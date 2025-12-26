A jakie są tegoroczne instalacje bożonarodzeniowe, w tym dwie przygotowane po raz pierwszy?

W archikatedrze warszawskiej jest ona inspirowana Bazyliką Narodzenia w Betlejem. Przed szopką stoi duże zdjęcie oryginału. Dodatkowo w prawej nawie do 19 stycznia trwa Warszawska Wystawa Szopek Rodzinnych, na której można obejrzeć prace wyróżnione w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych „Nadzieją się cieszą!”, organizowanym przez Orszak Trzech Króli 2026.

W kościele św. Anny szopkę wykonali studenci. Jest dość oszczędna w rekwizytach. Ciemna grota rozświetlona jest jasnością przychodzącego Jezusa, gdyż jak zapowiada Prolog św. Jana – wraz z przyjściem Chrystusa na świecie pojawiła się i światłość, którą jest On sam.

Ruchoma szopka u kapucynów będzie czynna do 18 stycznia, a później na indywidualną prośbę do 2 lutego. Przypomina, że w 2026 roku przypada 800. rocznica śmierci św. Franciszka. W narracji wskazuje na błogosławioną rodzinę Ulmów i Dzieci Fatimskie oraz św. Carla Acutisa. Ma jedno wolne miejsce – przygotowane dla widza.

Starówka ma w tym roku też dwie nowe szopki plenerowe: przed warszawską kurią i przed Pałacem Prezydenckim.

Przed pierwszą życzenia warszawianom złożył metropolita warszawski.

– Po pierwszy wejdźmy do stajenki, przybliżmy się do wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia, do prawdy o tym, że Bóg jest z nami. Pokonał wielką odległość, by stać się człowiekiem, byśmy my, nawet w największych ciemnościach, nie pozostawali samotni. A życzenie drugie, to pamiętajmy o pieluszkach, to jest istotny szczegół zapisany w Ewangelii. To piękny znak, konkretny, matczynej miłości. Pamiętajmy więc o pieluszkach. Zróbmy coś dobrego, może bardzo małego, nieznaczącego, od którego nie zmieni się cały świat. Ale nawet najmniejsze dobro warte jest tego, by je zrobić – życzy w nagraniu abp Galbas, stojąc przed i w stajence.

Szopka przed Pałacem Prezydenckim jest darem miasta Zakopane. Rzeźbione w lipowych pniach postacie pochodzą z gminy Poronin, a żywe choinki z Doliny Chochołowskiej. Jest w niej też herb województwa małopolskiego, z którego pochodzi szopka.

U paulinów przy ul. Długiej 3 szopka wskazuje na dar życia. Po prawej stronie instalacji umieszczono okno, za którym na sianku leży małe dziecko. Tu dodatkową radość będą mieli najmłodsi, bo przed szopka klęczy wielbłąd, którego można dosiąść.

W kościele seminaryjnym z żłobka „wychodzi” drabina. U jej szczytu leży Pismo Święte.

W bazylice świętokrzyskiej nad szopką umieszczono wezwanie „A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy” (Kol 3,15) oraz makietę Betlejem. „Światło bijące za oknem oraz kwitnąca pustynia kontrastuje z ruiną w tle i przywołuje obietnicę proroka Izajasza: „Rozweseli się pustynia i spieczona ziemia, zakwitnie step i rozraduje się" (Iz 35,1). To słowo spełnia się w noc Bożego Narodzenia. Pustynią nie jest już tylko ziemia, lecz także ludzkie serce – wysuszone przez strach, gniew i obojętność. Narodzony Chrystus nie usuwa natychmiast ruin świata, ale zasiewa w nich życie, które ma moc odnowy” – wyjaśniają sens instalacji misjonarze.

„Szopka mówi nam dziś jasno: pokój nie rodzi się z siły, lecz z bliskości Boga, który staje się bezbronny. Jeśli pozwolimy Mu narodzić się w naszych sercach, nawet pośród konfliktów i chaosu, wtedy także w nas, zgodnie z obietnicą, pustynia zacznie kwitnąć” – dodają.

Okazją do zwiedzenia szopek będzie oprowadzanie z przewodnikiem. Po raz dwunasty Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki” we współpracy z Biurem Edukacji m. st. Warszawy zapraszają rodziny z dziećmi do odwiedzenia szopek w siedmiu warszawskich kościołach położonych w obrębie Starego Miasta i Traktu Królewskiego. Na szlaku będą m.in. cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata Biskupa oraz kościół św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego. Spacery ruszą 27, 28 i 29 grudnia spod Księgarni na Miodowej o godz. 13.00 lub 14.00. Wstęp wolny. Rejestracja: lotskarbiecmazowiecki@gmail.