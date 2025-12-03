Jarmark w podwórku

Historia placówki sięga roku 2000. Dom, w którym powstało hospicjum, chylił się ku upadkowi, a dzięki mocy Bożej z budynku, w którym wygasało życie, stał się miejscem tętniącym energią, gdzie "drzwiami i oknami" wchodzą chorzy i ich rodziny oraz wolontariusze.

Pierwszą pacjentka była pani Wiesia, która trafiła do felicjanek na 2,5 roku 1 grudnia 2022 roku. Mówiła, że tym sposobem wygrała los na loterii.

W obchody jubileuszu wpisze się jarmark świąteczny, który zaplanowano na niedzielę 7 grudnia w godz. 11-18 przy ul. Nowowiejskiej 10A. Będą na nim pierogi z kapustą i grzybami, ciasta i pierniki, rękodzieło i wyroby artystyczne, dekoracje i świąteczne upominki.

W trakcie jarmarku zaplanowano koncerty. Wystąpią:

godz. 11.30 - uczniowie z Ząbek,

godz. 12.30 - Dźwiędziu,

godz. 13.00 - młodzież z parafii św. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie,

godz. 13.30 - Promyki Miłosierdzia,

godz. 14.00 - anMari,

godz. 15.00 - Wojciech Bardowski,

godz. 16.00 - Ania Szlagowska.

Dochód z jarmarku wspomoże hospicjum.