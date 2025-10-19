Jabłonna świętuje. Podwójnie!

Finał zmagań odbył się w sali gimnastycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 74 przy ul. Smoleńskiego 31 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 6 parafii: Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu, św. Doroty w Zawadach k. Warszawy oraz Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Pierwsze miejsce zdobyła wspólnota z Moniek, drugie - z Kędzierzyna-Koźla, a trzecie - z Jabłonny.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski obchodzi 100. rocznicę powołania. Erygował ją 1 sierpnia 1925 r. z części parafii Chotomów kard. Aleksander Kakowski. - Jej wezwanie nawiązuje do niedawno po utworzeniu parafii odzyskanej przez Polskę niepodległości, ale też zapewne do wojny 1920 roku. Ludzie garnęli się wtedy do Maryi i kochali Polskę. Wezwanie łączy te dwa obszary - mówi ks. Jerzy Sieńkowski, proboszcz.

Budowę kościoła rozpoczął ks. Zygmunt Siedlecki, na placu ofiarowanym przez hrabiego Maurycego Potockiego, którego ojciec spoczął w podziemiach świątyni. Z racji jubileuszu miejsce jego pochówku przyjmie formę sarkofagu z piaskowca. Świątynię w 1944 r. wysadzili w powietrze wycofujący się z Polski Niemcy. Po wojnie tymczasowym miejscem kultu była jedna z sal pałacu Potockich, a potem kaplica we frontowej części plebanii. Obecny kościół konsekrował 19 września 1949 r. bp Wacław Majewski. I właśnie 19 września br., po zakończonych misjach, Mszę św. dziękczynną w stulecie parafii odprawił bp Jacek Grzybowski.

Przed 100-leciem parafii radni i członkowie wspólnot, posłani przez księdza proboszcza, odwiedzali domy zapraszając rodziny na misje.

W parafii działają Wspólnota Zieleń, bielanki, schola dziecięca, ministranci i lektorzy, wspólnota Baranki, oaza, Wspólnota Akademicka "Mewa", Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Ciała i Krwi, Grupa św. o. Pio oraz Żywy Różaniec.

Organizatorem konkursu "Aktywna Parafia" jest Katolicka Agencja Informacyjna. Wspiera go Konferencja Episkopatu Polski. Patronem medialnym wydarzenia jest m.in. "Gość Niedzielny".