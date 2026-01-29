Poczuj radość Ewangelii!

Rywalizacja z atrakcyjnymi nagrodami jest tylko zachętą, by sięgać po Pismo Święte. Choć indeksy na uczelnie wyższe, zagraniczne pielgrzymki oraz cenne upominki rzeczowe mogą wydawać się atrakcyjne, to ważniejsza jest duchowa strona zmagań, czyli spotkanie młodych z Bogiem i Jego słowem, które czytane prowadzi przez życie.

Obowiązującym wydaniem Biblii do konkursu jest Pismo Święte wydane przez Edycję Świętego Pawła, gdzie jest nowy, aktualny przekład oraz więcej przypisów i komentarzy. Zakres tematyczny obejmuje w tym roku Księgę Estery, Księgę Mądrości oraz Ewangelię św. Mateusza.

Zmagania obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (10-11 marca), diecezjalnym (15 kwietnia) oraz ogólnopolskim finale (10 - 12 czerwca 2026r.).

Etap diecezjalny odbędzie się w całej Polsce tego samego dnia w poszczególnych diecezjach. To też okazja do poznania rówieśników z podobnym systemem wartości, zaprzyjaźnienia się, tworzenia grup na komunikatorów, by w przyszłości robić coś wspólnie.

Tradycją stało się, że młodzi spotkają się na ogólnopolskiej modlitwie na Jasnej Górze. W tym roku będzie to po raz 19. Przyjazd do Częstochowy, do stóp Matki Bożej, to też możliwość przygotowania się do finału poprzez warsztaty biblijne, ale też zwiedzenie okolicy, w tym wejście na Mały Giewont, gdzie zaplanowano nabożeństwo majowe. Taka integracja ma ograniczyć stres w etapie finałowym, bo młodzież spotyka już wtedy znajome sobie osoby.

Po raz pierwszy konkurs odbył się w 1996 roku w Warszawie dzięki uprzejmości kard. Glempa. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Bywały lata, że uczestników było i 15 tys. W roku ubiegłym było to 9 tys. uczniów. Zmagania finałowe przez lata miały miejsce w Niepokalanowie. W tym roku powrócą do Warszawy.

Konkurs jest organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Organizator stara się pomóc młodym w przygotowaniu i dlatego podpowiada, jak najlepiej przyswoić wiedzę. Zaprasza też spotkanie biblijne o Księdze Estery i Księdze Mądrości „Władza, piękno i mądrość: trzy rzeczy, które mogą uratować albo zniszczyć”. Poprowadzi je ks. Maciej Jaszczołt, biblista, przewodnik po Ziemi Świętej 6 lutego o godz. 18.00 w Ludwik Cafe w Warszawie, przy ul. Wspólnej 25.

Szczegóły dot. konkursu są na stronie http://okwb.pl.