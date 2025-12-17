Patroni 2026 na Mazowszu

Na ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni ogłosili patronów przyszłego roku. Będą nimi Andrzej Strug, Pola Gojawiczyńska, Mieczysław Fogg i jako wydarzenie - Mazowsze dla Korony. Jubileusz 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.

Na sesji radni przyjęli przyszłoroczny budżet dla Mazowsza.Wydatki wyniosą 8,4 mld zł. Ponad 3,2 mld zł trafią na inwestycje. Na dotacje do przewozów kolejowych zaplanowano 1,1 mld zł, na inwestycje drogowe – 974 mln zł, na zdrowie – 510 mln zł, na kulturę – 232 mln zł. Amina Księżopolska /Urząd Marszałkowski w Warszawie

Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki, ps. „Borsza”, „Towarzysz August”, „Kudłaty” to pisarz i publicysta, społecznik, polityk, działacz ruchu socjalistycznego i niepodległościowego oraz wolnomularz, który zmarł w Warszawie w 1937 roku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych. Wyróżnienie przyznano mu z okazji 155. rocznicy urodzin.

Pola Gojawiczyńska, właśc. Apolonia Gojawiczyńska z Koźniewskich to polska pisarka niepodległościowa okresu międzywojennego. Urodziła się i zmarła w Warszawie. W latach 1925–1929 współpracowała z „Kurierem Warszawskim”, a później także z „Gazetą Polską”, „Bluszczem” i „Kurierem Porannym”. W czasie II wojny światowej była więziona na Pawiaku. Patronat przyznano jej w 130. rocznicę urodzin.

Mieczysław Fogg, właśc. Mieczysław Fogiel to żołnierz AK, piosenkarz obdarzony barytonem lirycznym, który dodawał głosem odwagi powstańcom warszawskim. Początkowo pracował jako kasjer w PKP. Śpiewał w chórze w kościele św. Anny na Starówce. Zmarł w Warszawie w 1990 roku. Spoczął na cmentarzu na Bródnie. Patronat przyznano mu w 125. rocznicę urodzin.

W 2026 roku patronat przyznano też wydarzeniu – Mazowsze dla Korony. Jubileusz 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Projekt jest prowadzony przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. W jego ramach organizowane są zajęcia edukacyjne, wystawy i projekt badawczy na temat historii Księstwa Mazowieckiego realizowany m.in. poprzez kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych.

Radni nadali także Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Zdecydowali, by upamiętnić postaci ks. Władysława Skierkowskiego w 140. rocznicę jego urodzin oraz 85. rocznicę śmierci. Był on odkrywcą, badaczem i promotorem muzyki i kultury kurpiowskiej. W pracy duszpasterskiej z pasją i wrażliwością dokumentował codzienne życie mieszkańców Puszczy Zielonej, ich mowę, obrzędy, pieśni i zwyczaje. Utrwalił w ten sposób bezcenne dziedzictwo kulturowe regionu.