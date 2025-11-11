Eucharystii w 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej abp Adrian Galbas SAC, metropolita warszawski. Koncelebrowali ją: kard. Kazimierz Nycz, bp Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski oraz bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej

Na uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej obecni byli liczni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent RP dr Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele sądownictwa, posłowie, przedstawiciele kancelarii prezydenta RP, IPN, wysocy rangą dowódcy Wojska Polskiego i policji, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach wzięły udział także liczne organizacje społeczne: przedstawiciele Polonii, w tym 40-osobowa grupa ze Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia oraz reprezentanci Rady Polonii Świata i Kongresu Polonii Amerykańskiej, 50-osobowa delegacja Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego ze Sztandarem Rajdu oraz środowiska harcerskie. Obecni byli także darczyńcy Świątyni Opatrzności Bożej.

Uroczystości rozpoczęły się od rozpalenia Świecy Niepodległości, którą zapalił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.

Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Rozpoczął od przywołania modlitwy obozowej Armii Krajowej, aby podkreślić, że walczący o wolność rozumieli ją jako wyraz sprawiedliwości, a nie przywilej. Kaznodzieja zaznaczył, że choć żyjemy w niepodległym państwie, wolność zawsze pozostaje "skarbem w naczyniach glinianych", o który trzeba nieustannie dbać.

Odwołując się do Ewangelii św. Łukasza, stwierdził, że jesteśmy "sługami naszej Ojczyzny", a troska o jej wolność jest naszym świętym obowiązkiem, a nie łaską.

W dalszej części homilii, przywołując 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II i jego poemat "Myśląc Ojczyzna", biskup wskazał na pięć kluczowych obowiązków patriotycznych. Pierwszym jest dbałość o osobistą dojrzałość i moralność, gdyż - jak powtarzał marszałek Piłsudski - "istotą walki jest podniesienie duszy ludzkiej na wysoki poziom moralny".

Drugim obowiązkiem jest troska wzajemna o siebie i działanie dla dobra innych, wyrażone w słowie "solidarność", które zawiera w sobie "dar", a także budowanie pozytywnych relacji z cudzoziemcami.

Trzeci obowiązek to szacunek dla przeszłości, gdyż historia i dziedzictwo są jak "korzenie dla drzewa", a ich lekceważenie jest jak "odcinanie drzewa od korzenia".

Czwartym obowiązkiem jest dbałość o piękno języka polskiego oraz o to, na jakich kanonach literatury kształtowane jest młode pokolenie. Piąty obowiązek, symbolizowany przez "dźwięk kosy", to uczciwa i odpowiedzialna praca, obejmująca zarówno wysiłki rolników, jak i służbę żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Homilia zakończyła się wezwaniem, aby o Polsce myśleć nie tylko od święta, z troską o jej przyszły kształt, pamiętając, że jej wolność "leży nie tylko w rękach sprawiedliwego Boga".