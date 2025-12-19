W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na rozbudowę placówki. Ma ona zwiększyć przepustowość, możliwości wystawiennicze i magazynowe muzeum oraz znacząco poszerzyć ofertę edukacyjną. MPW odwiedza 600 tys. osób rocznie, choć projektowane było na 200 tys. Wartość podpisanej umowy to 138,9 mln złotych. Rozbudowa muzeum jest realizowana w oparciu o środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Podpisanie umowy na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

Gość Warszawski

Umowa podpisana z konsorcjum firm budowlanych reprezentowanych przez firmę NDI S.A. z Sopotu obejmuje kompleksowe wykonanie projektów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania zgód, pozwoleń i decyzji, a także realizację obiektu w formule „pod klucz” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakończenie prac planowane jest na rok 2029.

Dzięki pracom powstanie nowoczesny, zielony pawilon z ogrodem i kawiarnią na dachu. Liczba sal edukacyjnych zwiększy się z 2 do 12, o zaspokoi ogromne zapotrzebowanie na lekcje muzealne. Powstaną nowoczesne, bezpieczne magazyny podziemne oraz pracownie do opracowywania zbiorów i archiwaliów. Poprawiona zostanie także komunikacja – wejście do muzeum od strony ul. Okopowej będzie łatwiejsze i lepiej skomunikowane z transportem miejskim.

Podstawą prac projektowych jest wybrana w 2018 r. w trybie konkursu architektonicznego koncepcja autorstwa Mirosława Nizio i jego pracowni Nizio Design International. Ten sam twórca odpowiadał za projekt wystawy stałej Muzeum Powstania Warszawskiego, która do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W kondygnacji naziemnej zaplanowano strefę kas, kontrolę bezpieczeństwa, sale warsztatowe, sklep i restaurację. Z kolei na dwóch podziemnych kondygnacjach będą: wielofunkcyjne audytorium na 300 osób, szatnie, sala wystaw czasowych oraz przestrzenie magazynowe.

Nowy pawilon, który powstanie w miejscu dawnej rampy kolejowej od strony ul. Towarowej, stanie się nowoczesnym centrum obsługi zwiedzających. Trzykondygnacyjny obiekt o powierzchni 7200 mkw zostanie połączony systemem podziemnych przejść z istniejącymi, zabytkowymi budynkami muzeum. Jego naziemna część pełnić będzie funkcję głównego punktu obsługi zwiedzających - ze strefą kas, kontrolą bezpieczeństwa, przestrzeniami warsztatowymi, sklepem muzealnym oraz restauracją. To rozwiązanie pozwoli uporządkować ruch zwiedzających i znacząco usprawnić wejście do muzeum.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że rozbudowa jest realizacją zobowiązania wobec powstańców i mieszkańców Warszawy. Nowa odsłona muzeum ma być nie tylko miejscem pamięci, ale także nowoczesnym centrum edukacyjnym i kulturalnym, lepiej zintegrowanym z otaczającym je miastem.

Całość realizacji projektu ma potrwać 40 miesięcy: pierwsze kilkanaście miesięcy zajmą prace projektowe i uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Sama budowa rozpocznie się więc za kilkanaście miesięcy. Muzeum ma pozostać otwarte dla zwiedzających przez większość czasu. Przewiduje się jedynie krótkie zamknięcie (od kilku do 12 tygodni) w momencie łączenia starej infrastruktury z nową.

Dyrektor Jan Ołdakowski poinformował, że na razie nie ma planów zmiany obecnej wystawy stałej, gdyż wciąż jest ona oceniana jako bardzo komunikatywna i atrakcyjna dla gości. Nowe przestrzenie posłużą głównie wystawom czasowym.