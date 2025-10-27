1 i 2 listopada na nekropoliach

Abp Adrian Galbas będzie przewodniczył Mszy św. o 13.00 w kościele św. Katarzyny na Służewie, po której poprowadzi procesję na starym cmentarzu przy kościele.

O 11.30 w kościele św. Ignacego z Loyoli zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem bp. Michała Janochy, połączona z procesją na cmentarz na Wólce Węglowej i modlitwą za zmarłych.

Na Powązkach liturgia rozpocznie się w kościele św. Karola Boromeusza o 12.30. Po niej bp Piotr Jarecki poprowadzi procesję z modlitwami za zmarłych na cmentarz.

Bp Rafał Markowski odprawi Mszę Świętą o 13.00 w kościele rektorskim św. Grzegorza Wielkiego przy ul. Wolskiej 180/182, a po jej zakończeniu poprowadzi procesję żałobną na cmentarzu Wolskim.

Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył o 13.00 Mszy św. w parafii św. Marii Magdaleny. Po niej poprowadzi procesję z modlitwą za zmarłych na cmentarzu Wawrzyszewskim.

Bp Jacek Grzybowski o 11.00 odprawi Msza Święta na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.

Bp Tomasz Sztajerwald o 12.00 będzie przewodniczył Mszy Święta w drewnianym kościele św. Wincentego à Paulo na Bródnie, a potem poprowadzi procesję.

Bp Romulad Kamiński o 13.00 odprawi Mszę Świętą na cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

2 listopada o 18.00 abp Adrian Galbas poprowadzi procesję żałobną do krypt w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a następnie o 19.00 odprawi Mszę za zmarłych arcybiskupów, biskupów, księży archidiecezji, prezydentów, książąt mazowieckich, ludzi kultury i wszystkich zmarłych. Chór i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej wykona Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nie będzie to koncertowym wykonaniem dzieła, lecz prawdziwą Mszą za zmarłych – tak, jak pierwotnie zamierzył to kompozytor.

2 listopada o 11.30 Mszę Święta na cmentarzu w Cegłowie w intencji wszystkich wiernych zmarłych poleconych w wypominkach i pochowanych na terenie kościoła odprawi bp Romuald Kamiński. Po Mszy Świętej odbędzie się pochówek zmarłych ekshumowanych z terenu kościoła.

Zarówno 1 jak i 2 listopada w godz. 8.30 – 19.00 w katedrze praskiej otwarte będzie wejście do krypty w podziemiach, gdzie spoczywają m.in. abp Henryk Hoser SAC i bp Kazimierz Romaniuk.