Nowy dom Jezusa w Ząbkach

Oddanie na własność Bogu świątyni parafii Zesłania Ducha Świętego nastąpiło 18 października przez poświęcenie prezbiterium, okadzenie ołtarza, w którym znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, i całej świątyni oraz namaszczenie ołtarza i ścian olejem krzyżma świętego. Na ścianach zostały zapalone zacheuszki, czyli specjalne świece. Nastąpiło też uroczyste zapalenie świec ołtarzowych i świateł w kościele.

Eucharystii przewodniczył bp Kamiński, który podziękował za to, że wspólnota jest na uroczystości reprezentowana kompletnie przez przedstawicieli wszystkich pokoleń, organizacji i społeczności. - To zakłada, że mamy poważną nadzieję, iż zasiew Boży został dobrze przyjęty i dobrze zrozumiany, i że to błogosławieństwo trwać będzie. A dziś następuje pobłogosławienie modlitwy, wysiłków, dobrych zamiarów i oczekiwań. I tak sobie myślę, że stara Europa już takich uroczystości nie ma, a nawet następują zdarzenia odwrotne, czyli zamykanie świątyń. Dla nas jest to powód do poważnej refleksji. Jednocześnie chcemy Bogu podziękować, że pozwala nam iść taką, a nie inną drogą - mówił bp Kamiński.

W kościele zapalono zacheuszki. Parafia Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach /FB

Wyraził wdzięczność, że spoiwem mądrym i pięknym społeczności jest dom Pana Jezusa, który stanął pośród ludzkich mieszkań, miejsc pracy, urzędów i szkół. Przypomniał, że kościół to nie tylko budynek, ale i wspólnota. - Na jej czele stanął Pan Jezus. On dokonał tego dzieła, ustanawiając wspólnotę, i dlatego Kościół nosi miano "święty", bo On jest i fundamentem, i zwieńczeniem tej wspólnoty, która jest jedyna w swoim rodzaju. I tylko ona zabezpiecza interesy każdego z nas, bo Jezus w niej zostawił potrzebne narzędzia do zbawienia. Jezus stanął na jej czele jako wzór, a nam zostawił znaki niewidzialnej łaski, zwane sakramentami - mówił biskup.

Przypomniał, że w Kościele ważni są święci i błogosławieni, ale też każdy człowiek, który żyje w przyjaźni z Bogiem. - Kościół parafialny ma być cząstką, która ma nas przygotowywać i formować tak, byśmy przynosili dobre owoce we wspólnocie, mającej prowadzić nas na wyżyny nieba - tłumaczył.

W uroczystościach uczestniczyła Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. Parafia Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach /FB

Po Mszy św. na placu przy kościele odbył się festyn parafialny. Czas umiliły występy Kapeli Praskiej oraz zespołu ewangelizacyjnego Projekt Uwielbienie.

Zanim przy ul. Powstańców w Ząbkach powstał okazały kościół, był tu tylko piasek. Później wybudowano kaplicę, którą przeniesiono z Warszawy, i która szybko stała się za mała. Mieszkańcy po domach zbierali pieniądze na budowę kościoła.

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 29 czerwca 2002 r. z części parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Początki duszpasterstwa to posługa ks. Sylwestra Ciesielskiego, który 24 czerwca 1999 r. został wikariuszem parafii macierzystej i otrzymał polecenie zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskiego. 24 września 2000 r. bp Romaniuk poświęcił krzyż, murowaną kaplicę i plac pod budowę kościoła oraz powołał do istnienia ośrodek duszpasterski. Dokładnie rok później nastąpiło poświęcenie dzwonów. Kościół zaprojektował Aleksy Dworczak, a konstruktorem jest Janusz Frej. 30 września 2012 r. abp Henryk Hoser SAC pobłogosławił i wmurował kamień węgielny. Pierwsza Eucharystia w dolnym kościele była sprawowana 25 grudnia 2014 r. przez abp. Hosera.

- Początki budowy kościoła to rok 2000, czyli rok jubileuszowy. Konsekracji chcieliśmy dokonać w tym roku, który też jest rokiem jubileuszowym - mówi ks. Ciesielski.

Architektura kościoła, który jest na planie ośmiokąta, upamiętnia kazanie Jezusa na górze błogosławieństw. Nawiązuje wprost do słów: "Błogosławieni ubodzy w duchu, smucący się, cisi, spragnieni sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, prześladowani".