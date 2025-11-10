Zbiórkę artykułów z długim terminem do spożycia, artykułów szkolnych, środków czystości, gotówki i wpłat on-line organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na rzecz rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich, odwołując się do koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego.

- W tym zamyśle marszałek chciał łączyć we wspólnocie politycznej, społecznej oraz wojskowej Polaków, Litwinów, Białorusinów, wszystkich, którzy mieszkali na wschód od naszych granic. Nasza akcja przekuwa tę ideę w ideę solidarności i miłości bliźnich, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ojciec naszej niepodległości Ignacy Jan Paderewski mawiał „Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie w potędze i chwale dla nas, dla was i dla całej ludzkości”. Z tym przesłaniem chcemy rozpocząć tegoroczną akcję „Polak z sercem” - zapowiedział na konferencji prasowej w Warszawie Michał Fredyk z KSM.

Zbiórka odbywa się od 2018 roku, czyli od obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- To był moment szczególny, nie tylko historyczny, ale również duchowy. W sercach młodych zrodziło się pytanie: „Jak uczcić tę rocznicę nie tylko słowem, ale i czynem?”. Nasza akcja ma służyć budowaniu relacji i więzi z Polakami, którzy nie z własnej winy znaleźli się poza granicami ojczyzny. Świadczona rodakom pomoc wynika z ich konkretnej potrzeby, bowiem wielu z nich od lat żyje w biedzie, zaś obecnie z powodu wojny na Ukrainie sytuacja materialna całej tamtejszej ludności uległa pogorszeniu - mówił ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM, dodając, że akcja wynika także z z hasła i pozdrowienia KSM, które brzmi “Gotów!”, a oznacza gotowość do rozwijania relacji i budowania solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy.

Obecny na spotkaniu bp Adam Bab, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przybliżył duchowy wymiar pomocy humanitarnej, odwołując się do adhortacji apostolskiej „Dilexi te” papieża Leona XIV.

- Miłość bliźniego to nie jest zasada fakultatywna, a fundamentalna. To jest centrum życia Kościoła, bo sam Bóg reaguje na sytuację ludzkiej nędzy. W akcji „Polak z sercem” miłość bliźniego realizuje się w miłości do Polaków, mieszkających poza granicami naszego kraju. Wchodzimy w Boży świat wtedy, kiedy wchodzimy w realizację miłości bliźniego, będąc gotowymi do dużych poświęceń - podkreślił bp Bab.

W transporcie darów na Wschód pomoże Stowarzyszenie Kocham Polskę. Pierwsze transporty wyruszą na początku grudnia. - Udostępnimy samochody i kierowców, by przewieźć towary. Czasami miejsca docelowe są trudno dostępne. Jako stowarzyszenie wyruszamy w rajdach patriotycznych do różnych miejsc. W ubiegłym roku byliśmy w Azji Centralnej. W Oziornoje spotkaliśmy ponad 80-letniego pana Włodzimierza, który urodził się w Kazachstanie jako potomek zesłańców polskich z lat 30. ubiegłego wieku. Nigdy nie był w Polsce, a mimo to mówi pięknie w polskim języku, a na pytanie „Czym jest dla niego Polska?”, odpowiedział bez chwili zawahania, że to jego ojczyzna. Te wyjazdy to dla nas wzruszające chwile, które dają nam siły do działania w codzienności. Wyruszają z nami członkowie KSM. W kontakcie z drugim człowiekiem młodzież może doświadczać namacalnej historii Polski - mówił Tomasz Rutkowski, prezes oddziału Stowarzyszenie Kocham Polskę w Warszawie.

Tegoroczna edycja koncentruje się na wsparciu młodych Polaków: ich edukacji, wychowaniu i codziennym życiu. Zebrane środki trafią do szkół, parafii i ośrodków od lat wspierających polskie wspólnoty na Kresach.

Katarzyna Szczepanik, główny koordynator akcji „Polak z sercem", przedstawiła dane statystyczne dotyczące zeszłorocznej edycji i nowość tegorocznej. Uczestniczyło w niej w ubiegłym roku 250 wolontariuszy, zebrano 55 tys. złotych oraz 2 tony darów rzeczowych, które przewieziono podczas sześciu wyjazdów na Kresy. - W tym roku wprowadzamy nowość „Torby z sercem”, by przez pomoc dzieciom rozwijać ich talenty. Każda torba - wirtualna lub fizyczna - wypełniona jest artykułami szkolnymi - informowała.

Zbiórka potrwa do marca. Nadal można zgłaszać miejsca przynoszenia darów: parafie, przedszkola, szkoły czy sklepy.

Poziom lokalny akcji przedstawiła przedstawicielka koordynatorów diecezjalnych. - Największym wsparciem są dla nas koordynatorzy parafialni, którzy zajmują się organizacją całej akcji na terenie oddziału. To oni ustalają szczegóły z księżmi. Jako kwestarze stoimy z puszkami przy kościołach, ale też w okolicy. W zbiórkę organizuję się od lat i czuję, że naprawdę w ten sposób możemy jako KSM pomóc, a razem czynimy wiele dobra - mówiła Marysia Panfil, diecezjalny koordynator akcji w archidiecezji gnieźnieńskiej, a wcześniej koordynatorka parafialna.

W Warszawie i okolicy w zbiórkę darów, które następnie zostaną przekazane do magazynu centralnego można włączyć się na dwa sposoby: przynosząc dary do punktu już istniejącego lub zgłaszając swoją parafię jako punkt zbiórki, pisząc pod adres ksm@diecezja.waw.pl.

Miejsca zbiórki już wyznaczone to parafia św. Hieronima (ul. Rumiankowa 2/4, 05-077 Warszawa), parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce (ul. Kościelna 30, 05-252 Dąbrówka), parafia Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach (ul. Ługi 58a, 05-400 Otwock), parafia Chrystusa Króla na Targówku (ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa), parafia Przemienia Pańskiego w Radzyminie (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1, 05-250 Radzymin).

Szczegóły akcji są na stronie polakzsercem.pl.