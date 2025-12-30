Sylwester w kościele

Ostatni dzień roku to w wielu kościołach Msza św. i nabożeństwo dziękczynno-błagalne odprawiane wieczorem. Czasami kończy się ono sprawozdaniem przedstawianym przez proboszcza. Niektóre parafie oferuję jeszcze czuwania modlitewne i Eucharystie na powitanie 2026 roku o północy.

W Nowy Rok w liturgii przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to również Światowy Dzień Pokoju.

I tak w bazylice świętokrzyskiej misjonarze odprawią Eucharystię o północy.

W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście jezuici zapraszają na Mszę św. o godz. 20, a po niej na odśpiewanie „Te Deum”. Jezuici z parafii św. Andrzeja Boboli na Mokotowie odprawią Eucharystię o północy w kaplicy akademickiej.

W parafii Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 Eucharystia zostanie odprawiona 10 minut po północy.

W parafii św. S. Kostki na Żoliborzu Nowy Rok rozpocznie adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 23.00. Nieszpory z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki zaplanowano o 23.30, a Mszę na rozpoczęcie Nowego Roku z modlitwą o pokój o północy.

Nowy Rok modlitwą o północy rozpocznie też parafia św. Jakuba przy pl. Narutowicza na Ochocie.

W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie o godz. 23 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z nieszporami, a później Msza św. o północy. Kapłani proszą wiernych o modlitwę w 3. rocznicę śmierci Benedykta XVI.

Dominikanie ze Służewa odprawią o 19.30 Mszę św. z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a po niej zachęcają do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele do 22.30.

W parafii św. Rafała Kalinowskiego i św. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 Msza św. noworoczna minutę po północy.

W parafii Chrystusa Króla na Targówku Msza św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Księża informują, że udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w kościele będą pobożnie uczestniczyć w śpiewie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy”. Nowy Rok rozpocznie się w kościele Mszą św. o północy z zawierzeniem się Świętej Bożej Rodzicielce.

W Niepokalanowie o godz. 22 Różaniec, a o 23.15 Msza św. z zawierzeniem 2026 roku. W kaplicy wieczystej adoracji można modlić się przez cały dzień i noc.

W parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym Msza św. o północy.

Loretanki zapraszają do Loretto koło Wyszkowa – o 22.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej Msza św. o 23.00.

Franciszkanki służebnice krzyża w Laskach odśpiewają Akatyst w drewnianej kaplicy o 20.30. Po nim przewidziano adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. o północy.