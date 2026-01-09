Nowi mieszkańcy stolicy

Natomiast pierwszym dzieckiem, które urodziło się w miejskim szpitalu w 2026 roku, była dziewczynka urodzona minutę po północy w szpitalu św. Zofii przy ul. Żelaznej.

1 stycznia o godz. 0.01 w szpitalu św. Zofii urodziła się dziewczynka, była pierwszym dzieckiem urodzonym w miejskiej placówce położniczej w tym roku. Abigail jest drugim dzieckiem polsko-brytyjskiej pary, która kilka lat temu osiadła w Warszawie. Pierwsza córeczka również urodziła się w Warszawie. Ponieważ mama i noworodek czuły się dobrze, szybko wróciły do domu. Państwo Izabela i Mark przyjechali 5 lat temu z Londynu i postanowili zamieszkać w Warszawie. Oboje chwalili opiekę i warunki, jakie mieli podczas porodu w szpitalu św. Zofii. Z dostępnych danych wynika, że 1 stycznia 2026 roku w Warszawie urodziło się 19 dzieci.

Podobnie jak w zeszłym roku warszawską wyprawkę pierwszemu urodzonemu dziecku wręczył prezydent Rafał Trzaskowski.

- To było przemiłe spotkanie, urocza, mała Abigail drzemała przez większą część naszej wizyty. Maleństwu i rodzicom wręczyłem warszawską wyprawkę, a trzyletniej, starszej córce trochę upominków. Całej rodzinie życzę wszystkiego najlepszego! Cieszę się, że na miejsce do życia wybrali Warszawę - powiedział prezydent Trzaskowski.

Po raz kolejny Zofia była najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w stolicy - otrzymały je 430 małe warszawianki. Najpopularniejsze imię męskie to ponownie Jan - nadano je 570 urodzonym w zeszłym roku chłopcom.

W 2025 roku w Warszawie przyszło na świat 28 401 dzieci, inne popularne imiona to Franciszek, Leon, Aleksander, Ignacy i Antoni.

Od lat wśród imion żeńskich króluje Zofia (430), poza tym ulubione imiona to Helena, Laura i Zuzanna, a także Hanna. Rzadkie imiona żeńskie nadawane w stolicy to: Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława, Filipina, Florencja, Andżelika, Grażyna, Bożena i Zyta. Natomiast imiona męskie to: Jarogniew, Świętopełk, Eligiusz, Miłowit, Hektor, Sergiusz, Erwin, Gromisław, Cezariusz, Magnus, Bastian, Tomir.

Od 1989 roku w Warszawie imię Abigail nadano 37 razy, obecnie w naszym mieście zameldowanych jest 25 osób o tym imieniu.

Rodzic, który zamieszkuje i rozlicza podatki w Warszawie, może w ciągu 45 dni od narodzin dziecka złożyć wniosek o wyprawkę dla Warszawskiego Malucha. Zawiera ona m.in.: body z krótkim rękawem, body z długim rękawem, spodenki, skarpetki, koc, kolorowe chusty tetrowe, ręcznik kąpielowy z kapturem i chusteczki nawilżane. Produkty zapakowane są w kosz Mojżesza wyściełany piankowym materacem. Przedmioty opatrzone są logo promocyjnym Warszawy. W 2025 r. przekazano 6 817 wyprawek. Miasto na ten cel wydało blisko 3,65 mln zł.