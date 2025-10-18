Ks. Michał Turkowski w Fundacji św. Józefa

Członkiem Zarządu Fundacji św. Józefa został ks. Michał Turkowski, odpowiedzialny za prewencję w archidiecezji warszawskiej.

Misją fundacji jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła katolickiego oraz budowanie efektywnych struktur pomocy, wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego.

Na czele Fundacji św. Józefa KEP ponownie stanie kobieta - psychoterapeutka i psycholog Magdalena Bogdan. Do zarządu powołano również przedstawicielkę zakonów żeńskich - s. Emmanuelę Sikorską, zakonnika - ks. Zygmunta Kostkę oraz przedstawiciela duchowieństwa diecezjalnego - ks. Turkowskiego, kapłana archidiecezji warszawskiej.

Ks. Turkowski od czerwca 2024 r. jest odpowiedzialny za prewencję w archidiecezji, a wcześniej przez prawie 6 lat pełnił obowiązki zastępcy delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży (do czerwca br.). Jest doktorem nauk społecznych w zakresie prawa kanonicznego i certyfikowanym specjalistą COD ds. ochrony dziecka. Od lipca jest administratorem parafii NMP Królowej Świata w Warszawie.

Kadencja Zarządu Fundacji św. Józefa działającej przy Konferencji Episkopatu Polski potrwa trzy lata. Zadaniem zarządu jest kierowanie działalnością fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.