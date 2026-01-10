Stawiły się 34 parafie, głównie stołeczne, ale byli też reprezentanci z Piastowa, Chynowa, Grodziska Mazowieckiego, Nadarzyna, Kuklówki, Mogielnicy, Milanówka i Brwinowa.

- Bardzo się cieszę i dziękuję, że podejmujecie dzieło modlitwy różańcowej. Ona jest potężnym orężem Kościoła na polu modlitwy - powitał uczestników kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczył Eucharystii. Wskazał na św. Jana Pawła II, który nie rozstawał się z różańcem. - Pokazał, że to modlitwa ważna, a zarazem trudna, bo jest podjęciem refleksji nad tajemnicami wiary. Papież tak ją umiłował, że wprowadził tajemnice Światła, by jeszcze pełniej rozważać tajemnice zbawienia - mówił.

Kard. Nycz prosił członków kół różańcowych, by starali się zakładać więcej kół męskich i włączać do modlitwy młodzież. - Macie dwa zadania: zapraszajcie do modlitwy synów, ojców, braci oraz młodych. W Częstochowie widzi się, że i mężczyźni, i młodzież odmawiają Różaniec. Niech on stanie się orężem miłości, którym Bóg nas umiłował. Starajcie się więc w tym roku jeszcze bardziej przypominać sobie, że to wy jesteście apostołami i świadkami Różańca - zachęcał.

Jubileusz Żywego Różańca potrwa w archidiecezji warszawskiej do 12 grudnia. Kolejne spotkanie miesięczne zaplanowano na 14 lutego w Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki, a następne - 14 marca w Kościele Najświętszego Zbawiciela oraz 11 kwietnia w Diecezjalnym Sanktuarium Żywego Różańca w Piasecznie. W miesiącach wiosennych i letnich wierni pielgrzymować będą do Niepokalanowa, Sanktuarium MB Fatimskiej w Ursusie, do Lewiczyna oraz do Góry Kalwarii. Jesienna część obchodów obejmie spotkania w parafii św. Marii Magdaleny na Bielanach, u dominikanów na Służewie oraz w Sanktuarium MB Łaskawej na Starym Mieście. Zakończenie nastąpi 12 grudnia w archikatedrze warszawskiej.

W ramach jubileuszu od 2 do 5 lipca w Gietrzwałdzie odbędą się ogólnopolskie rekolekcje pt. "Życie i duchowość bł. Pauliny Jaricot". Podobny temat zostanie też podjęty w Niepokalanowie pomiędzy 24 a 26 lipca. W Niepokalanowie 9 maja rozpoczną się też rekolekcje "Oddanie 33", połączone z zawierzeniem Żywego Różańca Maryi.

W czasie jubileuszu w różnych parafiach są organizowane Jerycha.