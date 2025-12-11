Pięciolinia z kwiatów i płaszcz z gwiazdami

Dnia 12 grudnia 1531 roku świat zobaczył obraz Matki Bożej z Guadelupe. Nie namalowała go ręka ludzka, a pokazała go sama Maryja, która objawiła się Indianinowi Juanowi Diego. Powstał on na roślinnym materiale, który może przetrwać do 50 lat, a wytrzymał już prawie 500 lat. Prowadzone nad nim badania ujawniły miedzy innym, że płaszcz Maryi w kolorze błękitnym jest ozdobiony gwiazdami, których układ przedstawia konstelację z grudnia 1531 roku, natomiast ułożenie kwiatów na pięciolinii odzwierciedla muzykę słyszaną przez Juana Diego w chwili objawień.

W latach 2009-2010 Maryja znów ukazała się w Meksyku, tym razem wzywając Naty de Anda, żonę i wielodzietną matkę, do modlitwy za rodziny i w obronie życia. Z tego wezwania narodził się Apostolat Różańca i Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe, który w 2011 r. zatwierdził kard. Juan Sandoval Iniquez z Guadalajary, a w 2013 r. zaaprobował papież Franciszek. Po tym dzieło rozprzestrzeniło się na cały świat.

Polega ono na zawierzeniu Sercu Maryi osoby proszącej o modlitwę, czego widzialnym znakiem jest okrycie płaszczem Matki Bożej z Guadalupe, który uszyto na wzór tilmy św. Juana Diego.

- Ludzie pod płaszczem nie odmawiają Różańca. Nawiązują bliskie spotkanie z Maryją. Rozmawiają z Nią. Czują się przez Nią otuleni. Mamy wiele świadectw uzdrowień. Ludzie wzruszają się, płaczą z radości. Czują pokój - opisuje Emila Kurpisz, polonistka, której mama posługuje płaszczem w parafii Budy Barcząckie k. Mińska Mazowieckiego.

Kustoszami płaszcza są też Dorota Popowska, pracująca w szkole w Milanówku, i ks. Jerzy Jastrzębski, wykładowca homiletyki i tutor w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Staraniem Wydawnictwa Esprit właśnie ukazała się książce ich autorstwa „Tajemnice Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe”, która przybliża tajemnice objawień oraz historię nabożeństwa i jego duchowy sens. Zawiera też poruszające świadectwa, wywiad z bp. Michałem Janochą, rozważania różańcowe oraz modlitwy.

- W książce opowiadamy dokładnie cała historię objawień Matki Bożej z Guadelupe. Zapraszamy do zatrzymania się przy ich tajemnicy, które mówią o tym jak Bóg także dziś głosi Ewangelię - mówi ks. Jerzy Jastrzębski.

- Ta książka pozwoli poznać bliskość Matki Bożej, która pragnie przytulić człowieka do serca, okryć swoim płaszczem, by każdy poczuł Jej uśmiech, Jej oddech i bicie Jej serca. Ważne jest, że Matka Boża zamyka nas w Sercu Pana Jezusa, w Jego ramionach. Skorzystajmy z tej łaski, bo ona jest blisko nas, na wyciągnięcie reki - dodaje Dorota Popowska.

