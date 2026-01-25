Figura Maryi poszukiwana

Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia. Szklane drzwi do kapliczki zostały otwarte, a figura wyjęta.

Kapliczka powstała staraniem mieszkańców ok. 1981 roku. Znajduje na terenie parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, na wprost parku Domu Kultury Świt.

Figura została zakupiona we Włoszech w miejscowości Montichiari przez państwa Lasotów. Ma numer 6723. Jest gipsowa, biała i ma do około metra wysokości. Przedstawia Matkę Bożą Różę Duchowną.

Kapliczka została poświęcona zaraz po jej powstaniu. Regularnie spotykają się przy niej mieszkańcy. Od września 2021 r. każdego 8. dnia miesiąca odbywa się tu comiesięczna modlitwa różańcowa w intencji dzieci i młodzieży. Przez cały maj odśpiewywane jest majowe, a przez cały czerwiec – pieśni na cześć Serca Jezusowego.

Kapliczką opiekują się okoliczni mieszkańcy.

Sprawę zaginięcia figury prowadzi Komisariat Policji Warszawa Targówek przy ul. Chodeckiej 3/5. Wszelkie informacje o niej można zgłaszać pod nr tel. 47 723-81-71 lub przez e-mail: kp-targowek.kancelaria@ksp.policja.gov.pl.