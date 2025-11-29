Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Nowa Komisja Liturgiczna Archidiecezji Warszawskiej

Nowa Komisja Liturgiczna Archidiecezji Warszawskiej

Abp Adrian Galbas wręczył 28 listopada w Domu Arcybiskupów Warszawskich dekrety członkom nowego gremium.

 
Komisja Liturgiczna odpowiada za kwestie związane z liturgią w Archidiecezji Warszawskiej.  Tomasz Gołąb /Foto Gość

Abp Adrian Galbas wręczył 28 listopada w Domu Arcybiskupów Warszawskich dekrety członkom nowo ustanowionej Komisji Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej. Jej przewodniczącym został ks. prałat dr Robert Bańdur. Jej członkami zostali: ks. dr Mateusz Kielarski, ks. kanonik dr Piotr Waleńdzik, ks. prałat dr Bartosz Szoplik oraz ks. prałat dr Bartłomiej Pergoł.

Komisja Liturgiczna odpowiada za kwestie związane z liturgią w Archidiecezji Warszawskiej. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

tg /archwwa.pl

|

GOSC.PL

publikacja 29.11.2025 09:47

TAGI:

E-BOOK DLA WSZYSTKICH SUBSKRYBENTÓW

ADWENTOWA SZKOŁA MODLITWY

  • POBIERZ
    ZOBACZ SZCZEGÓŁY

    Polecane w subskrypcji

    • IGM
    • Gość Niedzielny
    • Mały Gość
    • Historia Kościoła
    • Gość Extra
    • Wiara
    • KSJ
    • Foto Gość
    • Fundacja Gość Niedzieleny
    WERSJA MOBILNA

    Copyright © Instytut Gość Media.
    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

     