Dla miłośników historii

Są największym w Polsce po względem liczby wystawców i zwiedzających wydarzeniem dla naukowców, badaczy i miłośników historii. Pozostają też w czołówce europejskich spotkań o tym profilu.

Do Warszawy przyjedzie około 200 wydawców z Polski z krajów sąsiednich, w tym m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Biały Kruk, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie czy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Swoje stoiska będą mieli m.in.: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Skarpa Warszawska, Biblioteka Narodowa, Agencja Mienia Wojskowego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Instytut Pileckiego, RDC, Dom Spotkań z Historią czy „Polonika”.

Nie zabraknie również niezależnych wydawców białoruskich, w tym m.in. Arche, Gutenberg Publisher, Kamunikat.org, Vesna i PEN-Center.

Po raz pierwszy, za sprawą naszego najnowszego magazynu „Historia Kościoła” na targach będzie gościł Instytut Gość Media, wydawca „Gościa Niedzielnego”.

– „Historia Kościoła" to pierwszy na rynku popularnonaukowy dwumiesięcznik historyczny poświęcony wyłącznie historii Kościoła. Tematyka obejmuje zarówno początki chrześcijaństwa, jak i kolejne epoki – od starożytności, przez średniowiecze po historię najnowszą. Historia Kościoła okazuje się jednym z najlepiej udokumentowanych obszarów badawczych, z całym bogactwem źródeł, do których dziennikarze magazynu chcą docierać, przedstawiając fakty, obalając mity lub potwierdzając czarne lub białe legendy dotyczące poszczególnych wydarzeń, postaci i zjawisk - mówi Jacek Dziedzina, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego" i redaktor prowadzący „Historii Kościoła", dodając, że wyjątkowy charakter magazynu gwarantuje długa lista stałych autorów i współpracowników.

– Znajdują się wśród nich uznane w środowisku badaczy historii nazwiska, m.in.: kard. prof. Grzegorz Ryś, o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, ks. prof. Mariusz Rosik, ks. dr Przemysław Marek Szewczyk, ks. prof. Stanisław Adamiak, a także historycy i publicyści, sprawnie łączący wiedzę historyczną i umiejętność krytycznego badania źródeł z dobrym piórem i doświadczeniem publicystycznym, m.in. dr Andrzej Grajewski, Franciszek Kucharczak, Leszek Śliwa – wymienia Jacek Dziedzina.

Pierwszego dnia targów zostaną wręczone Nagrody KLIO w ramach konkursu na najlepszą książkę historyczną roku w podziale na kategorie: autorska, monografia naukowa, wydawnicza, edycji źródłowej oraz regionalia/varsaviana.

Podczas targów będzie można spotkać i porozmawiać z wieloma uznanymi autorami, historykami, publicystami i badaczami, także znanymi z łamów „Gościa Niedzielnego”, w tym m.in.: z prof. Andrzejem Nowakiem, Robertem Kostrą, Maciejem Radziwiłłem, ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, ks. prof. Robertem Skrzypczakiem, ks. prof. Józefem Naumowiczem, Janem Pietrzakiem, red. Pawłem Lisickim, red. Magdaleną Ogórek czy Moniką Luft.

Organizatorem Targów jest Fundacja Historia i Kultura, Narodowy Instytut Muzeów, Instytut Pamięci Narodowej oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Hale targowe będą czynne w czwartek, piątek i sobotę w godz. 10–18, a w niedzielę: 10–17. Wejście od ul. Grodzkiej, czyli bliżej Wisłostrady.