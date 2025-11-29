Nowa Komisja Liturgiczna Archidiecezji Warszawskiej

Abp Adrian Galbas wręczył 28 listopada w Domu Arcybiskupów Warszawskich dekrety członkom nowo ustanowionej Komisji Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej. Jej przewodniczącym został ks. prałat dr Robert Bańdur. Jej członkami zostali: ks. dr Mateusz Kielarski, ks. kanonik dr Piotr Waleńdzik, ks. prałat dr Bartosz Szoplik oraz ks. prałat dr Bartłomiej Pergoł.

Komisja Liturgiczna odpowiada za kwestie związane z liturgią w Archidiecezji Warszawskiej.