Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 października, zapowiedziano XXX Jubileuszowe Targi Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach 9-12 października w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, a partnerem Zamek Królewski w Warszawie.

Ksiądz Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, poinformował, że mimo zmiany terminu z tradycyjnego kwietniowego na październikowy, w targach weźmie udział około 100 wydawców, co jest liczbą zbliżoną do ubiegłorocznej. Podkreślił, że tegoroczna edycja wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego Kościoła pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". Targi mają być czasem refleksji i spotkania z dobrym słowem. Dodał, że celem jest, aby przez spotkania z autorami, debaty i samą lekturę „coraz więcej wlewać w nasze serca tej nadziei, której tak bardzo potrzeba każdemu z nas”.

Oprócz hasła Roku Jubileuszowego, targi wpisują się również w obchody 1000-lecia Korony Polskiej oraz 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Te tematy przewodnie znajdą swoje odzwierciedlenie w bogatym programie wydarzeń towarzyszących.

Program targów obejmuje ponad 50 dużych debat oraz liczne mniejsze spotkania autorskie przy stoiskach wydawców. Wśród gości znajdą się m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Witold Kawecki, dr Ewa Czaczkowska i Paweł Milcarek. Organizatorzy zadbali o to, by tematyka rozmów była aktualna i odnosiła się do bieżących wydarzeń w Kościele, w tym do wyboru nowego papieża, Leona XIV. Planowane są spotkania z autorami książek poświęconych nowemu papieżowi oraz relacje z samego konklawe.

Ważnym elementem targów będzie, jak co roku, program filmowy przygotowany we współpracy z Telewizją Polską, która objęła wydarzenie patronatem medialnym. Ks. Łukasz Leonkiewicz z redakcji audycji ekumenicznych TVP zapowiedział, że czwartek poświęcony będzie filmom o św. Janie Pawle II. Nowością będzie Dzień Ekumeniczny w piątek, podczas którego zaprezentowane zostaną filmy ukazujące wkład Kościołów mniejszościowych, prawosławnego i luterańskiego, w polską kulturę i historię. Widzowie zobaczą m.in. filmy o twórczości Jerzego Nowosielskiego oraz o luterańskiej rodzinie Kerntopfów, znanych producentów fortepianów. Sobota i niedziela to czas na produkcje redakcji audycji katolickich, w tym na film o tegorocznym jubileuszu młodych „Poszukiwacze Nadziei”.

Malwina Szymańska, rzecznik prasowy XXX TargówWydawców Katolickich

Gość Warszawski

Program dopełnią trzy wystawy, głównie poświęcone postaci bł. Stefana Wyszyńskiego, które ukażą jego życie, posłannictwo i wkład w katolicką naukę społeczną.

Kulminacyjnym punktem targów będzie wręczenie Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Podczas tegorocznej, 28. edycji, kapituła pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Nareckiego oceniła około 260 publikacji zgłoszonych w 14 kategoriach, w tym w nowej, okolicznościowej kategorii „Niezłomny ksiądz Jerzy Popiełuszko – błogosławiony na nasze czasy”. Wyniki zostaną ogłoszone podczas oficjalnego otwarcia targów w czwartek, a uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę o 19.30 w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Podczas konferencji prasowej ogłoszono laureatów Małego FENIKSA 2025, nagrody przyznawanej przez zarząd SWK osobom i instytucjom promującym wartości chrześcijańskie w mediach. Nagrody Specjalne otrzymali:

Księgarnia Świętego Jacka z okazji 100-lecia istnienia.

Ks. Henryk Zieliński, założyciel i wieloletni redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.

Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów.

Bogdan Rymanowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Dr Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nagrody Małego FENIKSA przyznano również redakcjom: miesięcznika „Oremus” (za 30 lat istnienia), dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” (za 25 lat), tygodnika „Idziemy” (za 20 lat) oraz serwisu Niedziela.pl za Niezbędnik Katolika.

Rangę wydarzenia podkreśla szeroki patronat honorowy, który objął m.in. prezydent RP Karol Nawrocki. Wśród patronów znaleźli się również najważniejsi hierarchowie Kościoła w Polsce, na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą, a także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Patronat objęli także m.in. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak oraz prezes IPN Karol Polejowski.

Ksiądz Szpakowski wyraził wdzięczność wszystkim partnerom, w tym Zamkowi Królewskiemu, z którym targi współpracują już od 15 lat, oraz licznym patronom medialnym, dzięki którym informacja o wydarzeniu dociera do szerokiego grona odbiorców.

Targi rozpoczną się o godzinie 12.00 uroczystą inauguracją w Arkadach Kubickiego, choć sale ekspozycyjne będą dostępne dla zwiedzających już od 10.00. Już od pierwszych godzin na uczestników czekać będą autorzy. W godzinach 13 – 16 przy stoisku Wydawnictwa Jedność (nr 7) swoje książki, w tym „Jezus. Tajemnica Odkupienia” oraz „Tajemnice Caravaggia”, będzie podpisywał ks. Witold Kawecki. Równocześnie, od 14.00 do 16.00, na stoisku Klubu Książki Katolickiej (nr 51) będzie można spotkać ks. Jarosława Wąsowicza, historyka i kapelana Prezydenta RP, który będzie podpisywał swoje publikacje. W tych samych godzinach na stoisku Polskiego Centrum Św. Hildegardy (nr 37) odbędzie się spotkanie z dr Alfredą Walkowską i twórcami kwartalnika „Hildegarda”.

Popołudnie w Sali Kinowej Zamku Królewskiego upłynie pod znakiem filmów o wielkich postaciach Kościoła. O 14.00 rozpocznie się projekcja filmu Piotra Kota „Urodziłem się w roku 1920… Jan Paweł II w Radzyminie”, a zaraz po nim, o 14.40, widzowie zobaczą film „Lolek”, opowiadający o młodości Karola Wojtyły. O 15.45 zaplanowano film „Zwykły, święty człowiek”, pełen anegdot o Janie Pawle II. Dzień filmowy zakończy o 16.50 projekcja filmu Ewy Świecińskiej „Szczęśliwy Wyszyński”, ukazującego postać Prymasa Tysiąclecia w nowym świetle. Sale ekspozycyjne zostaną zamknięte o 18.30.

Piątek na targach upłynie pod znakiem różnorodności tematycznej, z silnym akcentem ekumenicznym w programie filmowym. Dzień rozpocznie się otwarciem sal dla zwiedzających o 10.00. Program w Sali Kinowej zainauguruje o 12.00 film Beaty Kamińskiej „Architekt Pana Boga” o prof. Jerzym Uścinowiczu. Następnie widzowie zobaczą filmy o Jerzym Nowosielskim (12.45), ikonach (13.20), rodzinie Kerntopfów (13.50), a także o postaciach Kościoła prawosławnego: „Męczennik za autokefalię” (14.20) i „Metropolita Dionizy” (14.50).

W tym czasie w salach i przy stoiskach będą odbywać się liczne spotkania. Od 12.00 do 13.00 przy stoisku Wydawnictwa Serafin (nr 58) swoje książki o Ojcu Pio podpisywał będzie o. Błażej Strzechmiński OFMCap. O 14.00 w Sali przy schodach rozpocznie się ważna debata na temat zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria” z udziałem wybitnych historyków z IPN. Przez całe popołudnie, od 15.00 do 17.00, na stoisku Rosikon Press (nr 4) będzie można spotkać Grzegorza Górnego, autora monumentalnej „Duchowej historii Polski”.

Wieczorem, o 17.00, w Sali Kinowej odbędzie się spotkanie z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim wokół jego książki „Zapomniane dziedzictwo ‘zapomnianego królestwa’”. Równocześnie w namiocie targowym rozpocznie się spotkanie z prof. Mateuszem Stróżyńskim, autorem „Drogi orła”, poświęcone relacji filozofii i wiary.

Sobota to najbardziej intensywny dzień targów, pełen premier i ważnych dyskusji. Już o 11.00 w Sali przy schodach odbędzie się spotkanie z Pawłem Milcarkiem i promocja jego trylogii „Breviarium Kanonu Kultury”. O godzinie 12.00 w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim odbędzie się jedno z najciekawszych spotkań targów – z Mileną Kindziuk i ks. Józefem Naumowiczem wokół ich najnowszej książki „Niezwykłe objawienia ks. Jerzego Popiełuszki we Włoszech”. W tym samym czasie w namiocie targowym toczyć się będzie rozmowa z Ewą Liegman i ks. Andrzejem Bulczakiem, autorami książki „Spotkania pod drzewem oliwnym”.

Popołudnie przyniesie kolejne ciekawe wydarzenia. O 14.00 w sali przy schodach rozpocznie się spotkanie z ks. Robertem Skrzypczakiem, autorem książki „Nadchodzą Barbarzyńcy”, które poprowadzi Krzysztof Ziemiec. O tej samej godzinie w namiocie targowym odbędzie się rozmowa z Gosią Rybak i Anią Hazuką o poszukiwaniu szczęścia w modlitwie i terapii. O 15.00 w Sali Kinowej Wojciech Rymanowski będzie rozmawiał z Grzegorzem Górnym o jego „Duchowej historii Polski”. O 16.00 w tej samej sali odbędzie się spotkanie z ks. prof. Witoldem Kaweckim i promocja książki „JEZUS. Tajemnica odkupienia”, które poprowadzi Marta Kielczyk.

Kulminacyjnym punktem dnia będzie Gala wręczenia Nagród FENIKSA 2025 i Mały FENIKS 2025, która rozpocznie się o 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i będzie połączona z koncertem Anny Marii Adamiak.

Targi zakończą się w niedzielę, w Dzień Papieski, uroczystą Mszą Świętą w intencji wydawców i czytelników o godzinie 12.30 w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Stoiska będą jednak dostępne do godz. 17. O godzinie 12 w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie z dr Mileną Kindziuk i ks. Józefem Naumowiczem, autorami książki „Niezwykłe objawienia ks. Jerzego Popiełuszki we Włoszech”.

Pełny program na kolejnej stronie