W świetle Adwentu

Premierę cyklu stanowią refleksje bp. Michała Janochy, osnute na nawiązaniach do obrazu Cornelisza van Haarlema. "Wydawać by się mogło, że obraz nawiązuje do alegorii pięciu zmysłów, ale tylko uważny widz dostrzeże w głębi, za drzewami, wielką wodę, na której unosi się arka Noego. I to całkowicie zmienia interpretację obrazu. Oto grzech ludzkości przed potopem - za chwilę wszystko się skończy. Do tego nawiązuje Ewangelia z pierwszej niedzieli Adwentu" - tłumaczy na nagraniu bp Janocha, czytając fragment Biblii przeznaczony na 30 listopada.

"Dzisiejsza liturgia słowa jest o przyjściu Syna Człowieczego. Adwent to czas oczekiwania na podwójne przyjście: to, które już się dokonało i świętujemy je w Boże Narodzenie, i to drugie, które wyznajemy w Credo. Temu przyjściu będzie towarzyszyć groza. O tym mówi cała Apokalipsa" - mówi bp Janocha.

Dodaje jednak otuchy, że ostatecznie nauka Jezusa i końcowa księga Biblii czytana w Adwencie są wielką księgą nadziei. "W każdym z nas jest lęk przed złodziejem i tęsknota za Oblubieńcem. Wielkie trudności, przeciwności, sytuacje graniczne objawiają to, co jest w nas. Zakończę Norwidem. Jest w »Pamiętniku« wiersz, którego fragment odnosi się do rzeczywistości ostatecznej" - mówi duchowny, by zaraz odczytać wiersz. "Diament kształtuje się w wielkim ciśnieniu, na głębinach. I to jest przejście przez Paschę. Dlatego Jezus mówi: »Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie«" - kończy bp Janocha.

W filmie wykorzystano obraz udostępniony przez Oddział Kolekcji im. Jana Pawła II, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.