W diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęło się prawie roczne Jerycho Różańcowe z okazji 200-lecia działa założonego przez bł. Paulinę Jaricot. Nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem potrwa do 8 grudnia.

 
Jerycho rozpoczęło się 3 stycznia w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, a zakończy się 8 grudnia w katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Będzie wznoszona we wszystkich parafiach oraz kaplicach szpitalnych, hospicyjnych i zakonnych w formie sztafety modlitewnej. Na czas jubileuszu wyznaczono 10 kościołów, w których będzie można uzyskać łaskę odpustu.

Inauguracja jerycha nastąpiła 3 stycznia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.
- 200 lat Różańca to okazja, abyśmy na nowo stanęli do modlitwy, która jest naszym fundamentem, byśmy na nowo stanęli na fundamencie, który przez Maryję prowadzi nas do Jezusa – mówił witając parafian i diecezjan ks. Robert Rafał Szewczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.

Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński, który już na wstępie zaznaczył, że dziełu będą towarzyszyć pewne zadania.
- Idziemy, aby – mówiąc po wojskowemu - zawalczyć o ważne sprawy. Chcemy zawalczyć o pokój, o wspólnoty małżeńskie, by były Bogiem silne i o powołania kapłańskie i zakonne – mówił ordynariusz warszawsko-praski.

Tłumaczył, że pokój to nie tylko brak wojen. – My pragniemy wyprosić rozbrojenie niepokoju, by narzędzia wojenne przekształciły się w narzędzia dobra, piękna, by były dziełem szlachetnym. Chcemy przekuć miecze na lemiesze – mówił, wyjaśniając, że jeszcze trudniejszym dziełem jest formacja człowieka do działań pokojowych. 

- Wspomniałem, że trzeba zawalczyć o małżeństwo i rodzinę. Fundamentem pierwszym i najmocniejszym powinien być fundament zbudowany we wspólnocie małżonków. Bardzo proszę, by się o to modlić choć chwileczkę krótkim westchnieniem każdego dnia. Chcemy prosić, by małżeństwa i rodziny były umocnione Bogiem – mówił bp Kamiński.

Prosił, by modląc się o powołania zauważyć ich korzenie, którymi są rodziny.

Diecezjalne jerycho w każdym miejscu rozpoczyna się o godz. 18 Mszą Świętą oraz modlitwą różańcową prowadzoną przez wspólnoty parafialne. O godz. 21 jest Apel Jasnogórski i Eucharystia w intencji biskupów, kapłanów, zgromadzeń zakonnych oraz osób modlących się w Apostolacie Margaretka. Przez noc trwa czuwanie modlitewne, którego stałymi punktami są Różaniec, a o godz. 3 – Droga Krzyżowa. W ciągu dnia zaplanowano modlitwę Anioł Pański w południe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15, i zakończenie jerycha Mszą św. o godz. 18.

Na czas obchodów 200-lecia Żywego Różańca wybranych zostało 10 kościołów jubileuszowych, których patronką jest Matka Boża Różańcowa. W tych świątyniach jerycho potrwa przez cały tydzień i zwieńczy je uroczysta procesja różańcowa. 

Kościołami jubileuszowymi ustanowiono sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, świątynię parafii Matki Bożej z Lourdes na Pradze, parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, parafii Matki Bożej Różańcowej w Majdanie, parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wielkolasie i sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa. 

Harmonogram Diecezjalnego Jerycha Różańcowego 2026:
Dekanat bródnowski
    • 3–10 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Różańcowej 
    • 10–11 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna na Bródnie 
    • 11–12 stycznia – Warszawa, parafia św. Włodzimierza 
    • 12–13 stycznia – Warszawa, parafia św. Faustyny 
    • 13–14 stycznia – Warszawa, parafia św. Marii Magdaleny 
    • 14–15 stycznia – Warszawa, parafia św. Jadwigi Śląskiej 
    • 15–16 stycznia – Warszawa, parafia św. Michała Archanioła 
    • 16–17 stycznia – Warszawa, parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
    • 17–18 stycznia – Warszawa, parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika 
    • 18–19 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Najwyższego Kapłana 
Dekanat praski oraz zgromadzenia zakonne
    • 19–20 stycznia – Warszawa, parafia Zmartwychwstania Pańskiego 
    • 20–21 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna Przemienia Pańskiego 
    • 21–22 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Loretańskiej 
    • 22–23 stycznia – Warszawa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
    • 23–24 stycznia – Sulejówek, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego 
    • 24–25 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Króla 
    • 25–26 stycznia – Warszawa, parafia św. Marka Ewangelisty 
    • 26–27 stycznia – Warszawa, parafia św. Wincentego a Paulo 
    • 27–28 stycznia – Warszawa, parafia Świętej Rodziny 
    • 28–29 stycznia – Warszawa, parafia św. Barnaby Apostoła 
    • 29–30 stycznia – Nowy Dwór, Kaplica w Nowodworskim Centrum Medycznym 
    • 30–31 stycznia – Otwock, Kaplica szpitalna w Europejskim Centrum Zdrowia 
    • 31 stycznia–1 lutego – Otwock, kaplica w Szpitalu Powiatowym 
    • 1–2 lutego – Zagórze Mazowieckie, Centrum Neuropsychiatryczne 
    • 2–3 lutego – Warszawa, Siostry Bazylianki Przenajświętszej Bogurodzicy 
    • 3–4 lutego – Nowe Osiny, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych 
    • 4–11 lutego – Warszawa, parafia Matki Bożej z Lourdes 
    • 11–12 lutego – Warszawa, Niepokalanki bezhabitowe, ul. Darwina 4/38 
    • 12–13 lutego – Warszawa, Instytut Małych Braci Jezusa, ul. 11 Listopada 26/11 
    • 13–14 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Misjonarki Miłości, ul. Poborzańska 

Dekanat grochowski
    • 14–15 lutego – Warszawa Kamionek, parafia Bożego Ciała 
    • 15–16 lutego – Warszawa Kamionek, parafia św. Rity z Cascii 
    • 16–17 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Apostołów Jana i Pawła 
    • 17–18 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, ul. Radziłowska 4 
    • 18–19 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna w Wojskowym Instytucie Medycznym 
    • 19–20 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna na ul. Niekłańskiej 
    • 20–21 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna Nieustającej Pomocy na Grochowie 
    • 21–22 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Ojca Pio 
    • 22–23 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Patryka 
    • 23–24 lutego – Warszawa Grochów, parafia MB Królowej Polskich Męczenników 
    • 24–25 lutego – Warszawa Grochów, parafia Najczystszego Serca Maryi 
    • 25–26 lutego – Warszawa Grochów, parafia Nawróconego św. Pawła 
    • 26–27 lutego – Warszawa Praga, parafia św. Wincentego Pallottiego 
    • 27–28 lutego – Warszawa Saska Kępa, parafia MB Nieustającej Pomocy 
    • 28 lutego–1 marca – Warszawa Saska Kępa, parafia Miłosierdzia Bożego 
    • 1–2 marca – Warszawa Witolin, parafia Narodzenia Pańskiego 
    • 2–3 marca – Warszawa, Kaplica Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka 
    • 3–4 marca – Warszawa, Kaplica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Hetmańska 
    • 4–5 marca – Warszawa, Zgromadzenie Werbistów, ul. Ostrobramska 

Dekanat aniński
    • 5–6 marca – Warszawa Las, parafia św. Karola Boromeusza 
    • 6–7 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Matki Bożej Dobrej Rady 
    • 7–8 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Dobrego Pasterza 
    • 8–9 marca – Warszawa Międzylesie, parafia Imienia NMP 
    • 9–10 marca – Warszawa Radość, parafia Matki Bożej Anielskiej 
    • 10–11 marca – Warszawa Wawer Sadul, parafia św. Benedykta 
    • 11–12 marca – Warszawa Zerzeń, parafia Wniebowzięcia NMP 
    • 12–13 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Kardynała Wyszyńskiego 
    • 13–14 marca – Warszawa, Kaplica w Międzyleskim Szpitalu 
    • 14–15 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka 
    • 15–16 marca – Warszawa, Kaplica w Hospicjum dla dzieci, ul. Agatowa 
    • 16–17 marca – Warszawa Aleksandrów, parafia Wieczerzy Pańskiej 
    • 17–18 marca – Warszawa Anin, parafia Matki Bożej Królowej Polski 
    • 18–19 marca – Warszawa Falenica, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
    • 19–20 marca – Warszawa, Zgromadzenie Towarzystwo Jezusowe, ul. Początkowa 

Dekanat rembertowski
    • 19–20 marca – Warszawa Marysin Wawerski, parafia św. Feliksa z Kantalicjo 
    • 20–21 marca – Warszawa Rembertów, parafia Matki Bożej Zwycięskiej 
    • 21–22 marca – Warszawa Rembertów, parafia św. Łucji 
    • 22–23 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
    • 23–24 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia św. Hieronima 
    • 24–25 marca – Warszawa Wesoła, parafia Opatrzności Bożej 
    • 25–26 marca – Warszawa Wesoła Zielona, parafia św. Brata Alberta 
    • 26–27 marca – Warszawa Gocławek, parafia św. Wacława 
    • 27–28 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek, ul. Zawodowa 
    • 28–29 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Klaretynek 
    • 29–30 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Loretanek 
    • 30–31 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus 
    • 31 marca–1 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo 

Zgromadzenia zakonne
    • 1–2 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. Kawęczyńska 
    • 2–6 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, ul. Alzacka 4 
    • 6–7 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, ul. Radzymińska 
    • 7–8 kwietnia – Warszawa, Misjonarze Kombonianie, ul. Łączna 
    • 8–9 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Serca Jezusowego, ul. Modlińska 
    • 10–11 kwietnia – Warszawa, Stowarzyszenie Pallotynów, ul. Skaryszewska 
    • 11–12 kwietnia – Warszawa, Salezjanie, ul. Kawęczyńska 
    • 12–13 kwietnia – Otwock, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanie, al. Przyszłości 
    • 13–14 kwietnia – Ignaców, Zgromadzenie Księży Misjonarzy 
    • 14–15 kwietnia – Otwock, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 

Dekanat tarchomiński
    • 15–21 kwietnia – Warszawa Żerań, parafia Matki Bożej Pompejańskiej 
    • 21–22 kwietnia – Warszawa Kępa Tarchomińska, parafia św. Łukasza Ewangelisty 
    • 22–23 kwietnia – Warszawa Płudy, parafia Narodzenia NMP 
    • 23–24 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia NMP Matki Pięknej Miłości 
    • 24–25 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Franciszka 
    • 25–26 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Jakuba Apostoła 
    • 26–27 kwietnia – Warszawa Tarchomin, Seminarium Duchowne 
    • 27–28 kwietnia – Stanisławów Pierwszy 
    • 28–29 kwietnia – Nieporęt 
    • 29–30 kwietnia – Józefów k/Legionowa 
    • 30 kwietnia–1 maja – Białobrzegi 
    • 1–2 maja – Warszawa Tarchomin, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
    • 2–4 maja – Warszawa Choszczówka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego 
    • 4–5 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, ul. Żywiczna 
    • 5–6 maja – Warszawa Płudy, Kaplica Sióstr Rodziny Maryi 
    • 6–7 maja – Warszawa Choszczówka, Kaplica Sióstr Serafitek 
    • 7–8 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Westiarek, ul. Podróżnicza 10 

Dekanat legionowski
    • 8–9 maja – Chotomów 
    • 9–10 maja – Jabłonna, parafia Matki Bożej Królowej Polski 
    • 10–11 maja – Jabłonna, parafia Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
    • 11–12 maja – Wieliszew 
    • 12–13 maja – Legionowo, parafia św. Józefa Oblubieńca 
    • 13–19 maja – Legionowo, parafia Matki Bożej Fatimskiej 
    • 19–20 maja – Legionowo, parafia Miłosierdzia Bożego 
    • 20–21 maja – Legionowo, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
    • 21–22 maja – Legionowo, parafia św. Jana Kantego 
    • 22–23 maja – Legionowo, Kaplica Matki Bożej Różańcowej „KOMBATANT” 
    • 23–24 maja – Legionowo, Kaplica DPS Wigor 
    • 24–25 maja – Legionowo, Kaplica św. Józefa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 

Dekanat kobyłkowski
    • 25–31 maja – Słupno, parafia Matki Bożej Fatimskiej 
    • 31 maja–1 czerwca – Nadma 
    • 1–2 czerwca – Marki, parafia św. Andrzeja Boboli 
    • 2–3 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP 
    • 3–4 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych 
    • 4–6 czerwca – Kobyłka, parafia św. Teresy z Kalkuty 
    • 6–7 czerwca – Kobyłka, parafia bł. ks. Jerzego Popiełuszko 
    • 7–8 czerwca – Kobyłka, parafia św. Trójcy 
    • 8–9 czerwca – Kobyłka, parafia św. Kazimierza 
    • 9–10 czerwca – Ossów 

Dekanat zielonkowski
    • 10–11 czerwca – Marki, parafia św. Izydora 
    • 11–12 czerwca – Marki, parafia NMP Matki Kościoła 
    • 12–13 czerwca – Marki, parafia Matki Bożej Królowej Polski 
    • 13–14 czerwca – Ząbki, parafia Miłosierdzia Bożego 
    • 14–15 czerwca – Ząbki, parafia św. Trójcy 
    • 15–16 czerwca – Ząbki, parafia Zesłania Ducha Świętego 
    • 16–17 czerwca – Zielonka, parafia Matki Bożej Częstochowskiej 
    • 17–18 czerwca – Zielonka, parafia św. Jerzego 
    • 18–19 czerwca – Zielonka, Zgromadzenie Sióstr Dominikanek 
    • 19–20 czerwca – Marki, Zgromadzenie Małych Sióstr Serca Maryi – Honoratki 
    • 20–21 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
    • 21–22 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
    • 22–23 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego 
    • 23–24 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek 

Dekanat wołomiński
    • 24–25 czerwca, Duczki 
    • 25–26 czerwca, Helenów 
    • 26–27 czerwca, Klembów 
    • 27–28 czerwca, Ostrówek 
    • 28–29 czerwca, Zagościniec 
    • 29–30 czerwca, Wołomin par. Matki Bożej Częstochowskiej 
    • 30 czerwca–1 lipca, Wołomin par. Matki Bożej Królowej Polski 
    • 1–2 lipca, Wołomin par. św. Józefa Robotnika 
    • 2–3 lipca, Wołomin Kaplica Szpitala Powiatowego 
    • 3–4 lipca, Wołomin Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła 
    • 4–5 lipca, Wołomin Zgromadzenie Małych Misjonarek Miłosierdzia 
    • 5–6 lipca 2026, Wołomin Kaplica Hospicjum Opatrzności Bożej 
    • 6–12 lipca 2026, Majdan par. Królowej Różańca Świętego 

Dekanat Tłuszcz
    • 12 – 13 lipca 2026 – Tłuszcz par. Przemienia Pańskiego 
    • 13 – 14 lipca 2026 – Tłuszcz par. Błogosławionych Męczenników Podlaskich 
    • 14 – 15 lipca 2026 – Postoliska 
    • 15 – 16 lipca 2026 – Miąse 
    • 16 – 17 lipca 2026 – Jasienica 
    • 17 – 18 lipca 2026 –  Franciszków 
    • 18 – 19 lipca 2026 – Tłuszcz Zgromadzenie Sióstr od Aniołów  

Dekanat radzymiński
    • 19–20 lipca 2026, Radzymin par. Przemienia Pańskiego 
    • 20–21 lipca 2026, Radzymin par. św. Jana Pawła II 
    • 21–22 lipca 2026, Dąbrówka 
    • 22–23 lipca 2026, Józefów k. Radzymina 
    • 23–24 lipca 2026, Wyszków – Rybienko Leśne 
    • 24–25 lipca 2026, Kuligów 
    • 25–26 lipca 2026, Lucynów 
    • 26–27 lipca 2026, Mostówka 
    • 27–28 lipca 2026, Niegów 
    • 28–29 lipca 2026, Nowe Załubice 
    • 29–30 lipca 2026, Wola Rasztowska 
    • 30–31 lipca 2026, Radzymin Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek 
    • 31 lipca–1 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
    • 1–2 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Dekanat nowodworski
    • 2–3 sierpnia 2026, Janówek 
    • 3–4 sierpnia 2026, Rajszew 
    • 4–5 sierpnia 2026, Skrzeszew 
    • 5–6 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki św. Michała Archanioła 
    • 6–7 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki par. Apostołów Piotra i Pawła 
    • 7–8 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny 
    • 8–9 sierpnia 2026, Wieliszew Kaplica Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego 

Dekanat jadowski
    • 9–10 sierpnia 2026, Gwizdały 
    • 10–11 sierpnia 2026, Kiciny 
    • 11–12 sierpnia 2026, Sulejów 
    • 12–13 sierpnia 2026, Szewnica 
    • 13–14 sierpnia 2026, Strachówka 
    • 14–15 sierpnia 2026, Jadów 
    • 15–16 sierpnia 2026, Warszawa Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi 
    • 16–17 sierpnia 2026, Kamieńczyk 
    • 17–18 sierpnia 2026, Loretto 

Dekanat stanisławowski
    • 18 – 19 sierpnia 2026, Pustelnik k. Mińska 
    • 19 – 20 sierpnia 2026, Poświętne 
    • 20 – 21 sierpnia 2026, Pniewnik 
    • 21 – 22 sierpnia 2026, Trawy 
    • 22 – 23 sierpnia 2026, Dobre 
    • 23 – 24 sierpnia 2026, Stanisławów 

Dekanat Sulejówek
    • 24 – 25 sierpnia 2026, Halinów 
    • 25 – 26 sierpnia 2026, Okuniew 
    • 26 – 27 sierpnia 2026, Sulejówek par. NMP Matki Kościoła 
    • 27 – 28 sierpnia 2026, Sulejówek par. św. Józefa 
    • 28 – 29 sierpnia 2026, Sulejówek Miłosna par. Przemienia Pańskiego 
    • 29 – 30 sierpnia 2026, Zabraniec 
    • 30 – 31 sierpnia 2026, Zakręt 
    • 31 sierpnia–1 września 2026, Długa Kościelna 
    • 1 – 2 września 2026, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Dekanat otwocki
    • 2 – 3 września 2026, Glinianka 
    • 3 – 4 września 2026, Ostrów 
    • 4 – 5 września 2026, Wiązowna 
    • 5 – 6 września 2026, Otwock par. św. Wincentego a Paulo 
    • 6 – 7września 2026–Otwock Zgromadzenie Wspomożycielek Najświętszego Oblicza 
    • 7 – 8 września 2026 –Otwock Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety 
    • 8 – 9 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Serca Jezusowego 
    • 9 – 10 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłosierdzia 
    • 10 – 11 września 2026 – Otwock par. Bł Ks. Ignacego Kłopotowskiego 
    • 11 – 12 września 2026 – Otwock par. Zesłania Ducha Świętego 
    • 12 – 13 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa 
    • 13 – 14 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame 
    • 14 – 15 września 2026 – Otwock Mlądz par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
    • 15 – 16 września 2026 – Otwock Śródborów par. Niepokalanego Serca Maryi 
    • 16 – 17 września 2026 – Otwock Świder par. Matki Bożej Częstochowskiej 
    • 17 – 18 września 2026 – Otwock Wólka Mlądzka par. św. Józefa Oblubieńca NMP 
    • 18 – 19 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek 
    • 19 – 20 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłości 
    • 20 – 21 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanek 

Dekanat Otwock-Kresy
    • 21 – 22 września 2026 – Otwock Kresy Matki Bożej Królowej Polski 
    • 22 – 23 września 2026 – Otwock Ługi par. Milosierdzia Bożego 
    • 23 – 24 września 2026 – Otwock Świder – par. Św. Teresy od dzieciątka Jezus 
    • 24 – 25 września 2026 – Otwock Wielki 
    • 25 – 26 września 2026 – Stara Wieś 
    • 26 – 27 września 2026 – Celestynów 
    • 27 – 28 września 2026 – Józefów par. Matki Bożej Częstochowskiej 
    • 28 – 29 września 2026 – Józefów Michalin par. św. Jana Chrzciciela 
    • 29 – 30 września 2026 – Józefów Błota św. Maksymiliana Kolbego 
    • 30 września – 1 października 2026 – Józefów Instytut Ojców Szensztackich 
    • 1 – 2 października 2026 – Otwock Instytut Sióstr Sznesztackich 
    • 2-   3 października 2026 – Józefów Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów 
    • 3 – 4 października 2026 – Józefów Zgromadzenie sióstr Alebrtynek 
    • 4 – 5 października 2026 – Józefów Zgromadzenie Sióstr Dominikanek 
    • 5 – 6 października 2026 – Karczew 
    • 6 – 7października 2026–Karczew Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 

Dekanat Mińsk Mazowiecki – Narodzenia NMP
    • 7 – 8 października 2026 – Mińsk Maz Narodzenia NMP 
    • 8 – 9 października 2026 – Mińsk Maz św. Michała Archanioła 
    • 9 – 10 października 2026 – Kałuszyn 
    • 10 – 11 października 2026 – Jakubów 
    • 11 – 12 października 2026 – Ignaców 
    • 12 – 13 października 2026 – Mrozy 
    • 13 – 19 października 2026 – Mistów par. Matki Bożej Fatimskiej 
    • 19 – 20 października 2026 – Cegłów 
    • 20 – 21 października 2026 – Huta Mińska 
    • 21 – 27 października 2026 – Budy Barcząckie par. Matki Bożej Guadelupe 
    • 27 – 28 października 2026 – Mińsk Maz Kaplica Św. Ducha w Szpitalu Powiatowym 
    • 28 – 29 października 2026 –  Warszawa Karmelitanki MB z Karmelu, ul. Alzacka 

Dekanat Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego
    • 29 – 30 października 2026 – Dębe Wielkie 
    • 30 – 31 października 2026 – Chrośla 
    • 31 października – 1 listopada 2026 – Mińsk Maz – Księża Salezjanie 
    • 1 – 2 listopada 2026 – Mińsk Maz Zgromadzenie Sióstr Loretanek 
    • 2 – 3 listopada 2026 – Choszczówka Stojecka 
    • 3 – 4 listopada 2026 – Grzebowilk 
    • 4 – 5 listopada 2026 – Kołbiel 
    • 5 – 6 listopada 2026 – Królewiec 
    • 6 – 7 listopada 2026 – Wielgolas Brzeziński 
    • 7 – 8 listopada 2026 – Zamienie 
    • 8 – 9 listopada 2026 – Żuków 
    • 9 – 10 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Antoniego 
    • 10 – 11 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Jana Chrzciciela 
    • 11 – 12 listopada 2026 – Rudzienko 

Dekanat siennicki
    • 12 – 13 listopada 2026 – Guzew 
    • 13 – 19 listopada 2026 – Wielgolas sanktuarium Matki Bożej Różańcowej 
    • 19 – 20 listopada 2026 – Jeruzal 
    • 20 – 21 listopada 2026 – Kiczki 
    • 21 – 22 listopada 2026 – Kuflew 
    • 22 – 23 listopada 2026 – Latowicz 
    • 23 – 24 listopada 2026 – Starogród 
    • 24 – 25 listopada 2026 – Siennica 
    • 25 – 26 listopada 2026 –Siennica Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Serca Jezusowego 
    • 26 – 27 listopada 2026 – Otwock Dom Księży Emerytów 
    • 27 – 28 listopada 2026– Ząbki kaplica w Mazowieckim Centrum Psychiatry 

Zgromadzenia zakonne
    • 28 – 29 listopada 2026 –Warszawa Zgromadzenia Franciszkanki z Orlika ul. Kajki 66 
    • 29 – 30 listopada 2026–Warszawa – Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek ul. Zamieniecka 
    • 30 listopada–1 grudnia 2026–Warszawa Zgr. Sióstr Uczennic od Krzyża ul. Wileńska 69 
    • 2 – 3 grudnia 2026 Warszawa Zgr Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, ul Kobielska 
    • 3 – 4 grudnia 2026 Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Michalitek 
    • 5 – 6 grudnia 2026 Ostrówek Zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego Sopocianki 
    • 6 – 7 grudnia 2026Ostrówek Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
    • 7 – 8 Warszawa – par. Michała Arch i św. Floriana Męczennika 

Uroczyste zakończenie Diecezjalnego Jerycha Różańcowego odbędzie się
8 grudnia 2026 roku o godz. 18.00 w katedrze św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu 24 h na dobę, 7 dni w tygodni, przez ponad 11 miesięcy. Diecezja warszawsko-praskiej uczci 200-lecie Żywego Różańca przez modlitwę dniem i nocą w intencji pokoju, małżeństw i o powołania.  

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 03.01.2026 21:42

