Będzie wznoszona we wszystkich parafiach oraz kaplicach szpitalnych, hospicyjnych i zakonnych w formie sztafety modlitewnej. Na czas jubileuszu wyznaczono 10 kościołów, w których będzie można uzyskać łaskę odpustu.

Inauguracja jerycha nastąpiła 3 stycznia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.

- 200 lat Różańca to okazja, abyśmy na nowo stanęli do modlitwy, która jest naszym fundamentem, byśmy na nowo stanęli na fundamencie, który przez Maryję prowadzi nas do Jezusa – mówił witając parafian i diecezjan ks. Robert Rafał Szewczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.

Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński, który już na wstępie zaznaczył, że dziełu będą towarzyszyć pewne zadania.

- Idziemy, aby – mówiąc po wojskowemu - zawalczyć o ważne sprawy. Chcemy zawalczyć o pokój, o wspólnoty małżeńskie, by były Bogiem silne i o powołania kapłańskie i zakonne – mówił ordynariusz warszawsko-praski.

Tłumaczył, że pokój to nie tylko brak wojen. – My pragniemy wyprosić rozbrojenie niepokoju, by narzędzia wojenne przekształciły się w narzędzia dobra, piękna, by były dziełem szlachetnym. Chcemy przekuć miecze na lemiesze – mówił, wyjaśniając, że jeszcze trudniejszym dziełem jest formacja człowieka do działań pokojowych.

- Wspomniałem, że trzeba zawalczyć o małżeństwo i rodzinę. Fundamentem pierwszym i najmocniejszym powinien być fundament zbudowany we wspólnocie małżonków. Bardzo proszę, by się o to modlić choć chwileczkę krótkim westchnieniem każdego dnia. Chcemy prosić, by małżeństwa i rodziny były umocnione Bogiem – mówił bp Kamiński.

Prosił, by modląc się o powołania zauważyć ich korzenie, którymi są rodziny.

Diecezjalne jerycho w każdym miejscu rozpoczyna się o godz. 18 Mszą Świętą oraz modlitwą różańcową prowadzoną przez wspólnoty parafialne. O godz. 21 jest Apel Jasnogórski i Eucharystia w intencji biskupów, kapłanów, zgromadzeń zakonnych oraz osób modlących się w Apostolacie Margaretka. Przez noc trwa czuwanie modlitewne, którego stałymi punktami są Różaniec, a o godz. 3 – Droga Krzyżowa. W ciągu dnia zaplanowano modlitwę Anioł Pański w południe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15, i zakończenie jerycha Mszą św. o godz. 18.

Na czas obchodów 200-lecia Żywego Różańca wybranych zostało 10 kościołów jubileuszowych, których patronką jest Matka Boża Różańcowa. W tych świątyniach jerycho potrwa przez cały tydzień i zwieńczy je uroczysta procesja różańcowa.

Kościołami jubileuszowymi ustanowiono sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, świątynię parafii Matki Bożej z Lourdes na Pradze, parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, parafii Matki Bożej Różańcowej w Majdanie, parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wielkolasie i sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa.

Harmonogram Diecezjalnego Jerycha Różańcowego 2026:

Dekanat bródnowski

• 3–10 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Różańcowej

• 10–11 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna na Bródnie

• 11–12 stycznia – Warszawa, parafia św. Włodzimierza

• 12–13 stycznia – Warszawa, parafia św. Faustyny

• 13–14 stycznia – Warszawa, parafia św. Marii Magdaleny

• 14–15 stycznia – Warszawa, parafia św. Jadwigi Śląskiej

• 15–16 stycznia – Warszawa, parafia św. Michała Archanioła

• 16–17 stycznia – Warszawa, parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

• 17–18 stycznia – Warszawa, parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika

• 18–19 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Najwyższego Kapłana

Dekanat praski oraz zgromadzenia zakonne

• 19–20 stycznia – Warszawa, parafia Zmartwychwstania Pańskiego

• 20–21 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna Przemienia Pańskiego

• 21–22 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Loretańskiej

• 22–23 stycznia – Warszawa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

• 23–24 stycznia – Sulejówek, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego

• 24–25 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Króla

• 25–26 stycznia – Warszawa, parafia św. Marka Ewangelisty

• 26–27 stycznia – Warszawa, parafia św. Wincentego a Paulo

• 27–28 stycznia – Warszawa, parafia Świętej Rodziny

• 28–29 stycznia – Warszawa, parafia św. Barnaby Apostoła

• 29–30 stycznia – Nowy Dwór, Kaplica w Nowodworskim Centrum Medycznym

• 30–31 stycznia – Otwock, Kaplica szpitalna w Europejskim Centrum Zdrowia

• 31 stycznia–1 lutego – Otwock, kaplica w Szpitalu Powiatowym

• 1–2 lutego – Zagórze Mazowieckie, Centrum Neuropsychiatryczne

• 2–3 lutego – Warszawa, Siostry Bazylianki Przenajświętszej Bogurodzicy

• 3–4 lutego – Nowe Osiny, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

• 4–11 lutego – Warszawa, parafia Matki Bożej z Lourdes

• 11–12 lutego – Warszawa, Niepokalanki bezhabitowe, ul. Darwina 4/38

• 12–13 lutego – Warszawa, Instytut Małych Braci Jezusa, ul. 11 Listopada 26/11

• 13–14 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Misjonarki Miłości, ul. Poborzańska

Dekanat grochowski

• 14–15 lutego – Warszawa Kamionek, parafia Bożego Ciała

• 15–16 lutego – Warszawa Kamionek, parafia św. Rity z Cascii

• 16–17 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Apostołów Jana i Pawła

• 17–18 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, ul. Radziłowska 4

• 18–19 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna w Wojskowym Instytucie Medycznym

• 19–20 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna na ul. Niekłańskiej

• 20–21 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna Nieustającej Pomocy na Grochowie

• 21–22 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Ojca Pio

• 22–23 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Patryka

• 23–24 lutego – Warszawa Grochów, parafia MB Królowej Polskich Męczenników

• 24–25 lutego – Warszawa Grochów, parafia Najczystszego Serca Maryi

• 25–26 lutego – Warszawa Grochów, parafia Nawróconego św. Pawła

• 26–27 lutego – Warszawa Praga, parafia św. Wincentego Pallottiego

• 27–28 lutego – Warszawa Saska Kępa, parafia MB Nieustającej Pomocy

• 28 lutego–1 marca – Warszawa Saska Kępa, parafia Miłosierdzia Bożego

• 1–2 marca – Warszawa Witolin, parafia Narodzenia Pańskiego

• 2–3 marca – Warszawa, Kaplica Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka

• 3–4 marca – Warszawa, Kaplica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Hetmańska

• 4–5 marca – Warszawa, Zgromadzenie Werbistów, ul. Ostrobramska

Dekanat aniński

• 5–6 marca – Warszawa Las, parafia św. Karola Boromeusza

• 6–7 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Matki Bożej Dobrej Rady

• 7–8 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Dobrego Pasterza

• 8–9 marca – Warszawa Międzylesie, parafia Imienia NMP

• 9–10 marca – Warszawa Radość, parafia Matki Bożej Anielskiej

• 10–11 marca – Warszawa Wawer Sadul, parafia św. Benedykta

• 11–12 marca – Warszawa Zerzeń, parafia Wniebowzięcia NMP

• 12–13 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Kardynała Wyszyńskiego

• 13–14 marca – Warszawa, Kaplica w Międzyleskim Szpitalu

• 14–15 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka

• 15–16 marca – Warszawa, Kaplica w Hospicjum dla dzieci, ul. Agatowa

• 16–17 marca – Warszawa Aleksandrów, parafia Wieczerzy Pańskiej

• 17–18 marca – Warszawa Anin, parafia Matki Bożej Królowej Polski

• 18–19 marca – Warszawa Falenica, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

• 19–20 marca – Warszawa, Zgromadzenie Towarzystwo Jezusowe, ul. Początkowa

Dekanat rembertowski

• 19–20 marca – Warszawa Marysin Wawerski, parafia św. Feliksa z Kantalicjo

• 20–21 marca – Warszawa Rembertów, parafia Matki Bożej Zwycięskiej

• 21–22 marca – Warszawa Rembertów, parafia św. Łucji

• 22–23 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

• 23–24 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia św. Hieronima

• 24–25 marca – Warszawa Wesoła, parafia Opatrzności Bożej

• 25–26 marca – Warszawa Wesoła Zielona, parafia św. Brata Alberta

• 26–27 marca – Warszawa Gocławek, parafia św. Wacława

• 27–28 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek, ul. Zawodowa

• 28–29 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Klaretynek

• 29–30 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Loretanek

• 30–31 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus

• 31 marca–1 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

Zgromadzenia zakonne

• 1–2 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. Kawęczyńska

• 2–6 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, ul. Alzacka 4

• 6–7 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, ul. Radzymińska

• 7–8 kwietnia – Warszawa, Misjonarze Kombonianie, ul. Łączna

• 8–9 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Serca Jezusowego, ul. Modlińska

• 10–11 kwietnia – Warszawa, Stowarzyszenie Pallotynów, ul. Skaryszewska

• 11–12 kwietnia – Warszawa, Salezjanie, ul. Kawęczyńska

• 12–13 kwietnia – Otwock, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanie, al. Przyszłości

• 13–14 kwietnia – Ignaców, Zgromadzenie Księży Misjonarzy

• 14–15 kwietnia – Otwock, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Dekanat tarchomiński

• 15–21 kwietnia – Warszawa Żerań, parafia Matki Bożej Pompejańskiej

• 21–22 kwietnia – Warszawa Kępa Tarchomińska, parafia św. Łukasza Ewangelisty

• 22–23 kwietnia – Warszawa Płudy, parafia Narodzenia NMP

• 23–24 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia NMP Matki Pięknej Miłości

• 24–25 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Franciszka

• 25–26 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Jakuba Apostoła

• 26–27 kwietnia – Warszawa Tarchomin, Seminarium Duchowne

• 27–28 kwietnia – Stanisławów Pierwszy

• 28–29 kwietnia – Nieporęt

• 29–30 kwietnia – Józefów k/Legionowa

• 30 kwietnia–1 maja – Białobrzegi

• 1–2 maja – Warszawa Tarchomin, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP

• 2–4 maja – Warszawa Choszczówka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego

• 4–5 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, ul. Żywiczna

• 5–6 maja – Warszawa Płudy, Kaplica Sióstr Rodziny Maryi

• 6–7 maja – Warszawa Choszczówka, Kaplica Sióstr Serafitek

• 7–8 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Westiarek, ul. Podróżnicza 10

Dekanat legionowski

• 8–9 maja – Chotomów

• 9–10 maja – Jabłonna, parafia Matki Bożej Królowej Polski

• 10–11 maja – Jabłonna, parafia Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

• 11–12 maja – Wieliszew

• 12–13 maja – Legionowo, parafia św. Józefa Oblubieńca

• 13–19 maja – Legionowo, parafia Matki Bożej Fatimskiej

• 19–20 maja – Legionowo, parafia Miłosierdzia Bożego

• 20–21 maja – Legionowo, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

• 21–22 maja – Legionowo, parafia św. Jana Kantego

• 22–23 maja – Legionowo, Kaplica Matki Bożej Różańcowej „KOMBATANT”

• 23–24 maja – Legionowo, Kaplica DPS Wigor

• 24–25 maja – Legionowo, Kaplica św. Józefa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Dekanat kobyłkowski

• 25–31 maja – Słupno, parafia Matki Bożej Fatimskiej

• 31 maja–1 czerwca – Nadma

• 1–2 czerwca – Marki, parafia św. Andrzeja Boboli

• 2–3 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP

• 3–4 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych

• 4–6 czerwca – Kobyłka, parafia św. Teresy z Kalkuty

• 6–7 czerwca – Kobyłka, parafia bł. ks. Jerzego Popiełuszko

• 7–8 czerwca – Kobyłka, parafia św. Trójcy

• 8–9 czerwca – Kobyłka, parafia św. Kazimierza

• 9–10 czerwca – Ossów

Dekanat zielonkowski

• 10–11 czerwca – Marki, parafia św. Izydora

• 11–12 czerwca – Marki, parafia NMP Matki Kościoła

• 12–13 czerwca – Marki, parafia Matki Bożej Królowej Polski

• 13–14 czerwca – Ząbki, parafia Miłosierdzia Bożego

• 14–15 czerwca – Ząbki, parafia św. Trójcy

• 15–16 czerwca – Ząbki, parafia Zesłania Ducha Świętego

• 16–17 czerwca – Zielonka, parafia Matki Bożej Częstochowskiej

• 17–18 czerwca – Zielonka, parafia św. Jerzego

• 18–19 czerwca – Zielonka, Zgromadzenie Sióstr Dominikanek

• 19–20 czerwca – Marki, Zgromadzenie Małych Sióstr Serca Maryi – Honoratki

• 20–21 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

• 21–22 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

• 22–23 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego

• 23–24 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek

Dekanat wołomiński

• 24–25 czerwca, Duczki

• 25–26 czerwca, Helenów

• 26–27 czerwca, Klembów

• 27–28 czerwca, Ostrówek

• 28–29 czerwca, Zagościniec

• 29–30 czerwca, Wołomin par. Matki Bożej Częstochowskiej

• 30 czerwca–1 lipca, Wołomin par. Matki Bożej Królowej Polski

• 1–2 lipca, Wołomin par. św. Józefa Robotnika

• 2–3 lipca, Wołomin Kaplica Szpitala Powiatowego

• 3–4 lipca, Wołomin Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła

• 4–5 lipca, Wołomin Zgromadzenie Małych Misjonarek Miłosierdzia

• 5–6 lipca 2026, Wołomin Kaplica Hospicjum Opatrzności Bożej

• 6–12 lipca 2026, Majdan par. Królowej Różańca Świętego

Dekanat Tłuszcz

• 12 – 13 lipca 2026 – Tłuszcz par. Przemienia Pańskiego

• 13 – 14 lipca 2026 – Tłuszcz par. Błogosławionych Męczenników Podlaskich

• 14 – 15 lipca 2026 – Postoliska

• 15 – 16 lipca 2026 – Miąse

• 16 – 17 lipca 2026 – Jasienica

• 17 – 18 lipca 2026 – Franciszków

• 18 – 19 lipca 2026 – Tłuszcz Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Dekanat radzymiński

• 19–20 lipca 2026, Radzymin par. Przemienia Pańskiego

• 20–21 lipca 2026, Radzymin par. św. Jana Pawła II

• 21–22 lipca 2026, Dąbrówka

• 22–23 lipca 2026, Józefów k. Radzymina

• 23–24 lipca 2026, Wyszków – Rybienko Leśne

• 24–25 lipca 2026, Kuligów

• 25–26 lipca 2026, Lucynów

• 26–27 lipca 2026, Mostówka

• 27–28 lipca 2026, Niegów

• 28–29 lipca 2026, Nowe Załubice

• 29–30 lipca 2026, Wola Rasztowska

• 30–31 lipca 2026, Radzymin Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek

• 31 lipca–1 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek

• 1–2 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek

Dekanat nowodworski

• 2–3 sierpnia 2026, Janówek

• 3–4 sierpnia 2026, Rajszew

• 4–5 sierpnia 2026, Skrzeszew

• 5–6 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki św. Michała Archanioła

• 6–7 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki par. Apostołów Piotra i Pawła

• 7–8 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny

• 8–9 sierpnia 2026, Wieliszew Kaplica Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego

Dekanat jadowski

• 9–10 sierpnia 2026, Gwizdały

• 10–11 sierpnia 2026, Kiciny

• 11–12 sierpnia 2026, Sulejów

• 12–13 sierpnia 2026, Szewnica

• 13–14 sierpnia 2026, Strachówka

• 14–15 sierpnia 2026, Jadów

• 15–16 sierpnia 2026, Warszawa Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

• 16–17 sierpnia 2026, Kamieńczyk

• 17–18 sierpnia 2026, Loretto

Dekanat stanisławowski

• 18 – 19 sierpnia 2026, Pustelnik k. Mińska

• 19 – 20 sierpnia 2026, Poświętne

• 20 – 21 sierpnia 2026, Pniewnik

• 21 – 22 sierpnia 2026, Trawy

• 22 – 23 sierpnia 2026, Dobre

• 23 – 24 sierpnia 2026, Stanisławów

Dekanat Sulejówek

• 24 – 25 sierpnia 2026, Halinów

• 25 – 26 sierpnia 2026, Okuniew

• 26 – 27 sierpnia 2026, Sulejówek par. NMP Matki Kościoła

• 27 – 28 sierpnia 2026, Sulejówek par. św. Józefa

• 28 – 29 sierpnia 2026, Sulejówek Miłosna par. Przemienia Pańskiego

• 29 – 30 sierpnia 2026, Zabraniec

• 30 – 31 sierpnia 2026, Zakręt

• 31 sierpnia–1 września 2026, Długa Kościelna

• 1 – 2 września 2026, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek

Dekanat otwocki

• 2 – 3 września 2026, Glinianka

• 3 – 4 września 2026, Ostrów

• 4 – 5 września 2026, Wiązowna

• 5 – 6 września 2026, Otwock par. św. Wincentego a Paulo

• 6 – 7września 2026–Otwock Zgromadzenie Wspomożycielek Najświętszego Oblicza

• 7 – 8 września 2026 –Otwock Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

• 8 – 9 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Serca Jezusowego

• 9 – 10 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłosierdzia

• 10 – 11 września 2026 – Otwock par. Bł Ks. Ignacego Kłopotowskiego

• 11 – 12 września 2026 – Otwock par. Zesłania Ducha Świętego

• 12 – 13 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa

• 13 – 14 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame

• 14 – 15 września 2026 – Otwock Mlądz par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

• 15 – 16 września 2026 – Otwock Śródborów par. Niepokalanego Serca Maryi

• 16 – 17 września 2026 – Otwock Świder par. Matki Bożej Częstochowskiej

• 17 – 18 września 2026 – Otwock Wólka Mlądzka par. św. Józefa Oblubieńca NMP

• 18 – 19 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

• 19 – 20 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłości

• 20 – 21 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanek

Dekanat Otwock-Kresy

• 21 – 22 września 2026 – Otwock Kresy Matki Bożej Królowej Polski

• 22 – 23 września 2026 – Otwock Ługi par. Milosierdzia Bożego

• 23 – 24 września 2026 – Otwock Świder – par. Św. Teresy od dzieciątka Jezus

• 24 – 25 września 2026 – Otwock Wielki

• 25 – 26 września 2026 – Stara Wieś

• 26 – 27 września 2026 – Celestynów

• 27 – 28 września 2026 – Józefów par. Matki Bożej Częstochowskiej

• 28 – 29 września 2026 – Józefów Michalin par. św. Jana Chrzciciela

• 29 – 30 września 2026 – Józefów Błota św. Maksymiliana Kolbego

• 30 września – 1 października 2026 – Józefów Instytut Ojców Szensztackich

• 1 – 2 października 2026 – Otwock Instytut Sióstr Sznesztackich

• 2- 3 października 2026 – Józefów Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów

• 3 – 4 października 2026 – Józefów Zgromadzenie sióstr Alebrtynek

• 4 – 5 października 2026 – Józefów Zgromadzenie Sióstr Dominikanek

• 5 – 6 października 2026 – Karczew

• 6 – 7października 2026–Karczew Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

Dekanat Mińsk Mazowiecki – Narodzenia NMP

• 7 – 8 października 2026 – Mińsk Maz Narodzenia NMP

• 8 – 9 października 2026 – Mińsk Maz św. Michała Archanioła

• 9 – 10 października 2026 – Kałuszyn

• 10 – 11 października 2026 – Jakubów

• 11 – 12 października 2026 – Ignaców

• 12 – 13 października 2026 – Mrozy

• 13 – 19 października 2026 – Mistów par. Matki Bożej Fatimskiej

• 19 – 20 października 2026 – Cegłów

• 20 – 21 października 2026 – Huta Mińska

• 21 – 27 października 2026 – Budy Barcząckie par. Matki Bożej Guadelupe

• 27 – 28 października 2026 – Mińsk Maz Kaplica Św. Ducha w Szpitalu Powiatowym

• 28 – 29 października 2026 – Warszawa Karmelitanki MB z Karmelu, ul. Alzacka

Dekanat Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego

• 29 – 30 października 2026 – Dębe Wielkie

• 30 – 31 października 2026 – Chrośla

• 31 października – 1 listopada 2026 – Mińsk Maz – Księża Salezjanie

• 1 – 2 listopada 2026 – Mińsk Maz Zgromadzenie Sióstr Loretanek

• 2 – 3 listopada 2026 – Choszczówka Stojecka

• 3 – 4 listopada 2026 – Grzebowilk

• 4 – 5 listopada 2026 – Kołbiel

• 5 – 6 listopada 2026 – Królewiec

• 6 – 7 listopada 2026 – Wielgolas Brzeziński

• 7 – 8 listopada 2026 – Zamienie

• 8 – 9 listopada 2026 – Żuków

• 9 – 10 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Antoniego

• 10 – 11 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Jana Chrzciciela

• 11 – 12 listopada 2026 – Rudzienko

Dekanat siennicki

• 12 – 13 listopada 2026 – Guzew

• 13 – 19 listopada 2026 – Wielgolas sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

• 19 – 20 listopada 2026 – Jeruzal

• 20 – 21 listopada 2026 – Kiczki

• 21 – 22 listopada 2026 – Kuflew

• 22 – 23 listopada 2026 – Latowicz

• 23 – 24 listopada 2026 – Starogród

• 24 – 25 listopada 2026 – Siennica

• 25 – 26 listopada 2026 –Siennica Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Serca Jezusowego

• 26 – 27 listopada 2026 – Otwock Dom Księży Emerytów

• 27 – 28 listopada 2026– Ząbki kaplica w Mazowieckim Centrum Psychiatry

Zgromadzenia zakonne

• 28 – 29 listopada 2026 –Warszawa Zgromadzenia Franciszkanki z Orlika ul. Kajki 66

• 29 – 30 listopada 2026–Warszawa – Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek ul. Zamieniecka

• 30 listopada–1 grudnia 2026–Warszawa Zgr. Sióstr Uczennic od Krzyża ul. Wileńska 69

• 2 – 3 grudnia 2026 Warszawa Zgr Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, ul Kobielska

• 3 – 4 grudnia 2026 Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Michalitek

• 5 – 6 grudnia 2026 Ostrówek Zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego Sopocianki

• 6 – 7 grudnia 2026Ostrówek Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

• 7 – 8 Warszawa – par. Michała Arch i św. Floriana Męczennika

Uroczyste zakończenie Diecezjalnego Jerycha Różańcowego odbędzie się

8 grudnia 2026 roku o godz. 18.00 w katedrze św. Floriana Męczennika w Warszawie.