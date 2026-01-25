Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Figura Maryi poszukiwana

Figura Maryi poszukiwana

Z kapliczki przy ul. Syrokomli 7/13 na Bródnie została zabrana figura Matki Bożej.

 
Kapliczka powstała w czynie społecznym, ze składek mieszkańców okolicznego bloku w latach 80. XX w. Mieszkańcy modlą się o powrót figury przez wstawiennictwo św. Antoniego. Agnieszka Kurek-Zajaczkowska /Foto Gość

Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia. Szklane drzwi do kapliczki zostały otwarte, a figura wyjęta.

Kapliczka powstała staraniem mieszkańców ok. 1981 roku. Znajduje na terenie parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie, na wprost parku Domu Kultury Świt.

Figura została zakupiona we Włoszech w miejscowości Montichiari przez państwa Lasotów. Ma numer 6723. Jest gipsowa, biała i ma do około metra wysokości. Przedstawia Matkę Bożą Różę Duchowną.

Kapliczka została poświęcona zaraz po jej powstaniu. Regularnie spotykają się przy niej mieszkańcy. Od września 2021 r. każdego 8. dnia miesiąca odbywa się tu comiesięczna modlitwa różańcowa w intencji dzieci i młodzieży. Przez cały maj odśpiewywane jest majowe, a przez cały czerwiec – pieśni na cześć Serca Jezusowego.

Kapliczką opiekują się okoliczni mieszkańcy.

Sprawę zaginięcia figury prowadzi Komisariat Policji Warszawa Targówek przy ul. Chodeckiej 3/5. Wszelkie informacje o niej można zgłaszać pod nr tel.  47 723-81-71 lub przez e-mail: kp-targowek.kancelaria@ksp.policja.gov.pl.

Figura Maryi poszukiwana   Kapliczka stoi blisko ul. Wysockiego, przy chodniku i ścieżce rowerowej, koło boiska szkoły podstawowej. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość
« 1 »

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 25.01.2026 13:10

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 