pogratulował wspólnocie jubileuszu, podkreślając, że jej pięciowiekowa historia jest powodem do dumy. Zaznaczył, że uroczystość zbiega się z innym doniosłym wydarzeniem - odzyskaniem przez Stanisławów statusu miasta od 1 stycznia 2026 roku, co nazwał aktem sprawiedliwości dziejowej po 157 latach od odebrania praw miejskich przez rosyjskich zaborców. Prezydent wyraził również głęboki szacunek dla społeczności za jej żarliwą wiarę, gorący patriotyzm i pracowitość.

Na zakończenie uroczystości odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła, odśpiewanie hymnu "Te Deum" oraz uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po liturgii wszyscy wierni zostali zaproszeni na wspólną agapę i część artystyczną na placu przykościelnym.