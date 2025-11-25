Buduj most, otwieraj serce i zmieniaj świat!

Wydarzenie, które w dniach 28-29 listopada odbędzie się w Warszawie, organizuje Rada KEP ds. Apostolstwa Świeckich, w celu szukania i budowania jedności między różnymi grupami w Kościele, gdzie świeccy będą słuchać duchownych, a duchowni świeckich. Dwudniowe spotkanie podzielono na cztery panele „Most pokoleń – między buntem a tęsknotą”, który podpowie, jak mówić o Bogu językiem, który usłyszy młode pokolenie, „Most wiary – między pokoleniem tradycji a pokoleniem wyboru”, który odpowie na pytanie, dlaczego dziś tak trudno przekazać wiarę dalej, „Most wyzwań – Kościół między wczoraj a jutrem”, który pochyli się nad megatrendami naszych czasów: sztuczną inteligencją, zmianami klimatu, migracji i wahaniami społecznymi, oraz „Most ufności – między ławką a amboną”, który będzie rozmową o tym, jak świeccy i duchowni mogą naprawdę współtworzyć Kościół.

– Chcemy, by osoby, które nie zabierają głosu w przestrzeni sakralnej, mogły to zrobić w przestrzeni świeckiej. Pragniemy się posłuchać nawzajem, by bazować na autentyczności. Zaprosiliśmy tych, którzy są mocno zaangażowani w życie Kościoła, ale i tych, którzy Kościołowi pokazali czerwoną kartkę i z niego wystąpili – mówił 26 października w programie „Między niebem a ziemią” bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, dodając również, że spotkanie ma za zadanie wyprzedzać zjawiska w świecie, a nie tylko reagować, gdy coś już się stanie.

– Nowe trendy w świece chcemy oświetlić światłem Ewangelii – dodał.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Dorota Abdelmoula-Viet i Cyprian Viet, anMari, Aleksander Bańka, Szymon Czyszek, Tymoteusz Filar, abp Adrian Galbas, ks. Rafał Główczyński, Marek Jurek, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Gabriela Lisowska, Michał Łuczewski, ks. Krzysztof Porosło, Paweł Przewięźlikowski, Agata Rujner, bp Grzegorz Suchodolski, Marta Titaniec, bp Artur Ważny, Paulina Worożbit i Marcin Zieliński.

Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 16. O 17.15 bp Grzegorz Suchodolski i Aleksander Bańka przedstawią założenia forum. Dzień zwieńczy wieczór uwielbienia, który poprowadzą bp Artur Ważny i Marcin Zieliński.

W sobotę o 9.30 będzie Eucharystia pod przewodnictwem bp Grzegorza Suchodolskiego. Po modlitwie odbędą się cztery panele. O 17.15 słowo na rozesłanie powie abp Adrian Galbas, metropolita warszawski.

Forum Świeckich "Mosty" to nowa inicjatywa pastoralna w Polsce, której inspiracją są słowa papieża Leona XIII wygłoszone na początku pontyfikatu na pl. Świętego Piotra: „Musimy starać się być razem Kościołem misyjnym; Kościołem, który buduje mosty, dialog; zawsze otwartym jak ten plac – z otwartymi ramionami dla wszystkich”.

Wstęp na wydarzenie, które odbędzie się w Studio Transcolor przy ul. Szeligowskiej 48 w Warszawie, nowoczesnej przestrzeni studia produkcyjnego, jest biletowany. Rada KEP ds. Apostolstwa Świeckich dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” ufundowała dwa bilety na spotkanie. Otrzymają je nadawcy 1. i 10. e-maili wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Mosty”.

