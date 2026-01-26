Tegoroczne rozważania, oparte na materiałach przygotowanych przez wspólnoty chrześcijańskie z Armenii, koncentrowały się wokół wezwania do wzrastania w Chrystusie oraz budowania wspólnoty opartej na jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei.

Biskup Andrzej Gontarek położył szczególny nacisk na to, że ekumenizm nie powinien być jedynie corocznym wydarzeniem kalendarzowym, ale stałym elementem pracy nad własnym sercem i sumieniem. Przypomniał, że prawdziwa mądrość wypływa z pokory, a nie ze strachu przed Bogiem, którego należy postrzegać jako kochającego Ojca. Przywołując obraz bezbronnego Dzieciątka z Betlejem, hierarcha wskazał, że Bóg rezygnuje z majestatu i armii, aby spotkać się z człowiekiem na poziomie najprostszych gestów miłości i wyrozumiałości.

- Jedno jest ciało, jeden duch i jedna nadzieja - to wezwanie na dzisiaj i na każdy kolejny dzień, wezwanie do pracy nad sobą. Nie tylko w niedzielę, nie tylko od święta, nie tylko w tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, nie tylko w wybranych miejscach, nie tylko przez reprezentantów czy przedstawicieli wybranych jednostek, bo jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa we wszystkich. Tak realizujemy tę modlitwę, prośbę i słowa Pawła, skierowane przed dwoma tysiącami lat do Efezjan - mówił.

Bp Andrzej Gontarek, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w katedrze warszawsko-praskiej

Gość Warszawski

Używając metafory współczesnej Warszawy biskup zauważył, że siła i bezpieczeństwo metropolii wynikają z jej różnorodności - z faktu, że współtworzą ją ludzie różnych zawodów i przekonań, którzy z pasją wykonują swoje zadania. Podobnie w świecie chrześcijańskim różnorodność tradycji powinna być traktowana jako szansa na wzajemne ubogacenie, a nie powód do podziałów. Fakt, że dzisiaj duchowni różnych wyznań mogą wspólnie modlić się w rzymskokatolickiej katedrze, uznając jeden chrzest i wspólnie czytając słowo Boże, został określony jako wielki dar, który jeszcze kilka dekad temu wydawał się nieosiągalny.

- To właśnie różnorodność czyni miasto miejscem dobrym do życia i samorealizacji. Drodzy w Chrystusie, ekumenia to również szansa dla wzajemnego ubogacania się jako chrześcijanie. Ja mogę tu być, w tym miejscu, w tej chwili, jako mówiący do Was te słowa w czasie liturgii Mszy Świętej. Za to Bogu dziękuję, dziękując także gospodarzowi tej przepięknej świątyni, ale kilkadziesiąt lat temu byłoby to nie do wyobrażenia. Dzisiejszy wieczór potwierdza prawdę o tym, że pragnieniem chrześcijańskiego świata jest szukanie tego, co wspólne. Dzisiaj możemy stać obok siebie, możemy się razem modlić, sięgając do wspólnego przekładu słowa Bożego. Mówimy do siebie "siostro", "bracie", uznając jeden święty chrzest. Możemy się poznawać, możemy się ubogacać, możemy wzrastać w przekonaniu, że jedno jest ciało, jeden jest duch i jedna nadzieja - mówił biskup Andrzej Gontarek.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego zakończył wezwaniem, aby 25 stycznia nie był końcem ekumenicznych doświadczeń, lecz mocnym akcentem rozpoczynającym kolejny rok wspólnych działań. Biskup Gontarek prosił o ducha życzliwości i pokory na każdy nadchodzący dzień, podkreślając odpowiedzialność każdego wierzącego za bycie „obrazem Boga” dla drugiego człowieka w codziennym życiu.