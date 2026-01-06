Pruszkowski Orszak Trzech Króli

W tym roku organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Pruszkowie przygotowali łącznie siedem scen, na których dzieci i młodzież zaprezentowali scenki związane z Bożym Narodzeniem. W gronie młodych aktorów znaleźli się uczniowie młodszych klas szkół podstawowych i licealiści z Pruszkowa.

Siłą wydarzenia w Pruszkowie po raz kolejny był jej oddolny charakter: włączyli się w nią wolontariusze i instytucje, takie jak Policja, Straż Miejska czy Straż Pożarna. Orszak w Pruszkowie od kilku lat jest wspólnym dziełem lokalnych parafii, starostwa Powiatu Pruszkowskiego, miasta Pruszków oraz dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli.

Koordynatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców na Fali ze szkoły Azymut w Pruszkowie. Orszak Trzech Króli w Pruszkowie zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd przed Pałacykiem Sokoła, gdzie na dzieci czekał słodki poczęstunek i pączki, a na dorosłych grochówka od strażaków.