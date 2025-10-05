Pożegnanie ks. kanonika Zdzisława Bagłaja

W wieku 86 lat, 27 września odszedł do Pana ks. kanonik Zdzisław Zygmunt Bagłaj. Kapłan archidiecezji warszawskiej, wieloletni proboszcz i duszpasterz zmarł w 62. roku kapłaństwa, pozostawiając w żałobie liczne wspólnoty, którym służył przez dziesięciolecia.

Jego długa i owocna posługa objęła wiele parafii, zarówno na terenie dzisiejszej archidiecezji warszawskiej, jak i diecezji warszawsko-praskiej.

Zdzisław Zygmunt Bagłaj, syn Czesława i Feliksy z domu Struk, urodził się 13 lutego 1940 roku w Waśkowólce, w parafii Huślew koło Łosic, na terenie diecezji siedleckiej. Drogę do kapłaństwa zwieńczył święceniami, które przyjął 24 maja 1964 roku w Warszawie z rąk Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Swoją kapłańską drogę jako wikariusz rozpoczął w Goszczynie, a następnie posługiwał w parafiach: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, w Rawie Mazowieckiej oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie. Jego posługa objęła również stołeczne wspólnoty parafialne: św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie oraz Matki Bożej Loretańskiej na Pradze.

Funkcję proboszcza pełnił kolejno w Luszynie i Leoncinie, by ostatecznie objąć parafię św. Jozafata na warszawskich Powązkach. Parafia św. Jozafata w Warszawie stała się ostatnim i najważniejszym przystankiem w jego duszpasterskiej posłudze. Najpierw kierował nią jako proboszcz, a po przejściu na emeryturę w 2010 r. pozostał w niej jako rezydent, do końca swoich dni służąc wiernym modlitwą i radą. Szczególnym wymiarem posługi ks. kanonika Bagłaja była jego wieloletnia rola kapelana Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 6 października o godzinie 12 w kościele parafialnym św. Jozafata w Warszawie przy ul. Jerzego Waldorffa 1. Po Eucharystii ciało Zmarłego zostanie złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.