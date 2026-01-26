Dokona się ono 9 maja podczas jednego z comiesięcznych spotkań członków wspólnot z parafii archidiecezji warszawskiej. Poprzedzą je przygotowane przez lokalne Kościoły Rekolekcje 33, które można odbyć we własnym domu w oparciu o książkę wydaną specjalnie na jubileusz przez siostry loretanki „Różaniec 33 z bł. Pauliną Jaricot i bł. ks. Ignacym Kłopotowskim”. Została ona zrealizowana we współpracy z Adrianem Pakułą propagującym rekolekcje Oddanie 33.

- To książka bogata w treść, głęboka duchowo, a jednocześnie bardzo bliska naszemu zwyczajnemu życiu. Napisana prostym, zrozumiałym językiem, dostępna dla każdego, jest pierwszą taką książka zawierzenia się Maryi, gdzie rekolekcje oparte są na przeżywaniu tajemnic różańcowych we własnym życiu. To, co mnie w niej niesamowicie zaskoczyło, a jestem miłośniczką Różańca, to fakt, że treści zawarte w książce prowadzą do odczytywania własnego życia w świetle tajemnic różańcowych - wyjaśnia s. Macieja Katarzyna Szabuniewicz CSL, dodając, że książka jest dziennikiem wewnętrznej przemiany.

- Z dnia na dzień widzisz, jak bliska staje ci się Maryja i jak bardzo prowadzi cię do Jezusa. Przeżywasz wszystko z Maryją i niejako wchodzisz w tajemnice Jej życia z Jezusem. To zaproszenie do spojrzenia na własne wybory z perspektywy wiary, budowania wewnętrznej jedności z Bogiem i ludźmi wokół siebie. Może też się okazać jednym z najbardziej inspirujących duchowych spotkań, jakie można przeżyć z książką w ręku. We mnie zostawiła głęboki ślad i będę do niej na pewno wracać - mówi loretanka.

Parafie, które chciałyby wziąć udział w zawierzeniu w Niepokalanowie, powinny się zgłaszać do 30 stycznia do o. Michała Szałkowskiego OP, asystenta Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej (tel. 692-046-738 lub mail: rozaniec.warszawa@gmail.com).

Zwierzenia Żywego Różańca jest inicjatywą ogólnopolską. Dokona się 6 czerwca w Częstochowie podczas ogólnopolskiej pielgrzymki wspólnoty.

Kolejne comiesięczne spotkanie Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej zaplanowano 14 lutego w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

- Błogosławiony ksiądz Jerzy, który z rodzinnego domu wyniósł umiłowanie do Różańca Świętego, w swoim życiu dał wiele przykładów wierności tej modlitwie. Podczas przymusowej służby wojskowej wielokrotnie był karany za noszenie i odmowę zdjęcia różańca z palca, a w dniu porwania poprowadził modlitwę różańcową, która była jego ostatnim publicznym działaniem. Dziękujemy za jego świadectwo wiary i prosimy, aby modlitwa przy jego grobie rozpaliła w nas miłość do Różańca Świętego - tłumaczy o. Szałkowski.

Ze względu na historię życia i związek ks. Jerzego z wojskiem modlitwie na Żoliborzu przewodniczyć będzie biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.