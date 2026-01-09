Nowa zastępczyni prezydenta Warszawy

Warszawski

Prezydent Rafał Trzaskowski powołał na stanowisko swojej zastępczyni Karolinę Bober, dotychczasową dyrektorkę koordynatorkę ds. gospodarowania nieruchomościami.

 
Karolina Bober jest magistrem zarządzania biznesem, absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. um.warszawa.pl

Karolina Bober będzie zastępczynią prezydenta Warszawy – dotychczas pełniła funkcję dyrektorki koordynatorki ds. gospodarowania nieruchomościami.

W zakresie kompetencji nowej wiceprezydentki pozostanie nadzór nad biurami, które podlegały jej do tej pory: Geodezji i Katastru, Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Informatyki oraz Spraw Dekretowych. Karolina Bober przejmie również nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Nominacja na stanowisko zastępczyni prezydenta to awans w ramach dotychczasowego składu zarządu miasta. Nie jest planowane powołanie kolejnej osoby na stanowisko dyrektora koordynatora, zatem skład osobowy zarządu nie ulega zmianie.

Karolina Bober jest magistrem zarządzania biznesem, absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Jest doświadczoną menedżerką i samorządowcem z wieloletnią praktyką w obszarze administracji, zarządzania i finansów w sektorze publicznym oraz prywatnym. Od stycznia 2025 roku pełniła funkcję dyrektorki koordynatorki ds. gospodarowania nieruchomości m.st. Warszawy.

