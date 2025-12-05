Dbanie o świat, który podarował Bóg

Odbędzie się, jako jeden z dwóch w ciągu roku, 14 grudnia w kościele św. Anny w Warszawie. Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy wierzą, że wspólnymi siłami można zadbać o świat podarowany człowiekowi przez Boga, chcą lepiej zrozumieć współczesne wyzwania ekologiczne oraz stawić im czoła w duchu chrześcijańskiej troski o stworzenie. Propozycja jest skierowana także do osób pragnących pogłębić swoją wiarę, poznać nauczanie Kościoła dotyczące troski o stworzenie oraz zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska, coraz mocniej dotkniętego skutkami susz, powodzi czy problemami związanymi z dostępem do wody.

- To okazja, by zdobyć wiedzę w kwestii nauczania Kościoła, ekologii integralnej, aktualnych zdobyczy nauki i poznać róże nowinki dotyczące sytuacji środowiskowej, i co ważne, jak to wszystko przekuć w konkretne działania na rzecz lokalnego środowiska. Będą z nami inni animatorzy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem działań w parafiach - zachęca Magdalena Kadziak, prezes Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska.

Szkolenie obejmie m.in. wykład prof. Macieja Nowickiego, ekologa, byłego ministra środowiska i wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Rozwoju Zrównoważonego, który przybliży wpływ zjawisk klimatycznych na rolnictwo, zdrowie publiczne i funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Duszpasterz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej ks. Jan Wojciechowski przypomni o chrześcijańskim wymiarze troski o stworzenie, odwołując się do przesłania papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si’.

Doświadczeniem podzielą się także dotychczasowi animatorzy, pokazując, jak w parafii, szkole, rodzinie czy środowisku pracy można w praktyce realizować przesłanie Ewangelii i Laudato Si’.

Kurs zwieńczy Msza św. o godz. 17.

Każda osoba, która ukończy szkolenie, otrzyma Certyfikat Animatora Laudato Si’ i dołączy do międzynarodowego Ruchu Laudato Si’.

Zapisy do 7 grudnia za pośrednictwem strony: https://katolicydlasrodowiska.pl/wyjatkowa-stacjonarna-edycja-kursu-juz-w-grudniu/.