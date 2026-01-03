W diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęło się prawie roczne Jerycho Różańcowe z okazji 200-lecia działa założonego przez bł. Paulinę Jaricot. Nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem potrwa do 8 grudnia.
Będzie wznoszona we wszystkich parafiach oraz kaplicach szpitalnych, hospicyjnych i zakonnych w formie sztafety modlitewnej. Na czas jubileuszu wyznaczono 10 kościołów, w których będzie można uzyskać łaskę odpustu.
Inauguracja jerycha nastąpiła 3 stycznia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.
- 200 lat Różańca to okazja, abyśmy na nowo stanęli do modlitwy, która jest naszym fundamentem, byśmy na nowo stanęli na fundamencie, który przez Maryję prowadzi nas do Jezusa – mówił witając parafian i diecezjan ks. Robert Rafał Szewczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie.
Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński, który już na wstępie zaznaczył, że dziełu będą towarzyszyć pewne zadania.
- Idziemy, aby – mówiąc po wojskowemu - zawalczyć o ważne sprawy. Chcemy zawalczyć o pokój, o wspólnoty małżeńskie, by były Bogiem silne i o powołania kapłańskie i zakonne – mówił ordynariusz warszawsko-praski.
Tłumaczył, że pokój to nie tylko brak wojen. – My pragniemy wyprosić rozbrojenie niepokoju, by narzędzia wojenne przekształciły się w narzędzia dobra, piękna, by były dziełem szlachetnym. Chcemy przekuć miecze na lemiesze – mówił, wyjaśniając, że jeszcze trudniejszym dziełem jest formacja człowieka do działań pokojowych.
- Wspomniałem, że trzeba zawalczyć o małżeństwo i rodzinę. Fundamentem pierwszym i najmocniejszym powinien być fundament zbudowany we wspólnocie małżonków. Bardzo proszę, by się o to modlić choć chwileczkę krótkim westchnieniem każdego dnia. Chcemy prosić, by małżeństwa i rodziny były umocnione Bogiem – mówił bp Kamiński.
Prosił, by modląc się o powołania zauważyć ich korzenie, którymi są rodziny.
Diecezjalne jerycho w każdym miejscu rozpoczyna się o godz. 18 Mszą Świętą oraz modlitwą różańcową prowadzoną przez wspólnoty parafialne. O godz. 21 jest Apel Jasnogórski i Eucharystia w intencji biskupów, kapłanów, zgromadzeń zakonnych oraz osób modlących się w Apostolacie Margaretka. Przez noc trwa czuwanie modlitewne, którego stałymi punktami są Różaniec, a o godz. 3 – Droga Krzyżowa. W ciągu dnia zaplanowano modlitwę Anioł Pański w południe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15, i zakończenie jerycha Mszą św. o godz. 18.
Na czas obchodów 200-lecia Żywego Różańca wybranych zostało 10 kościołów jubileuszowych, których patronką jest Matka Boża Różańcowa. W tych świątyniach jerycho potrwa przez cały tydzień i zwieńczy je uroczysta procesja różańcowa.
Kościołami jubileuszowymi ustanowiono sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, świątynię parafii Matki Bożej z Lourdes na Pradze, parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, parafii Matki Bożej Różańcowej w Majdanie, parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wielkolasie i sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa.
Harmonogram Diecezjalnego Jerycha Różańcowego 2026:
Dekanat bródnowski
• 3–10 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Różańcowej
• 10–11 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna na Bródnie
• 11–12 stycznia – Warszawa, parafia św. Włodzimierza
• 12–13 stycznia – Warszawa, parafia św. Faustyny
• 13–14 stycznia – Warszawa, parafia św. Marii Magdaleny
• 14–15 stycznia – Warszawa, parafia św. Jadwigi Śląskiej
• 15–16 stycznia – Warszawa, parafia św. Michała Archanioła
• 16–17 stycznia – Warszawa, parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
• 17–18 stycznia – Warszawa, parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika
• 18–19 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Najwyższego Kapłana
Dekanat praski oraz zgromadzenia zakonne
• 19–20 stycznia – Warszawa, parafia Zmartwychwstania Pańskiego
• 20–21 stycznia – Warszawa, Kaplica Szpitalna Przemienia Pańskiego
• 21–22 stycznia – Warszawa, parafia Matki Bożej Loretańskiej
• 22–23 stycznia – Warszawa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 23–24 stycznia – Sulejówek, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego
• 24–25 stycznia – Warszawa, parafia Chrystusa Króla
• 25–26 stycznia – Warszawa, parafia św. Marka Ewangelisty
• 26–27 stycznia – Warszawa, parafia św. Wincentego a Paulo
• 27–28 stycznia – Warszawa, parafia Świętej Rodziny
• 28–29 stycznia – Warszawa, parafia św. Barnaby Apostoła
• 29–30 stycznia – Nowy Dwór, Kaplica w Nowodworskim Centrum Medycznym
• 30–31 stycznia – Otwock, Kaplica szpitalna w Europejskim Centrum Zdrowia
• 31 stycznia–1 lutego – Otwock, kaplica w Szpitalu Powiatowym
• 1–2 lutego – Zagórze Mazowieckie, Centrum Neuropsychiatryczne
• 2–3 lutego – Warszawa, Siostry Bazylianki Przenajświętszej Bogurodzicy
• 3–4 lutego – Nowe Osiny, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
• 4–11 lutego – Warszawa, parafia Matki Bożej z Lourdes
• 11–12 lutego – Warszawa, Niepokalanki bezhabitowe, ul. Darwina 4/38
• 12–13 lutego – Warszawa, Instytut Małych Braci Jezusa, ul. 11 Listopada 26/11
• 13–14 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Misjonarki Miłości, ul. Poborzańska
Dekanat grochowski
• 14–15 lutego – Warszawa Kamionek, parafia Bożego Ciała
• 15–16 lutego – Warszawa Kamionek, parafia św. Rity z Cascii
• 16–17 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Apostołów Jana i Pawła
• 17–18 lutego – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, ul. Radziłowska 4
• 18–19 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna w Wojskowym Instytucie Medycznym
• 19–20 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna na ul. Niekłańskiej
• 20–21 lutego – Warszawa, Kaplica Szpitalna Nieustającej Pomocy na Grochowie
• 21–22 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Ojca Pio
• 22–23 lutego – Warszawa Gocław, parafia św. Patryka
• 23–24 lutego – Warszawa Grochów, parafia MB Królowej Polskich Męczenników
• 24–25 lutego – Warszawa Grochów, parafia Najczystszego Serca Maryi
• 25–26 lutego – Warszawa Grochów, parafia Nawróconego św. Pawła
• 26–27 lutego – Warszawa Praga, parafia św. Wincentego Pallottiego
• 27–28 lutego – Warszawa Saska Kępa, parafia MB Nieustającej Pomocy
• 28 lutego–1 marca – Warszawa Saska Kępa, parafia Miłosierdzia Bożego
• 1–2 marca – Warszawa Witolin, parafia Narodzenia Pańskiego
• 2–3 marca – Warszawa, Kaplica Ojców Pasjonistów, ul. Zamieniecka
• 3–4 marca – Warszawa, Kaplica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Hetmańska
• 4–5 marca – Warszawa, Zgromadzenie Werbistów, ul. Ostrobramska
Dekanat aniński
• 5–6 marca – Warszawa Las, parafia św. Karola Boromeusza
• 6–7 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Matki Bożej Dobrej Rady
• 7–8 marca – Warszawa Miedzeszyn, parafia Dobrego Pasterza
• 8–9 marca – Warszawa Międzylesie, parafia Imienia NMP
• 9–10 marca – Warszawa Radość, parafia Matki Bożej Anielskiej
• 10–11 marca – Warszawa Wawer Sadul, parafia św. Benedykta
• 11–12 marca – Warszawa Zerzeń, parafia Wniebowzięcia NMP
• 12–13 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Kardynała Wyszyńskiego
• 13–14 marca – Warszawa, Kaplica w Międzyleskim Szpitalu
• 14–15 marca – Warszawa, Kaplica w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka
• 15–16 marca – Warszawa, Kaplica w Hospicjum dla dzieci, ul. Agatowa
• 16–17 marca – Warszawa Aleksandrów, parafia Wieczerzy Pańskiej
• 17–18 marca – Warszawa Anin, parafia Matki Bożej Królowej Polski
• 18–19 marca – Warszawa Falenica, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 19–20 marca – Warszawa, Zgromadzenie Towarzystwo Jezusowe, ul. Początkowa
Dekanat rembertowski
• 19–20 marca – Warszawa Marysin Wawerski, parafia św. Feliksa z Kantalicjo
• 20–21 marca – Warszawa Rembertów, parafia Matki Bożej Zwycięskiej
• 21–22 marca – Warszawa Rembertów, parafia św. Łucji
• 22–23 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 23–24 marca – Warszawa Stara Miłosna, parafia św. Hieronima
• 24–25 marca – Warszawa Wesoła, parafia Opatrzności Bożej
• 25–26 marca – Warszawa Wesoła Zielona, parafia św. Brata Alberta
• 26–27 marca – Warszawa Gocławek, parafia św. Wacława
• 27–28 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek, ul. Zawodowa
• 28–29 marca – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Klaretynek
• 29–30 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Loretanek
• 30–31 marca – Warszawa Rembertów, Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus
• 31 marca–1 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo
Zgromadzenia zakonne
• 1–2 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. Kawęczyńska
• 2–6 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, ul. Alzacka 4
• 6–7 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, ul. Radzymińska
• 7–8 kwietnia – Warszawa, Misjonarze Kombonianie, ul. Łączna
• 8–9 kwietnia – Warszawa, Zgromadzenie Serca Jezusowego, ul. Modlińska
• 10–11 kwietnia – Warszawa, Stowarzyszenie Pallotynów, ul. Skaryszewska
• 11–12 kwietnia – Warszawa, Salezjanie, ul. Kawęczyńska
• 12–13 kwietnia – Otwock, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanie, al. Przyszłości
• 13–14 kwietnia – Ignaców, Zgromadzenie Księży Misjonarzy
• 14–15 kwietnia – Otwock, Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny
Dekanat tarchomiński
• 15–21 kwietnia – Warszawa Żerań, parafia Matki Bożej Pompejańskiej
• 21–22 kwietnia – Warszawa Kępa Tarchomińska, parafia św. Łukasza Ewangelisty
• 22–23 kwietnia – Warszawa Płudy, parafia Narodzenia NMP
• 23–24 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia NMP Matki Pięknej Miłości
• 24–25 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Franciszka
• 25–26 kwietnia – Warszawa Tarchomin, parafia św. Jakuba Apostoła
• 26–27 kwietnia – Warszawa Tarchomin, Seminarium Duchowne
• 27–28 kwietnia – Stanisławów Pierwszy
• 28–29 kwietnia – Nieporęt
• 29–30 kwietnia – Józefów k/Legionowa
• 30 kwietnia–1 maja – Białobrzegi
• 1–2 maja – Warszawa Tarchomin, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
• 2–4 maja – Warszawa Choszczówka, Instytut Prymasa Wyszyńskiego
• 4–5 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, ul. Żywiczna
• 5–6 maja – Warszawa Płudy, Kaplica Sióstr Rodziny Maryi
• 6–7 maja – Warszawa Choszczówka, Kaplica Sióstr Serafitek
• 7–8 maja – Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Westiarek, ul. Podróżnicza 10
Dekanat legionowski
• 8–9 maja – Chotomów
• 9–10 maja – Jabłonna, parafia Matki Bożej Królowej Polski
• 10–11 maja – Jabłonna, parafia Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• 11–12 maja – Wieliszew
• 12–13 maja – Legionowo, parafia św. Józefa Oblubieńca
• 13–19 maja – Legionowo, parafia Matki Bożej Fatimskiej
• 19–20 maja – Legionowo, parafia Miłosierdzia Bożego
• 20–21 maja – Legionowo, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
• 21–22 maja – Legionowo, parafia św. Jana Kantego
• 22–23 maja – Legionowo, Kaplica Matki Bożej Różańcowej „KOMBATANT”
• 23–24 maja – Legionowo, Kaplica DPS Wigor
• 24–25 maja – Legionowo, Kaplica św. Józefa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Dekanat kobyłkowski
• 25–31 maja – Słupno, parafia Matki Bożej Fatimskiej
• 31 maja–1 czerwca – Nadma
• 1–2 czerwca – Marki, parafia św. Andrzeja Boboli
• 2–3 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP
• 3–4 czerwca – Kobyłka, Zgromadzenie Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
• 4–6 czerwca – Kobyłka, parafia św. Teresy z Kalkuty
• 6–7 czerwca – Kobyłka, parafia bł. ks. Jerzego Popiełuszko
• 7–8 czerwca – Kobyłka, parafia św. Trójcy
• 8–9 czerwca – Kobyłka, parafia św. Kazimierza
• 9–10 czerwca – Ossów
Dekanat zielonkowski
• 10–11 czerwca – Marki, parafia św. Izydora
• 11–12 czerwca – Marki, parafia NMP Matki Kościoła
• 12–13 czerwca – Marki, parafia Matki Bożej Królowej Polski
• 13–14 czerwca – Ząbki, parafia Miłosierdzia Bożego
• 14–15 czerwca – Ząbki, parafia św. Trójcy
• 15–16 czerwca – Ząbki, parafia Zesłania Ducha Świętego
• 16–17 czerwca – Zielonka, parafia Matki Bożej Częstochowskiej
• 17–18 czerwca – Zielonka, parafia św. Jerzego
• 18–19 czerwca – Zielonka, Zgromadzenie Sióstr Dominikanek
• 19–20 czerwca – Marki, Zgromadzenie Małych Sióstr Serca Maryi – Honoratki
• 20–21 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
• 21–22 czerwca – Marki, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
• 22–23 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego
• 23–24 czerwca – Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Dekanat wołomiński
• 24–25 czerwca, Duczki
• 25–26 czerwca, Helenów
• 26–27 czerwca, Klembów
• 27–28 czerwca, Ostrówek
• 28–29 czerwca, Zagościniec
• 29–30 czerwca, Wołomin par. Matki Bożej Częstochowskiej
• 30 czerwca–1 lipca, Wołomin par. Matki Bożej Królowej Polski
• 1–2 lipca, Wołomin par. św. Józefa Robotnika
• 2–3 lipca, Wołomin Kaplica Szpitala Powiatowego
• 3–4 lipca, Wołomin Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła
• 4–5 lipca, Wołomin Zgromadzenie Małych Misjonarek Miłosierdzia
• 5–6 lipca 2026, Wołomin Kaplica Hospicjum Opatrzności Bożej
• 6–12 lipca 2026, Majdan par. Królowej Różańca Świętego
Dekanat Tłuszcz
• 12 – 13 lipca 2026 – Tłuszcz par. Przemienia Pańskiego
• 13 – 14 lipca 2026 – Tłuszcz par. Błogosławionych Męczenników Podlaskich
• 14 – 15 lipca 2026 – Postoliska
• 15 – 16 lipca 2026 – Miąse
• 16 – 17 lipca 2026 – Jasienica
• 17 – 18 lipca 2026 – Franciszków
• 18 – 19 lipca 2026 – Tłuszcz Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Dekanat radzymiński
• 19–20 lipca 2026, Radzymin par. Przemienia Pańskiego
• 20–21 lipca 2026, Radzymin par. św. Jana Pawła II
• 21–22 lipca 2026, Dąbrówka
• 22–23 lipca 2026, Józefów k. Radzymina
• 23–24 lipca 2026, Wyszków – Rybienko Leśne
• 24–25 lipca 2026, Kuligów
• 25–26 lipca 2026, Lucynów
• 26–27 lipca 2026, Mostówka
• 27–28 lipca 2026, Niegów
• 28–29 lipca 2026, Nowe Załubice
• 29–30 lipca 2026, Wola Rasztowska
• 30–31 lipca 2026, Radzymin Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek
• 31 lipca–1 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
• 1–2 sierpnia 2026, Niegów Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Dekanat nowodworski
• 2–3 sierpnia 2026, Janówek
• 3–4 sierpnia 2026, Rajszew
• 4–5 sierpnia 2026, Skrzeszew
• 5–6 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki św. Michała Archanioła
• 6–7 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki par. Apostołów Piotra i Pawła
• 7–8 sierpnia 2026, Nowy Dwór Mazowiecki Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
• 8–9 sierpnia 2026, Wieliszew Kaplica Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego
Dekanat jadowski
• 9–10 sierpnia 2026, Gwizdały
• 10–11 sierpnia 2026, Kiciny
• 11–12 sierpnia 2026, Sulejów
• 12–13 sierpnia 2026, Szewnica
• 13–14 sierpnia 2026, Strachówka
• 14–15 sierpnia 2026, Jadów
• 15–16 sierpnia 2026, Warszawa Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
• 16–17 sierpnia 2026, Kamieńczyk
• 17–18 sierpnia 2026, Loretto
Dekanat stanisławowski
• 18 – 19 sierpnia 2026, Pustelnik k. Mińska
• 19 – 20 sierpnia 2026, Poświętne
• 20 – 21 sierpnia 2026, Pniewnik
• 21 – 22 sierpnia 2026, Trawy
• 22 – 23 sierpnia 2026, Dobre
• 23 – 24 sierpnia 2026, Stanisławów
Dekanat Sulejówek
• 24 – 25 sierpnia 2026, Halinów
• 25 – 26 sierpnia 2026, Okuniew
• 26 – 27 sierpnia 2026, Sulejówek par. NMP Matki Kościoła
• 27 – 28 sierpnia 2026, Sulejówek par. św. Józefa
• 28 – 29 sierpnia 2026, Sulejówek Miłosna par. Przemienia Pańskiego
• 29 – 30 sierpnia 2026, Zabraniec
• 30 – 31 sierpnia 2026, Zakręt
• 31 sierpnia–1 września 2026, Długa Kościelna
• 1 – 2 września 2026, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Dekanat otwocki
• 2 – 3 września 2026, Glinianka
• 3 – 4 września 2026, Ostrów
• 4 – 5 września 2026, Wiązowna
• 5 – 6 września 2026, Otwock par. św. Wincentego a Paulo
• 6 – 7września 2026–Otwock Zgromadzenie Wspomożycielek Najświętszego Oblicza
• 7 – 8 września 2026 –Otwock Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
• 8 – 9 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Serca Jezusowego
• 9 – 10 września 2026 –Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłosierdzia
• 10 – 11 września 2026 – Otwock par. Bł Ks. Ignacego Kłopotowskiego
• 11 – 12 września 2026 – Otwock par. Zesłania Ducha Świętego
• 12 – 13 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
• 13 – 14 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame
• 14 – 15 września 2026 – Otwock Mlądz par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
• 15 – 16 września 2026 – Otwock Śródborów par. Niepokalanego Serca Maryi
• 16 – 17 września 2026 – Otwock Świder par. Matki Bożej Częstochowskiej
• 17 – 18 września 2026 – Otwock Wólka Mlądzka par. św. Józefa Oblubieńca NMP
• 18 – 19 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
• 19 – 20 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr małych Misjonarek Miłości
• 20 – 21 września 2026 – Otwock Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanek
Dekanat Otwock-Kresy
• 21 – 22 września 2026 – Otwock Kresy Matki Bożej Królowej Polski
• 22 – 23 września 2026 – Otwock Ługi par. Milosierdzia Bożego
• 23 – 24 września 2026 – Otwock Świder – par. Św. Teresy od dzieciątka Jezus
• 24 – 25 września 2026 – Otwock Wielki
• 25 – 26 września 2026 – Stara Wieś
• 26 – 27 września 2026 – Celestynów
• 27 – 28 września 2026 – Józefów par. Matki Bożej Częstochowskiej
• 28 – 29 września 2026 – Józefów Michalin par. św. Jana Chrzciciela
• 29 – 30 września 2026 – Józefów Błota św. Maksymiliana Kolbego
• 30 września – 1 października 2026 – Józefów Instytut Ojców Szensztackich
• 1 – 2 października 2026 – Otwock Instytut Sióstr Sznesztackich
• 2- 3 października 2026 – Józefów Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów
• 3 – 4 października 2026 – Józefów Zgromadzenie sióstr Alebrtynek
• 4 – 5 października 2026 – Józefów Zgromadzenie Sióstr Dominikanek
• 5 – 6 października 2026 – Karczew
• 6 – 7października 2026–Karczew Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
Dekanat Mińsk Mazowiecki – Narodzenia NMP
• 7 – 8 października 2026 – Mińsk Maz Narodzenia NMP
• 8 – 9 października 2026 – Mińsk Maz św. Michała Archanioła
• 9 – 10 października 2026 – Kałuszyn
• 10 – 11 października 2026 – Jakubów
• 11 – 12 października 2026 – Ignaców
• 12 – 13 października 2026 – Mrozy
• 13 – 19 października 2026 – Mistów par. Matki Bożej Fatimskiej
• 19 – 20 października 2026 – Cegłów
• 20 – 21 października 2026 – Huta Mińska
• 21 – 27 października 2026 – Budy Barcząckie par. Matki Bożej Guadelupe
• 27 – 28 października 2026 – Mińsk Maz Kaplica Św. Ducha w Szpitalu Powiatowym
• 28 – 29 października 2026 – Warszawa Karmelitanki MB z Karmelu, ul. Alzacka
Dekanat Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego
• 29 – 30 października 2026 – Dębe Wielkie
• 30 – 31 października 2026 – Chrośla
• 31 października – 1 listopada 2026 – Mińsk Maz – Księża Salezjanie
• 1 – 2 listopada 2026 – Mińsk Maz Zgromadzenie Sióstr Loretanek
• 2 – 3 listopada 2026 – Choszczówka Stojecka
• 3 – 4 listopada 2026 – Grzebowilk
• 4 – 5 listopada 2026 – Kołbiel
• 5 – 6 listopada 2026 – Królewiec
• 6 – 7 listopada 2026 – Wielgolas Brzeziński
• 7 – 8 listopada 2026 – Zamienie
• 8 – 9 listopada 2026 – Żuków
• 9 – 10 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Antoniego
• 10 – 11 listopada 2026 – Mińsk Maz par. św. Jana Chrzciciela
• 11 – 12 listopada 2026 – Rudzienko
Dekanat siennicki
• 12 – 13 listopada 2026 – Guzew
• 13 – 19 listopada 2026 – Wielgolas sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
• 19 – 20 listopada 2026 – Jeruzal
• 20 – 21 listopada 2026 – Kiczki
• 21 – 22 listopada 2026 – Kuflew
• 22 – 23 listopada 2026 – Latowicz
• 23 – 24 listopada 2026 – Starogród
• 24 – 25 listopada 2026 – Siennica
• 25 – 26 listopada 2026 –Siennica Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Serca Jezusowego
• 26 – 27 listopada 2026 – Otwock Dom Księży Emerytów
• 27 – 28 listopada 2026– Ząbki kaplica w Mazowieckim Centrum Psychiatry
Zgromadzenia zakonne
• 28 – 29 listopada 2026 –Warszawa Zgromadzenia Franciszkanki z Orlika ul. Kajki 66
• 29 – 30 listopada 2026–Warszawa – Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek ul. Zamieniecka
• 30 listopada–1 grudnia 2026–Warszawa Zgr. Sióstr Uczennic od Krzyża ul. Wileńska 69
• 2 – 3 grudnia 2026 Warszawa Zgr Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, ul Kobielska
• 3 – 4 grudnia 2026 Ząbki, Zgromadzenie Sióstr Michalitek
• 5 – 6 grudnia 2026 Ostrówek Zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego Sopocianki
• 6 – 7 grudnia 2026Ostrówek Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
• 7 – 8 Warszawa – par. Michała Arch i św. Floriana Męczennika
Uroczyste zakończenie Diecezjalnego Jerycha Różańcowego odbędzie się
8 grudnia 2026 roku o godz. 18.00 w katedrze św. Floriana Męczennika w Warszawie.