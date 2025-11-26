Abp Galbas i bp Stułkowski oczekują wyjaśnień w sprawie reportażu TVN

Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas, pełniący funkcję Wielkiego Kanclerza UKSW, oraz metropolita płocki bp Szymon Stułkowski wystosowali prośbę do rektora UKSW, ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, o wyjaśnienia w sprawie oskarżeń, które padły w wyemitowanym 22 listopada w programie TVN reportażu red. Michała Fui "Ksiądz rektor i pani Emilia".

Materiał "Superwizjera" zawierał sugestie, jakoby rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w niejasnych okolicznościach został właścicielem mieszkania starszej, schorowanej kobiety, które może być warte nawet półtora miliona złotych. Umowa pomiędzy księdzem a 88-letnią panią Emilią miała zostać podpisana za plecami jej rodziny i osób, które faktycznie sprawowały nad nią opiekę.

Zgodnie ze statutem uczelni katolickiej, arcybiskup warszawski pełni funkcję Wielkiego Kanclerza UKSW. Jego rolą jest czuwanie nad zachowaniem katolickiego charakteru uczelni oraz wierności nauczaniu Kościoła. Wielki Kanclerz ma prawo żądać wyjaśnień od rektora w sytuacjach kryzysowych, które mogą godzić w dobre imię uniwersytetu. Ks. prof. Ryszard Czekalski wchodzi w skład kapituły katedralnej płockiej. Wspólny komunikat archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej został podpisany przez ich rzeczników prasowych: ks. Przemysława Śliwińskiego oraz Ilonę Krawczyk-Krajczyńską.

Do treści reportażu ks. prof. Ryszard Czekalski odniósł się wcześniej w oświadczeniu.

"W związku z reportażem udostępnionym w przestrzeni publicznej w telewizji TVN24 22 listopada 2025 roku oświadczam, że materiał zawiera bezpodstawne ataki i oskarżenia oraz ogrom nieprawdziwych informacji. Tym samym uderza w moje dobre imię oraz dobre imię przedstawionej w materiale Pani Emilii. Z uwagi na naruszenie dóbr osobistych podjąłem stosowne kroki prawne" - napisał rektor UKSW.