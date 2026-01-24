Ewangelia w rytmie codzienności

Historyk i wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie od roku prowadzi na YT kanał „Codziennik Józefa” z rozważaniami do Ewangelii z dnia. Są na nim też krótkie filmiki o tematyce kościelnej, historycznej i kulturalnej. Podstawą jest komentarz teologiczny do słów z Biblii na dany dzień.

- To próba wprowadzenia Ewangelii w rytm codziennego życia. Ludzie żyją teraz z telefonem. Sięgają do niego zaraz po przebudzeniu. Zanim sprawdzimy wiadomości ze świata, warto zapytać, co dziś mówi do nas Jezus. Codzienne czytanie Biblii może stać się duchowym porankiem chrześcijanina - mówi ks. Marcin A. Różański.

Rozważania są przemyśleniami kapłana, uzupełnianymi o komentarz geograficzny czy historyczny. - |Dzielę się tym, co do mnie przemówiło, czasem wtrącam jakiś kontekst. W sobotę, a szczególnie w niedzielę chrześcijanin nie powinien być smutny, a radość Ewangelii może iść w parze z uśmiechem. Dlatego rozważania kończę krótkim dowcipem, często tzw. sucharem, które uwielbiam - stwierdza ks. Różański, radząc, by czytanie Biblii zacząć od Ewangelii z dnia.

- Słowo Boże najlepiej smakuje wtedy, gdy czyta się je codziennie, gdyż rozważanie Ewangelii to nie wykład, ale osobiste spotkanie. Dlatego też przydatnym może być komentarz „Klucz do Ewangelii” kard. Grzegorza Rysia i „Nowy komentarz biblijny” wydany przez Edycję Świętego Pawła. Wspaniałe jest też wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi Stronga „Grecko-polskiego Nowego Testamentu” ks. R. Popowskiego. Można go czytać bez znajomości greki - wymienia ks. Różański.

Na kanale „Codziennik Józefa” są zamieszczane rozważania w wersji dłuższej i krótszej. Pierwsza o godz. 6.13, a druga o 6.33.

Działalność kanału zaczęła się od zamieszczania rozważania do Ewangelii dla członków Wspólnoty Mężczyzn Świętego Józefa (Communitas Virorum Santi Josephi), działającej przy parafii św. Augustyna w Warszawie, której chryzmatem jest codzienne czytanie słowa Bożego, cotygodniowe spotkania we wspólnocie, posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu oraz cotygodniowa niedzielna wędrówka do świątyni.

- Moim przewodnikiem jest św. Beda Czcigodny, który łączył umiłowanie słowa Bożego i historii. Rozważania to właśnie komentarz, historia i dowcip. Codzienne spotkanie ze słowem Bożym może stać się najprostszą, a zarazem najpewniejszą drogą do tego, by wiara przenikała zwykłą codzienność - tłumaczy, ks. Różański.