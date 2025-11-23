W kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu Mszy Świętej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Podczas Eucharystii metropolita warszawski pobłogosławił 144 nowych lektorów. Ubranym w białe alby mężczyznom towarzyszyli rodzice, przyjaciele i duszpasterze.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w kościele seminaryjnym

Gość Warszawski

W homilii abp Adrian Galbas przestrzegał przed sprowadzaniem królowania Chrystusa do wymiaru ziemskiego. Opowiadając o historii święta ustanowionego w 1925 roku przez papieża Piusa XI, jako odpowiedź na antykościelne rewolucje, arcybiskup przypomniał, że uroczystość Chrystusa Króla nie jest świętem politycznym.

Msza św. z obrzędem błogosławieństwa lektorów w WMSD w Warszawie

Gość Warszawski

- Za każdym razem, kiedy Chrystusa chciano obwołać ziemskim królem, On się dystansował. Pamiętacie, po rozmnożeniu chleba? Chcieli go porwać i obwołać królem. A On? Uciekł sam na górę. Kiedy Piłat go pytał: "Czy Ty jesteś Królem?", Jezus odpowiedział wyraźnie: "Królestwo moje nie jest z tego świata". Nawet apostołowie, tuż przed Wniebowstąpieniem, pytali: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?". Liczyli na polityczny przewrót. A On im odpowiedział: "To nie jest wasza rzecz, to nie jest w ogóle wasza sprawa i tym się nie zajmujcie". To jest takie łatwe: obwołać Chrystusa Królem jakiegoś kawałka ziemi, wybudować mu wielki pomnik, ogłosić jakiś manifest, uchwałę parlamentu czy cokolwiek innego. I tak sobie to wszystko łatwo załatwić – to "królowanie Chrystusa". Tymczasem słowo Boże mówi: "Pana jest ziemia i wszystko, co do niej należy". On jest Królem wszechświata. Najważniejsze jest jednak, żebym umiał powiedzieć uczciwie w swoim sercu: "Jezu, Ty jesteś moim królem. Ty jesteś Panem mojego życia" - mówił abp Adrian Galbas, podkreślając że uczciwy wybór Chrystusa na króla oznacza, że swoje wybory życiowe dostosowuje się do tego, co mówi Król. A Król mówi o miłosierdziu, o dostrzeżeniu Go w drugim człowieku, według słów: "Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem...".

Abp Adrian Galbas błogosławi 144 nowych lektorów Pisma Świętego

Gość Warszawski

- Drodzy kandydaci, drodzy przyszli lektorzy. Jesteście dzisiaj ubrani w te białe alby. To piękny znak, ale pamiętajcie: nie chodzi o to, żebyście byli tylko "aktorami" w kościele. Chciałbym, żebyście byli lektorami nie przez jedną godzinę w niedzielę czy przez pół godziny w tygodniu. Chciałbym, żebyście byli lektorami cały czas. Nie chcę, żebyście tylko "spełniali funkcję lektorską", ale żebyście byli lektorami, czyli tymi, którzy mają częsty, żywy kontakt ze słowem swojego Króla - prosił metropolita warszawski.

Po homilii kandydaci uroczyście wyrazili wolę przyjęcia posługi, a abp Adrian Galbas udzielił im błogosławieństwa.

Po Mszy Świętej nowo promowani lektorzy podziękowali celebransowi za udzieloną posługę, a władzom seminarium, rekolekcjonistom i klerykom WMSD w Warszawie za pomoc w przygotowaniu. Szczególnie podziękowali ks. prał. Wiesławowi Kądzieli, śpiewając jego ulubioną pieśń "Abba Ojcze". Kapłan nieprzerwanie od 56 lat prowadzi na kursie lektorskim zajęcia z fonetyki i śpiewu liturgicznego.

Dla wielu dzisiejszych kleryków WMSD kurs lektorski to pierwszy krok w stronę rozeznawania powołania kapłańskiego. Kleryk VI roku Dawid Frączak, który pełnił rolę moderatora, współodpowiedzialnego za przebieg kursu lektorskiego, podkreślał po uroczystości, że sam był uczestnikiem takiego kursu dziewięć lat temu.

Piotr Bącik, licealista z Zalesia Górnego, uważa, że wiedza zdobyta na kursie pozwala głębiej przeżywać Mszę Świętą. Z humorem dodaje, że najtrudniejszym elementem nie była nauka czy egzaminy, ale logistyka, czyli dojazdy z podwarszawskiej miejscowości. Jego kolega z parafii św. Huberta, Tadeusz Kowalski-Klein, będący ministrantem od ośmiu lat i członkiem oazy, spełnił swoje dziecięce marzenie. Zawsze z zazdrością patrzył na tych, którzy mieli przywilej stawania przy ambonie i recytowania mszalnych czytań. Mimo sporej wiedzy wyniesionej z formacji, kurs zaskoczył go nowymi ciekawostkami, szczególnie podczas zajęć z biblistyki prowadzonych przez kleryków. Nowy lektor podkreśla, że słowo Boże należy czytać ze zrozumieniem i prosto z serca, a nie tylko mechanicznie wypowiadać tekst.

W WMSD w Warszawie trwa właśnie kolejny 57. kurs lektorski.