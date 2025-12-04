O mieszkańcach plebanii parafii Wszystkich Świętych

Za jej sprawą przenosimy się do okupowanej stolicy. Czytamy o nastrojach miasta i obawach ludzi w wakacje 1939 roku. Jesteśmy w domach szanowanych żydowskich rodzin lekarzy, badaczy i wynalazców w pierwszych dniach represji. Słyszymy, jak nie wierzą w to, co mogłoby ich spotkać, a z perspektywy czasu wiemy, że stracą jeszcze dużo, dużo więcej niż na początku się wydawało.

Osnową opowieści jest parafia Wszystkich Świętych, która za sprawą obwieszczenia gubernatora Fischera stała się częścią tzw. małego getta. Nakaz ogłoszony 12 października 1940 roku, w jedno z najważniejszych żydowskich świat – Dzień Pojednania, przez uliczne megafony podzielił miasto na trzy strefy mieszkalne: dla Niemców, dla Polaków i Żydów. Niezastosowanie się do niego groziło wiezieniem lub śmiercią.

Czy podzieliło to rodziny? Czy stare przyjaźnie przetrwały próbę czasu? Jak w tej sytuacji postąpił proboszcz parafii? Przypomina Anna Czerwińska-Rydel, która książkę „Pokój na czas niepokoju” przygotowała wraz z pracownikami Oddziału MHP – Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów, dokładając starań, aby wiernie oddać realia epoki oraz zachować spójność świata przedstawionego z informacjami zawartymi w relacjach świadków historii i opracowaniach badaczy

Spotkanie wokół publikacji odbędzie się 4 grudnia o godz. 11 w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 w Warszawie. Wstęp wolny. Wezmą w nim udział także Karol Madaj, konsultant merytoryczny publikacji, i Karolina Wichowska z Muzeum Historii Polski, redaktorka książki. Udział w wydarzeniu zapowiedział metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

