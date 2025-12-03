Jarmark w podwórku

Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. H. Chrzanowskiej w Warszawie zaprasza na koncert pełen światła, nadziei i ludzkiej bliskości. Mijają trzy lata od przyjęcia pierwszego pacjenta.
Historia placówki sięga roku 2000. Dom, w którym powstało hospicjum, chylił się ku upadkowi, a dzięki mocy Bożej z budynku, w którym wygasało życie, stał się miejscem tętniącym energią, gdzie "drzwiami i oknami" wchodzą chorzy i ich rodziny oraz wolontariusze.
Pierwszą pacjentka była pani Wiesia, która trafiła do felicjanek na 2,5 roku 1 grudnia 2022 roku. Mówiła, że tym sposobem wygrała los na loterii.
W obchody jubileuszu wpisze się jarmark świąteczny, który zaplanowano na niedzielę 7 grudnia w godz. 11-18 przy ul. Nowowiejskiej 10A. Będą na nim pierogi z kapustą i grzybami, ciasta i pierniki, rękodzieło i wyroby artystyczne, dekoracje i świąteczne upominki.
W trakcie jarmarku zaplanowano koncerty. Wystąpią:
godz. 11.30 - uczniowie z Ząbek,
godz. 12.30 - Dźwiędziu,
godz. 13.00 - młodzież z parafii św. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie,
godz. 13.30 - Promyki Miłosierdzia,
godz. 14.00 - anMari,
godz. 15.00 - Wojciech Bardowski,
godz. 16.00 - Ania Szlagowska.
Dochód z jarmarku wspomoże hospicjum.