Uroczystościom rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Wolskiej 186 przewodniczył biskup Jan Opala z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W Mszy św. uczestniczyli również: biskup Andrzej Gontarek, zwierzchnik Kościoła Ppolskokatolickiego, biskup Zdzisław Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks.Wojciech Ostrowski, proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-metodystycznej, oraz ksiądz Piotr Gaś, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy i przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Kościół Polskokatolicki reprezentował dodatkowo ks. Marian Madziar.

Ks. Dominik Miller przywitał uczestników modlitwy ekumenicznej w Kościele Starokatolickim Mariawitów Gość Warszawski

Kościół przy ul. Wolskiej 186 to świątynia dla około 1200 mariawitów tworzących warszawską parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Uczestników modlitwy przywitał jej proboszcz ks. Dominik Miller.

W homilii ks. Grzegorz Giemza, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej, opierając się na tekstach z Księgi Micheasza oraz Ewangelii według św. Marka, za pomocą symboliki dłoni przedstawił pięć filarów chrześcijańskiego powołania: czynienie sprawiedliwości, miłowanie życzliwości, pokorne kroczenie z Bogiem, głoszenie Ewangelii oraz moc uwalniania innych od zniewoleń.

Duchowny przypisał każdemu z pięciu palców konkretny aspekt życia chrześcijańskiego, tworząc spójny model codziennego postępowania. Całość rozważań rozpoczęła się od najmniejszego palca, który symbolizuje czynienie sprawiedliwości. Ks. Giemza zauważył, że choć palec ten jest mały, to realizacja sprawiedliwości w życiu codziennym jest zadaniem wyjątkowo trudnym, wymagającym skomplikowanych decyzji i niezłomnej uczciwości.

Homilia ks. Grzegorza Giemzy. Kościół mariawitów przy ul. Wolskiej 186. Tydzień Ekumeniczny

Gość Warszawski

Kolejny element powołania został przypisany palcowi serdecznemu, który jako miejsce noszenia obrączki symbolizuje miłowanie życzliwości oraz głęboką miłość na wzór tej, jaką Bóg darzy ludzi. Najwyższy z palców, czyli środkowy, posłużył za symbol pokornego chodzenia z Bogiem. Kaznodzieja podkreślił, że pokora jest niezbędnym fundamentem relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem, zaznaczając przy tym, że bez niej niemożliwa jest autentyczna miłość do bliźniego. W kontekście ekumenicznym ta pokora ma pozwalać na dostrzeżenie wartości w tradycjach innych wyznań i unikanie wywyższania własnych przekonań.

Dalsza część homilii skupiła się na palcu wskazującym, który reprezentuje zadanie głoszenia Ewangelii. Według ks. Giemzy chrześcijanie są wezwani do bycia żywym znakiem słowa Bożego w świecie, co powinno manifestować się nie tylko w mowie, ale przede wszystkim w działaniu całej wspólnoty. Całość dłoni domyka kciuk, symbolizujący moc uwalniania i pomagania. Jako najsilniejszy palec, kciuk odnosi się do ewangelicznej władzy uwalniania ludzi od tego, co ich krępuje i zniewala, co w dzisiejszym świecie oznacza aktywne angażowanie się na rzecz dobra drugiego człowieka.

Ks. Grzegorz Giemza zaznaczył, że powołanie to nie jest jedynie wezwaniem indywidualnym, lecz zadaniem dla całej wspólnoty przekraczającej granice wyznaniowe. Duchowny zachęcił do wzajemnego wspierania się w ruchu ekumenicznym, aby wspólne świadectwo chrześcijan było dla świata czytelnym obrazem Bożej miłości, a nie jedynie zestawem ideologii. Homilię zakończyły pytania o osobisty rachunek sumienia, w których kaznodzieja wzywał do refleksji nad tym, czy nasze codzienne życie rzeczywiście odzwierciedla te pięć fundamentów powołania.

- Pytanie, czy ja na co dzień żyję rzeczywiście tym powołaniem? Czy staram się czynić sprawiedliwość, okazywać miłość, pielęgnować relację z Bogiem? Czy my jako wspólnota ruchu ekumenicznego wspieramy się nawzajem, żeby nasze świadectwo było jedne? Bóg nas wyposażył we wszystko, czego potrzebujemy - zapewnił dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej.

Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kościół Starokatolicki Mariawitów

Gość Warszawski

Kolejne nabożeństwa odbędą się 19 stycznia o 18.00 w kościele ewangelicko-reformowanym (al. Solidarności 74) i 20 stycznia o 18.00 w cerkwi prawosławnej (al. Solidarności 52).

W środę 21 stycznia o 18.00 nabożeństwu ekumenicznemu w archikatedrze przewodniczyć będzie abp A. Galbas. Słowo wygłosi ks. ihumen dr P. Karczewski, a oprawę muzyczną zapewni Warszawski Chór im. św. Jana Pawła II pod dyrekcją Z. Borkowskiej.

W kolejnych dniach wierni spotkają się 22 stycznia o 18.00 w ewangelicko-metodystycznej Kaplicy Dobrego Pasterza (ul. Mokotowska 12), 23 stycznia o 19.00 w ewangelicko-augsburskim Kościele Świętej Trójcy (pl. Małachowskiego 1) oraz 24 stycznia o 18.00 w polskokatolickiej Katedrze Świętego Ducha (ul. Szwoleżerów 2). 25 stycznia o 18.00 zaplanowano Mszę św. w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana (ul. Floriańska 3) pod przewodnictwem bp. R. Kamińskiego. 27 stycznia nabożeństwo animowane przez wspólnotę Chemin Neuf odbędzie się o 19.00 w Kościele Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Tydzień zakończy 28 stycznia o godzinie 17.30 modlitwa w Kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11.