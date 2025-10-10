Z miłości do JP2

Warszawski

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie odbędzie się koncert upamiętniający pontyfikat papieża Polaka.

 
Wydarzenie zaplanowano z okazji 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II i odbędzie się tuż przed jego liturgicznym wspomnieniem. 18 października po Mszy św. o godz. 18 w parafii Matki Bożej Częstochowskiej będzie koncert zespołu wokalno-aktorskiego Sonanto, który zabierze słuchaczy w multimedialną podróż przez życie polskiego papieża. Obok tradycyjnych pieśni religijnych i oazowych w repertuarze pojawi się poezja śpiewana poświęcona Ojcu Świętemu. W czasie koncertu będzie można również usłyszeć utwory, do których teksty napisał młody Karol Wojtyła. 

Zespół Sonanto powstał w Warszawie w 2012 r. Tworzą go absolwenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego), Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Wokalno-Estradowego ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej. Rysem głównym Sonanto są propozycje o charakterze rocznicowym i historycznym, dedykowane ważnym wydarzeniom i postaciom polskiej historii. 

Na koncert zapraszają starostwo powiatowe w Wołominie, parafii Matki Bożej Królowej Polski i Stowarzyszenia WEST. 

Patronat medialny nad koncertem sprawuje "Gość Niedzielny".

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

publikacja 10.10.2025 10:00

