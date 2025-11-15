Do tej posługi kobiety przygotowywały się przez trzy miesiące pod okiem ks. Mateusza Kulikowskiego, wikariusza parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie. Był to pierwszy taki kurs w diecezji warszawsko-praskiej. Do udziału w nim siostry były zgłaszane przez przełożone. Kobiety, które go ukończyły będą mogły teraz udzielać Komunii Świętej oraz wystawiać Najświętszy Sakrament, przede wszystkim w ramach swojej wspólnoty.

Uroczysta Msza św. z powierzeniem posługi odbyła się w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Ordynariusz warszawsko-praski tłumaczył, że funkcja szafarek to nie tylko techniczne dostarczenie konsekrowanej Hostii.

- To jest przyjście z Panem Jezusem do osoby, która tego pragnie. To są chwile wyczekiwane, tęsknota i pragnienie. Zarówno przyjmujący jak i przychodzący starają się coraz bardziej rozumieć, z czym mają do czynienia. Sięgamy myślami, rozumem i intencją do relacji miedzy Bogiem a stworzeniem od zarania dziejów. Ta posługa jest budowaniem wspólnoty Kościoła - mówił w homilii.

Zaznaczył, że funkcja szafarek to dla nich samych swoiste rekolekcje. - Dzisiejsza mentalność człowieka światowego wymaga skłonienia myślenia, pragnienia i odczuwania wzroku duszy na Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie - tłumaczył bp Kamiński.

Mówił, że w zakresie posługi szafarek jest też umożliwienie adoracji Najświętszego Sakramentu. - Przez to staje się On bardziej dostępny. To też jest pomoc, by tak z minuty na minutę zdecydować, że wspólnota potrzebuje adorować Jezusa. Wielka to łaska. Wszyscy za nią dziękujemy, bo to przybliża nas do źródła i do siebie samych - mówił.

W imieniu wszystkich sióstr za ustanowienie posługi szafarek bp. Kamińskiemu podziękowania złożyła s. Chrystiana Budzyńska, kanoniczka Ducha Świętego. - Z głębokim wzruszeniem i wdzięcznością przyjmujemy dar udzielonego nam błogosławieństwa do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Dziękujemy za zaufanie i możliwość służenia w tak ważnym obszarze życia wspólnoty, w naszej diecezji, które stawia na naszej drodze nowe, ważne zadanie - mówiła siostra Chrystiana.

Przyznała, że posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej to dla sióstr piękna i zaszczytna posługa, która daje radość i nadzieję.

- To również jakże wymagająca pokory służba Bogu i ludziom, za którą bardzo dziękujemy. Chcemy być przydatne w momentach, kiedy taka będzie potrzeba. Pragniemy również nie zawieść Boga, księdza biskupa, naszych kapłanów i wiernych, którzy będą na nas liczyć. Obiecujemy duchowo wzrastać, być blisko Jezusa, ale też blisko ludzi. Obiecujemy modlitwę, ale też prosimy o duchowe i modlitewne wsparcie - dodała s. Chrystiana.

Po modlitwie siostry otrzymały z rak ks. Mateusza Kulikowskiego legitymacje upoważniające do posługi szafarek na terenie diecezji warszawsko-praskiej. - Z radością przyjęłam zapytanie siostry przełożonej, czy chciałabym zostać szafarzem Komunii Świętej. Wielkie to dla mnie wyróżnienie i zaszczyt. Będę posługiwała w naszej wspólnocie zakonnej sióstr bezhabitowych. Jest nas 20 kobiet. Na razie nie ma potrzeby, bym pomagała w parafii. Ale gdyby się taka pojawiła, to w porozumieniu z proboszczem mogę nosić Pana Jezusa chorym w okolicy naszego domu. Będę wtedy w stroju odświętnym - uśmiecha się s. Beata, która posługę przyjęła razem z współsiostrą Elżbietą.

Siostry z innych diecezji, które są szafarkami, mogą po zmianie miejsca zamieszkania uzyskać błogosławieństwo do dalszego sprawowania funkcji na terenie diecezji warszawsko-praskiej.