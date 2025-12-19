Stołeczni biskupi w święta

Abp Adrian Galbas odprawi Pasterkę w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Pośredniczki Wszelkich Łask w Piasecznie.

O północy z 24 na 25 grudnia Msze Święte odprawią w parafiach również biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej oraz arcybiskup senior. Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył modlitwie w parafii Chrystusa Króla w diecezji warszawsko-praskiej. Bp Rafał Markowski odprawi Pasterkę w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy, a bp Piotr Jarecki w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Kazuniu.

25 grudnia metropolita warszawski abp Adrian Galbas odprawi Mszę św. o godz. 11 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, a o godz. 15.00 spotka się z około 450 osobami ubogimi i bezdomnymi, dla których Wspólnota Sant’Egidio wraz z wolontariuszami przygotuje świąteczny obiad.

28 grudnia w święto Świętej Rodziny metropolita warszawski będzie przewodniczył o godz. 11 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela uroczystej Mszy Świętej na zakończenie roku jubileuszowego w archidiecezji warszawskiej.

W diecezji warszawsko-praskiej 24 grudnia o godz. 15 biskup Romuald Kamiński będzie uczestniczył w spotkaniu wigilijnym osób ubogich i samotnych, organizowanym przez diecezjalną Caritas w Jadalni św. Brata Alberta przy ulicy Grochowskiej. O północy odprawi Pasterkę w parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie. Pasterkę odprawi też biskup Jacek Grzybowski w parafii św. Józefa Robotnika w Surgucie w Rosji, a biskup Tomasz Sztajerwald w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia, o godz. 11 w parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie Mszę Świętą odprawi biskup Romuald Kamiński.

O godz. 15 biskup Tomasz Sztajerwald będzie modlił się na Bródnie z siostrami misjonarkami miłości.