Nadzieja w Nigerii

Z dziennikarzami spotkał się na konferencji w Warszawie. - Nigeria jest podzielona na 36 regionów, z których 19 tworzy obszar północny i jest w większości muzułmański, natomiast część wschodnia i południowa są w większości chrześcijańskie. Część zachodnia jest złożona zaś zarówno z chrześcijan, jak i z muzułmanów. Prześladowania chrześcijan rozpoczęły się od przyjęcia na północy kraju prawa szariatu - powiedział bp Bogna Bakeni, zwracając uwagę na niszczycielską działalność Boko Haram oraz innych grup terrorystycznych, które również są odpowiedzialne za prześladowania.

Wymienił też formy prześladowań, jakie spotykają chrześcijan na północy Nigerii. - Nie wolno nam nabyć ziemi, by wybudować miejsca kultu, nie mamy pozwolenia nauczania religii w publicznych szkołach, są sytuacje porwań małych dziewczynek, którym każe się zmienić wiarę i są wydawane za mąż. W żadnej z ważnych instytucji nie ma wydzielonego miejsca, gdzie chrześcijanin mógłby się pomodlić, a w większości przypadków, gdy osoba poszukująca pracy jej nie dostanie, dzieje się tak ze względu na wyznawaną religię. W niektórych częściach Nigerii, jak np. w jej środkowym pasie, dochodzi do ludobójstwa. Setki ludzi są zabijane w nocy, z dnia na dzień, całe wioski są wysiedlane w inne miejsce, a ich mieszkańcy najczęściej trafiają do obozów - mówił biskup.

Wieczorem bp Bakeni koncelebrował Mszę św. z bp. Romualdem Kamińskim i bp. Tomaszem Sztajerwaldem w katedrze warszawsko-praskiej w intencji prześladowanych chrześcijan.

Z racji pierwszego czwartku miesiąca i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne w Kościele w kazaniu mówił o powołaniach w Nigerii.

- W kraju mamy 14 dużych seminariów i wszystkie są pełne. Największe ma 1000 kandydatów do kapłaństwa. Inne po 300-400 mężczyzn. To wszystko nie jest za dużo, bo jesteśmy Kościołem, który rośnie i cały czas potrzebuje nowych kapłanów. Nigdy nie jest ich za dużo, bo przez nich spływa łaska Boża - mówił.

Biskup Bakeni 8 listopada o 13.30 odprawi Eucharystię w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, a o godz. 21 - Apel Jasnogórski w intencji chrześcijan w Nigerii i wszystkich prześladowanych za wiarę.

9 listopada będzie celebrował w Łagiewnikach Mszę św. o godz. 7, a o 12.30 - w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będzie obchodzony 9 listopada, organizuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku prosi o modlitwę za Nigerię, która między styczniem 2023 a lipcem 2025 roku doświadczyła gwałtownego wzrostu przemocy motywowanej religijnie. Boko Haram, Islamskie Państwo w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP) oraz radykalne milicje pasterzy Fulani regularnie atakują wsie, kościoły i duchownych. Według raportów od początku 2023 do połowy 2025 roku zginęło ponad 7 tys. chrześcijan, a ponad 7,8 tys. zostało uprowadzonych.

Pomoc materialną na rzecz Nigerii można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej https://pkwp.org oraz SMS-a o treści: RATUJE wysłanego na numer 72405 ( koszt 2,46 zł z VAT).